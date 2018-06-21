 Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин. ВИДЕО

Об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы говорили также о важности совместной работы. Мы прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Европейского Союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу", - заявил Климкин.
По его словам, "мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов. И нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского Союза, и НАТО голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер".
Как сказал Климкин, речь идет и о борьбе с российской пропагандой и киберугрозами. "А также и всех других сферах, поскольку вмешательство России, конечно, будет тотальным", - подчеркнул министр.
Ми ліпше будемо кидати гасла в стилі "тролі_фсб-ешниє, запєвай".
такі правила гри ..))
Він впевнений, що всі тут думають як він : "Рассия не против Украины и ейо народа!
Рассія протів бєндєравско- фашыстского правітєльства Украіны ва главє с Порошенко!".
1941 рік. Йде війна.
Інтернет-ресурс СРСР.
Вискакує опудало:
"Propagandisten von Hitler, fangen an zu lügen"
А потім знайти будь-яку радянську газету того часу, в якій пишеться про те, як у 1943 році 6000 громадян СРСР поїхали до фашистської Німеччини на Чемпіонат по футболу.
Давай уж сразу, вголос: " Рассия не против Украины и ейо народа!
Рассия против бендеровско- фашистского правительства Украины во главе с Порошенко!".
Встреча Порошенко с Фирташем в Вене длилась 28 часов, - СМИ
Сначала Фирташ и Левочкин хотели получить 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - "Удара"
18:5308.06.2015
Встреча кандидата в президенты Украины Петра Порошенко с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем в Вене накануне президентских выборов 2014 года длилась 28 часов с перерывом на три часа. Об этом пишет Insider со ссылкой на участников встречи.
"Деталей разговора даже офф-рекордс не захотел рассказывать никто. Кроме того, что сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - УДАРа. Собственно именно это соглашение и показал Порошенко", - пишет издание.
В окружении президента, говорится в материале, считают, что бывший глава Администрации президента (АП) Сергей Левочкин рассказал об этом украинским журналистам, а люди Фирташа подбросили малоизвестной австрийской газете. "Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", - сказал год назад изданию один из соратников президента.
Напомним, 5 июня 2015 года Порошенко заявил, что встреча с Фирташем была короткой. "Я никогда не отрицал очень короткую и бессмысленную встречу с Фирташем во время президентской кампании, но я категорически отрицаю и отрицал любые договоренности, конфиденциальные, открытые, с Фирташем, этого не было, не существует", - заверил глава государства.
Он пояснил, что проводил встречу с Виталием Кличко в Вене, поскольку там праздновал свой день рождения его брат Владимир. По итогам встречи была заключена политическая сделка из двух частей. Первая часть, по его словам, обсуждалась 29 марта на съезде партий "Удар" и "Солидарность". А вторую часть соглашения он отдал журналистке Соне Кошкиной и попросил ее поделиться документом с другими журналистами.
Порошенко считает, что Фирташ должен нести ответственность за ложь под присягой в суде.
В апреле на судебном заседании в Вене Фирташ подтвердил факт встречи с Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года. "Главное, что мы получили (от встречи. - Ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал бизнесмен. При этом другие детали встречи он не стал озвучивать, отметив, что они являются конфиденциальными.
Порошенко до добробатів немає жодного відношення (добробатів зразка 2014)
В тексте все сказано:
"...бывший глава Администрации президента (АП) Сергей Левочкин рассказал об этом украинским журналистам, а люди Фирташа подбросили малоизвестной австрийской газете. "Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", "
Вот это главное.
США сделали ставку на Порошенка.
зараз рейтинг +\- 8%...
Коли Путін пер на Україну, і народ вже нюхнув "русскава мира" на Донбасі,то проглосували 54%.
Ну, а зараз звичайно, "русскій тєлєвізор" заспокоїв "народ" : " Рассия не против Украины и ейо народа! Рассия против бендеровско- фашистского правительства Украины во главе с Порошенко!,
Давайтє дружіть, мі жє "мішебраття", Порошенко єто война".
Так що чекаємо новий кидок на граблі, по типу 2010....
"бывший глава Администрации президента (АП) Сергей Левочкин рассказал об этом украинским журналистам, а люди Фирташа подбросили малоизвестной австрийской газете. "Таким образом Фирташ пытался показать США, что он поддерживает в Украине того же кандидата, что и Вашингтон, и договориться о снятии с него обвинений. Он уверен - США делает ставку на Порошенко", "
Это значит, что именно США сыграли главную роль в поддежке Порошенка на пост Президента Украины в 2014 г.
А Фирташ просто пытался примазаться к этому.
Порохохоботы, вы скоро на януковича, а потом и на путина ссылаться начнёте.
Це вона запостила статтю :Встреча кандидата в президенты Украины Петра Порошенко с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем в Вене накануне президентских выборов 2014 года"
( пролистайте вгору).
Интересная шоколадная сказка получается: когда Порошенко с Фирташем и другими пророссийскими крысами согласовали в Вене его президенство и методы, с помощью которых его затолкнут в президентское кресло - росия в выборы 2014-м году не вмешивалась, а когда"
Ваше?
"кошевой
Интересная шоколадная сказка получается: когда Порошенко с Фирташем и другими пророссийскими крысами согласовали в Вене его президенство и методы, с помощью которых его затолкнут в президентское кресло.."
А тепер питання - а хто вам винний, що у власній країні ви не можете навести лад ?
Бо самі створюєте безлад, яким користається ворог.
1. Аби не бігали толпами укр.тітушки по виборчих дільницях.
2. Аби не бігали озброєні рос.тітушки по Україні.
3.Аби не вбили нормальних кандидатів.
4. Чесний підрахунок голосів.
За всі 4 пункти відповідальність несуть правоохоронні структури, які повинні захистити народ і державу.
То все виглядає утопічним, чи не так??? Прикро. Одна надія - мрії частенько збуваються,,,,,,
Нє надо....
не мрій.
Так,что если что, ярлык на президенство Порошенку предоставили США.
вот де мастадонти агентурної мережі...безпалЄвні
Лавров: Порошенко - лучший шанс Украины.
Порошенко - лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины, - Лавров
стиль детской песочницы
- ты дурак
- не это ты дурак