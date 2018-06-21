 Посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту о первоочередном посещении Сенцова, Клыха, Кольченко и Балуха, - Денисова. ВИДЕО

Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

...

"Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередному посещению пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы стран G7 призвали к освобождению Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев путем обмена

Также Денисова обнародовала запись попытки поговорить по телефону с начальством колонии, где незаконно удерживается украинец Александр Кольченко. На просьбу связать ее с начальником колонии ей ответили, что у них на всю колонию только 3 телефона, и у начальника колонии его нет.