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 Политика Украины, Общество
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 Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО

В четверг, 21 июня, отмечается День музыки. В центре Киева на Майдане Незалежности проходит акция "Музика без кайданів", цель которой поддержать украинцев, заключенных в тюрьмах России и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

21 июня в День Музыки в центре Киева возле монумента Независимости Украины проходит акция "Музика без кайданів": Майк Кауфман-Портников с 10 утра в течение 12 часов будет непрерывно исполнять на рояле гимн Украины в авторских обработках. Каждые 10 минут звучит новая обработка, всего 72 вариации гимна Украины (по количеству украинских политзаключенных). 

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Книга рекордов Украины подтвердила готовность зафиксировать этот рекорд.

"Гимн Украины - не только символ государства, но и чрезвычайно красивая мелодия. Двенадцатичасовое "путешествие" позволит слушателям пройти сквозь времена, события, картины жизни Украины, почувствовать красоту и одухотворенность украинской нации", - отмечают организаторы акции.

Автор и исполнитель проекта Майк Кауфман-Портников. Музыкант и режиссер, общественный деятель, лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Гордится родственными связями с учредителями украинского кинематографа: Михаилом Кауфманом и Дзигой Вертовым. Надеется, что музыка станет одним из толчков, который повлияет на освобождение и возвращение заключенных украинцев.

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"Каждое слово, каждый жест поддержки, каждое действие чрезвычайно важны.Чем больше будет такой поддержки, тем легче будет освободить наших политических заключенных. ... Тот флэшмоб, который начался в Киеве, сейчас разворачивается. Я знаю, что в России на трибунах стадионов (на ЧМ.-2018. - Ред.) кричат: "Free Sentsov", - рассказал пришедший поддержать украинских политзаключенных на акцию театральный режиссер Сергей Проскурня.

Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 01
Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 02

Акция "Музика без кайданів" в поддержку украинских политзаключенных проходит в центре Киева. 


Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 03
Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 04

Майк Кауфман-Портников в течение 12 часов намерен непрерывно исполнять на рояле гимн Украины.

Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 05
Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 06
Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 07
Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 08
Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 09
Пианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева 10

Поддержать украинских политзаключенных на акцию пришел известный театральный режиссер Сергей Проскурня.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3072724
 
   
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Нижнему мужику могут морду набить.Спутав с кернесом.
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Как вы мне остогыдлы ,порохоботы )) Если бы знали,то наверное заплакали. Но я же держусь.))
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А подмахнул тебе порохобот -"миротворец" )) - Вы педики ? )
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Больше похоже на пытку самого пианиста. Думаю, ничего бы не случилось, сыграй он просто много хороших композиций помимо гимна.
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21 июня в День Музыки в центре Киева возле монумента Независимости Украины проходит акция "Музика без кайданів": Майк Кауфман-Портников с 10 утра в течение 12 часов будет непрерывно исполнять на рояле гимн Украины в авторских обработках. Каждые 10 минут звучит новая обработка, всего 72 вариации гимна Украины (по количеству украинских политзаключенных). Источник: https://censor.net.ua/v3072724
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Анекдот від вірменського радіо -- це про Вас. (чи можна в центрі Єревана...)

Адже Вам нічого не заважає влаштувати свій перфоменс.
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12 годин нон-стоп? Жорстко.

Сірьожа. А якщо срати захоче?
Жора. Ну як це срати? Якщо в бога не віре, то і не вилікується!
Сірьожа. Та нє! Людина - це ж жива істота, вона пісять хоче!



(с) Лесь Подерв'янський - Діана
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А всемирно известный хит "ЛА-ЛА-ЛА" будет исполнять?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПианист Майк Кауфман-Портников в поддержку украинских политзаключенных сегодня в течение 12 часов будет исполнять гимн Украины в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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