 "Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - демобилизованные бойцы АТО на турнире "Сила Нации". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Накипело, на игры собрались 16 спортсменов из Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областей. Два участника прибыли из Харьковской области. Все спортсмены получили тяжелые ранения на фронте.

"Наша страна впервые столкнулась с таким горем, как война. Тем более, со страной соседом-агрессором. Никто такого не ожидал. Сейчас мы имеем тяжелые последствия - ребята получили тяжелые ранения. Эти соревнования - показатель того, что жизнь продолжается. Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - говорит боец 92-й ОМБр Игорь Дерман, потерявший ногу во время минометного обстрела возле Марьинки.

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