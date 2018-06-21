 Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

21 июня в День Музыки в центре Киева возле монумента Независимости Украины проходит акция "Музика без кайданів": Майк Кауфман-Портников с 10 утра в течение 12 часов будет непрерывно исполнять на рояле гимн Украины в авторских обработках. Каждые 10 минут звучит новая обработка, всего 72 вариации гимна Украины (по количеству украинских политзаключенных).

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Книга рекордов Украины подтвердила готовность зафиксировать этот рекорд.

"Гимн Украины - не только символ государства, но и чрезвычайно красивая мелодия. Двенадцатичасовое "путешествие" позволит слушателям пройти сквозь времена, события, картины жизни Украины, почувствовать красоту и одухотворенность украинской нации", - отмечают организаторы акции.

Автор и исполнитель проекта Майк Кауфман-Портников. Музыкант и режиссер, общественный деятель, лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Гордится родственными связями с учредителями украинского кинематографа: Михаилом Кауфманом и Дзигой Вертовым. Надеется, что музыка станет одним из толчков, который повлияет на освобождение и возвращение заключенных украинцев.

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"Каждое слово, каждый жест поддержки, каждое действие чрезвычайно важны.Чем больше будет такой поддержки, тем легче будет освободить наших политических заключенных. ... Тот флэшмоб, который начался в Киеве, сейчас разворачивается. Я знаю, что в России на трибунах стадионов (на ЧМ.-2018. - Ред.) кричат: "Free Sentsov", - рассказал пришедший поддержать украинских политзаключенных на акцию театральный режиссер Сергей Проскурня.





Акция "Музика без кайданів" в поддержку украинских политзаключенных проходит в центре Киева.







Майк Кауфман-Портников в течение 12 часов намерен непрерывно исполнять на рояле гимн Украины.













Поддержать украинских политзаключенных на акцию пришел известный театральный режиссер Сергей Проскурня.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ