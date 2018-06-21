 Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, Луценко обвинил регламентный комитет в том, что он рассмотрел представления ГПУ в отношении нардепов Вилкула и Колесникова без присутствия генпрокурора и в итоге вернул данные представления в связи с непониманием их сути.
"Это является грубым нарушением закона о регламенте и полномочий регламентного комитета", - подчеркнул Луценко, добавив, что сроки рассмотрения данных представлений в сессионном зале сорваны.
Луценко отметил, что представление в отношении нардепа Пономарева было направлено на рассмотрение на заседании Рады с нарушением срока, а потому также не может рассматриваться.
В итоге генпрокурор пообещал внести представления на всех четырех нардепов заново, но только в конце августа, поскольку парламент скоро уходит на каникулы.
Ще один зловився!
😁
Чего мы ждем? Пока закончатся все транши МВФ и Порошенко уедет на Мальдивы, оставив нас в разворованной стране - выплачивать долги?