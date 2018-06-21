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 Политика Украины
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Все про:Денисова (190) Россия (69715) политзаключенные (832) Сенцов (574) Кольченко (199) Клых (177) Балух Владимир (141)

 Посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту о первоочередном посещении Сенцова, Клыха, Кольченко и Балуха, - Денисова. ВИДЕО

Посольство Украины в России направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой содействовать посещению уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой российских пенитенциарных учреждений, где содержатся украинские политзаключенные.

Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередному посещению пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух", - написала она.

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Также Денисова обнародовала запись попытки поговорить по телефону с начальством колонии, где незаконно удерживается украинец Александр Кольченко. На просьбу связать ее с начальником колонии ей ответили, что у них на всю колонию только 3 телефона, и у начальника колонии его нет.

Посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту о первоочередном посещении Сенцова, Клыха, Кольченко и Балуха, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/v3072737
 
 
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то ли держат интригу,то ли уже угробили...(
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Посещение ГУЛАГа чревато для любого....
Варлам Шаламов,очерки Преступного Мира,Колымские рассказы.
Солженицын.Архипелаг ГУЛАГ Посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту о первоочередном посещении Сенцова, Клыха, Кольченко и Балуха, - Денисова - Цензор.НЕТ 8393
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Посольство Украины кацапы послали уже нах... вместе с квадратным климкиным и вместе с этой расфуфыренной дивой.
Сколько ещё можно ныть по СМИ шо нас опять обижают?! Гордость какая-то ещё осталась, или всё уже смешалось с рошеновской сладкой конфеткой?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПосольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту о первоочередном посещении Сенцова, Клыха, Кольченко и Балуха, - Денисова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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