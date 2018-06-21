 Посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту о первоочередном посещении Сенцова, Клыха, Кольченко и Балуха, - Денисова. ВИДЕО

Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
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"Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередному посещению пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух", - написала она.
Также Денисова обнародовала запись попытки поговорить по телефону с начальством колонии, где незаконно удерживается украинец Александр Кольченко. На просьбу связать ее с начальником колонии ей ответили, что у них на всю колонию только 3 телефона, и у начальника колонии его нет.
Варлам Шаламов,очерки Преступного Мира,Колымские рассказы.
Солженицын.Архипелаг ГУЛАГ
Сколько ещё можно ныть по СМИ шо нас опять обижают?! Гордость какая-то ещё осталась, или всё уже смешалось с рошеновской сладкой конфеткой?