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 Политика Украины
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 Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вмешательство России в президентские и парламентские выборы в Украине 2019 года будет тотальным. Министр отметил важность сотрудничества с союзниками в реагировании на угрозы со стороны России.

Об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы говорили также о важности совместной работы. Мы прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Европейского Союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу", - заявил Климкин.

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По его словам, "мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов. И нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского Союза, и НАТО голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер".

Как сказал Климкин, речь идет и о борьбе с российской пропагандой и киберугрозами. "А также и всех других сферах, поскольку вмешательство России, конечно, будет тотальным", - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тимошенко идет на выборы: Возможно, я буду последним президентом, а потом вы сможете всенародно избирать канцлера. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3072760
 
 
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Якщо заспіваємо, то Ви ж нас зразу виявите, хіба ні?
Ми ліпше будемо кидати гасла в стилі "тролі_фсб-ешниє, запєвай". Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2144
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той , хто перший заверещить "тролі_фсб-ешниє, запєвай !"- той , скоріш за все , і є справжній ФСБшний троль ?
такі правила гри ..))
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Он як? А я вважав, що у того буде "патент" на "нетроля_не_фсб-ешного" Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3566
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так ви ж вони i є. бо мрiєте про загибель України.
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Він навіть не розуміє про що ви.
Він впевнений, що всі тут думають як він : "Рассия не против Украины и ейо народа!
Рассія протів бєндєравско- фашыстского правітєльства Украіны ва главє с Порошенко!".

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Навіяло фантазію.
1941 рік. Йде війна.
Інтернет-ресурс СРСР.
Вискакує опудало:
"Propagandisten von Hitler, fangen an zu lügen"
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А про сепаратні переговори між посланниками Гітлера і Сталіна у Болгаріїї в 1943 році?
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Спробуй закушувати. А потім знайти будь-яку радянську газету того часу, в якій би автор щось там пісякав німецькою, та ще й навішував (німецькою ж!) комусь ярлики агентів Гестапо чи Абвера.
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А ти хильни ще.
А потім знайти будь-яку радянську газету того часу, в якій пишеться про те, як у 1943 році 6000 громадян СРСР поїхали до фашистської Німеччини на Чемпіонат по футболу.
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любыми путями пэтю на второй срок тянуть..?
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скорее наоборот, у них только с порохом добазариться не получилось, все остальные уже на счетчике Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин - Цензор.НЕТ 3486
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в чому "добазариться не получилось" , конкретно ...? Офшоренко слухняно виконує ВСІ забаганки кремля ...
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да у него работа такая - патриётическая...)))
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у троллей свежая методичка. вон ниже все как один в унисон запели.
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А чего ты так стыдливо, рюське?
Давай уж сразу, вголос: " Рассия не против Украины и ейо народа!

Рассия против бендеровско- фашистского правительства Украины во главе с Порошенко!".
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а ты видать, уже хорошо "разработанный"...

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ого! 13 лет уже против Украины топишь? надбавка за выслугу лет в ФСБ видать нехилая. Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2191
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врядле. лоле только первый срок на гилляке светит.
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скоро появится и много ответственных исполнителей ( экзэкьюторов)
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100%, будут люди деньги платить за участие, как в Румынии , когда чаушеску валили.
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Второй срок отменяется ,зато будет первый ,но зато большой ....
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Для этого нужна полная смена системы..а её при любом раскладе на выборах не предвидеться..(
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Ой не скажи ,шо-то мне подсказывает ,что эти выборы закончатся большим шухером а там глядишь и повесят люди ворюг ...
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Не, никакого вмешательства со стороны россии не будет! Я вам говорю. На россии давно уже "своими делами" занялись и про Украину не вспоминают )))
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Оно тотальное все 27 лет Независимости, если вдруг Климкин не заметил. Из последнего:
Встреча Порошенко с Фирташем в Вене длилась 28 часов, - СМИ
Сначала Фирташ и Левочкин хотели получить 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - "Удара"
18:5308.06.2015



Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин - Цензор.НЕТ 4954Встреча кандидата в президенты Украины Петра Порошенко с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем в Вене накануне президентских выборов 2014 года длилась 28 часов с перерывом на три часа. Об этом пишет Insider со ссылкой на участников встречи.


"Деталей разговора даже офф-рекордс не захотел рассказывать никто. Кроме того, что сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - УДАРа. Собственно именно это соглашение и показал Порошенко", - пишет издание.
В окружении президента, говорится в материале, считают, что бывший глава Администрации президента (АП) Сергей Левочкин рассказал об этом украинским журналистам, а люди Фирташа подбросили малоизвестной австрийской газете. "Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", - сказал год назад изданию один из соратников президента.
Напомним, 5 июня 2015 года Порошенко заявил, что встреча с Фирташем была короткой. "Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании, но я категорически отрицаю и отрицал любые договоренности, конфиденциальные, открытые, с Фирташем, этого не было, не существует", - заверил глава государства.

Он пояснил, что проводил встречу с Виталием Кличко в Вене, поскольку там праздновал свой день рождения его брат Владимир. По итогам встречи была заключена политическая сделка из двух частей. Первая часть, по его словам, обсуждалась 29 марта на съезде партий "Удар" и "Солидарность". А вторую часть соглашения он отдал журналистке Соне Кошкиной и попросил ее поделиться документом с другими журналистами.
Порошенко считает, что Фирташ должен нести ответственность за ложь под присягой в суде.
В апреле на судебном заседании в Вене Фирташ подтвердил факт встречи с Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года. "Главное, что мы получили (от встречи. - Ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал бизнесмен. При этом другие детали встречи он не стал озвучивать, отметив, что они являются конфиденциальными.
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по цій зустрічі порохоботи ще не отримували вказівок)))
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то цю зустріч ще й ФСБ організувало???? Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5470 браво...не очікував такої чесної відповіді від прихильників Гаранта)
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так само, як i добробати у 14-му. ага. Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4698
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ну якщо на те пішло,то добробати створили НФронтівці...Аваков,Турчинов і ко.
Порошенко до добробатів немає жодного відношення (добробатів зразка 2014)
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та не, то ФСБ стопудофф. бо каждая вторая сволочь "знает", шо Аваков с Турчиновым - агенты ФСБ. Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9786
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О чём ты? Зачем "методички" ?
В тексте все сказано:

"...бывший глава Администрации президента (АП) Сергей Левочкин рассказал об этом украинским журналистам, а люди Фирташа подбросили малоизвестной австрийской газете. "Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", "

Вот это главное.
США сделали ставку на Порошенка.
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ну в той час не тільки США робили таку ставку,а й 54% громадян України...

зараз рейтинг +\- 8%...
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Та у охлоса память коротка.
Коли Путін пер на Україну, і народ вже нюхнув "русскава мира" на Донбасі,то проглосували 54%.
Ну, а зараз звичайно, "русскій тєлєвізор" заспокоїв "народ" : " Рассия не против Украины и ейо народа! Рассия против бендеровско- фашистского правительства Украины во главе с Порошенко!,
Давайтє дружіть, мі жє "мішебраття", Порошенко єто война".
Так що чекаємо новий кидок на граблі, по типу 2010....
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Климкин считает, что вмешательство России в президентские и парламентские выборы в Украине 2019 года будет тотальныИсточник: https://censor.net.ua/n3072760 - жодних сумнівів в тому , що якщо Хуйлу не вдасться протягнути Пецю (або іншу свої кандидатуру) в президенти - він може наважитись і на відкриту агресію !
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Та пиши уже в окрытую: "Если украинцы выберут Порошенко на второй срок, то мы будем кричать: "Пууутен вввведиии!"

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Интересная шоколадная сказка получается: когда Порошенко с Фирташем и другими пророссийскими крысами согласовали в Вене его президенство и методы, с помощью которых его затолкнут в президентское кресло - росия в выборы 2014-м году не вмешивалась, а когда появилась большая вероятность того, что Порошенко в результате выборов в этом кресле может не усидеть - то росия вдруг в эти выборы решает тотально вмешаться...
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А что конкретно Порох отыграл в пользу пидоРашки?
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Открываешь список его обещалок: всё, что из обещанного не выполненно - это ущерб украинскому народу и государству, а в пользу - пидоРашке.
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Эксклюзив для вас панэ "кошевой":

"бывший глава Администрации президента (АП) Сергей Левочкин рассказал об этом украинским журналистам, а люди Фирташа подбросили малоизвестной австрийской газете. "Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", "



Это значит, что именно США сыграли главную роль в поддежке Порошенка на пост Президента Украины в 2014 г.
А Фирташ просто пытался примазаться к этому.
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Лёвочкин - очень серьёзный и честный источник информации. Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1888
Порохохоботы, вы скоро на януковича, а потом и на путина ссылаться начнёте.
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Помолова, як і ти, посилається на слова афтарітєта Льовочкіна?
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" кошевой

Интересная шоколадная сказка получается: когда Порошенко с Фирташем и другими пророссийскими крысами согласовали в Вене его президенство и методы, с помощью которых его затолкнут в президентское кресло - росия в выборы 2014-м году не вмешивалась, а когда"

Ваше?
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Когда вы сделали свой вывод на основании этого же поста Помоловой, у вас никаких сомнений относительно "афтаритета Льовочкина" не возникло...
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Вже потроху делірій починає бити? Який зв'язок поста Помолової з маячнею Льовочкіна і її текста з моїм? Відпочити б тобі трохи, охолонути.
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а это что?

"кошевой

Интересная шоколадная сказка получается: когда Порошенко с Фирташем и другими пророссийскими крысами согласовали в Вене его президенство и методы, с помощью которых его затолкнут в президентское кресло.."
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Вони ще і профінансують.
А тепер питання - а хто вам винний, що у власній країні ви не можете навести лад ?
Бо самі створюєте безлад, яким користається ворог.
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Для того, аби провести нормальні вибори, потрібно:
1. Аби не бігали толпами укр.тітушки по виборчих дільницях.
2. Аби не бігали озброєні рос.тітушки по Україні.
3.Аби не вбили нормальних кандидатів.
4. Чесний підрахунок голосів.
За всі 4 пункти відповідальність несуть правоохоронні структури, які повинні захистити народ і державу.
То все виглядає утопічним, чи не так??? Прикро. Одна надія - мрії частенько збуваються,,,,,,
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Поки люди не почнуть вимагати цих правил, змін не буде.
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Если змин не буде то не буде Украины,это уже КРАЙ !!
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Главный враг Украины сидит в кресле президента Украины на улице Банковой...
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ху*ла конечно нема ,там ху*ло в кубе ,но то ,что скоро его там не буде це факт !!! Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6513
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А сейчас? Официально работают Интер и Оккупационный блок. Да и половина БПП это перекрасившиеся рыги
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на Інтер , в Офшоренка , рука не піднімається - це ж вам не Шустер ...
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"інтер" -- купа кацапського лайна, звісно. Але "шустер" мало чим відрізняється від них. Лише працює витонченіше, не так грубо. Можна сказати, що "інтер" обробляє тупого совка, а "шустер" -- совка з претензіями на мислення.
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угу - тільки Шустера вже кілька років , як прикрили , а на Інтері жінка Пороха свою рекламу крутить !
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Прошлый раз Порошенко брал ярлык на президенство у Фирташа с Лувочкиным, надеется, что эта пророссийская контора опять будет его поддерживать
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"Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", "

Так,что если что, ярлык на президенство Порошенку предоставили США.
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А границу закрыть, или хотя бы визовый режим ввести не пробовали?(((
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Это говорят те, кто вчера принял новый закон о нац безопасности? Или я ошибаюсь?
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Это да ,бабушки с дедушками за всё "отблагодарят" ...
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Пора понять что порох и есть ставленник пуййла и является предателем как и его окружение и единственное что его сдерживает сдать страну так это животный страх за свою шкуру, за банковские счета в Западных банках. Не сомневаюсь что после смены его у власти мы узнаем много интересного о его сотрудничестве на пользу кацапии.
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та шо ж вы так откровенно палитесь всей толпой?
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да я в курсе, что вам указания кого или за кого топить уже прямо по телику передают. как киселёв или мурло какое басуринское ляпнет, так вы завывать и будете. Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 732
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Він не зрадник, він - агент москви і щирий ворог України.
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Пардон, не він, а воно. Навіть якби зараз здохло пуйло, то пєдра все одно прислужувала б москві.
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Ну так сделайте что-то чтобы свести это вмешательство к минимуму. Например - голосование строго по месту прописки по разосланным приглашением с идентификационным номером с проставлением отметок в удостоверении личности.
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ну з таким підходом можна й 0,5% на виборах набрати...якось не комільфо)
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все будет сделано с точностью наоборот.Карма такая у рыл.
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Это клиника при полном подражании ему и торгующем с кремлем препизденте всем и вся, его иностранный мЕНисдр сетует на проделки кремля в Украине.... Но смысл истинный этого меседжа, что все кто недоволен олигахией, огенды крымбля...всё.
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значит неправильные результаты выборов придется не признать
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Кто-бы,куда-бы не вмешивался а банде соевого вора КОНЕЦ и он НЕОТВРАТИМ ...
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вся предвыборная борьба сведется к тому что кандидаты будут друг дружку обвинять в пропутинизме.
Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9230

стиль детской песочницы
- ты дурак
- не это ты дурак
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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