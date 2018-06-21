 Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин. ВИДЕО

Об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы говорили также о важности совместной работы. Мы прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Европейского Союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу", - заявил Климкин.

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По его словам, "мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов. И нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского Союза, и НАТО голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер".

Как сказал Климкин, речь идет и о борьбе с российской пропагандой и киберугрозами. "А также и всех других сферах, поскольку вмешательство России, конечно, будет тотальным", - подчеркнул министр.

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