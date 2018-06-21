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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (286) ВР (22091) комитет (337) Луценко (7036) Пономарев Александр (23) Дунаев (7)

 Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что регламентным комитетом было сорвано рассмотрение представление ГПУ на привлечение к к уголовной ответственности четырех народных депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Александра Пономарева и Сергея Дунаева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, Луценко обвинил регламентный комитет в том, что он рассмотрел представления ГПУ в отношении нардепов Вилкула и Колесникова без присутствия генпрокурора и в итоге вернул данные представления в связи с непониманием их сути.

"Это является грубым нарушением закона о регламенте и полномочий регламентного комитета", - подчеркнул Луценко, добавив, что сроки рассмотрения данных представлений в сессионном зале сорваны. 

Луценко отметил, что представление в отношении нардепа Пономарева было направлено на рассмотрение на заседании Рады с нарушением срока, а потому также не может рассматриваться. 

В итоге генпрокурор пообещал внести представления на всех четырех нардепов заново, но только в конце августа, поскольку парламент скоро уходит на каникулы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072791
 
 
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Луценко бореться з корупцією,а дупутати саботують
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Це ж треба, Луценку зову щось заважає! Коли він був міністром МВС йому заважала прокуратора, тепер йому заважає парламент! А якби Луценко став Генералісімусом то що б йому заважало? Власний ідіотизм? Поганому танцору "ноги" заважають!
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Коли Луценко очолював МВС,йому заважало спиртне та його власна дурість.Але за останні роки Юрій Віталійович порозумнішав
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Это пресловутая система сдержек и противовесов в действии, еще и закольцованная- крайнего не найти.
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Звичайно ж ноги, бо про нього не скажеш. що він з яйцями...
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От кадр ,правосудие было когда Югик зону топтал .... и будет это правосудие ,когда снова окажется на нарах ...
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Он ...это ...чаво удумал...супостат. Какие-такие снятия с депутатов. От гадёнышь. Он у Самого спросил позволения.
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у тебе?Чи у самих дупутатів?На таку дрібноту не слід звертати уваги
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Либа баальшая з клучка саскальзнула?🤑
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Порохоботські кацапи так завжди і виправляють!!
Ще один зловився!
😁
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Перед нами опять разыгрывают дешевый спектакль.

Чего мы ждем? Пока закончатся все транши МВФ и Порошенко уедет на Мальдивы, оставив нас в разворованной стране - выплачивать долги?
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валюша.а чому ти тільки зараз про це заговорив!Треба було бити на сполох ще 9 років тому!
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"Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева" - Шоумену и Барыге не верю ни одному слову, это креатура шоколадного, следовательно, такой же брехун и имитатор "работы", как и его хозяин, и уже неоднократно это доказывал.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛуценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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