 "Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - демобилизованные бойцы АТО на турнире "Сила Нации". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Накипело, на игры собрались 16 спортсменов из Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областей. Два участника прибыли из Харьковской области. Все спортсмены получили тяжелые ранения на фронте.
"Наша страна впервые столкнулась с таким горем, как война. Тем более, со страной соседом-агрессором. Никто такого не ожидал. Сейчас мы имеем тяжелые последствия - ребята получили тяжелые ранения. Эти соревнования - показатель того, что жизнь продолжается. Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - говорит боец 92-й ОМБр Игорь Дерман, потерявший ногу во время минометного обстрела возле Марьинки.
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Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
(Де не один полеглий із Героїв…)
Життям усе ж іскриться погляд твій…
Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Нехай тобі всього не вистачало,
А головне - поваги , посмішок, і слів…
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всьому… Та точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Любава Казмірчук
Справжня сила Духу і Волі!
Успіхів у всіх справах!
Але де ж тут під цією новиною пости полум'яних борців з «порохоботами»?
Де?
Посмотрите на форумы где упоминается имя Порошенко, и найдите здесь никнеймы тех, кто ниболее активно поливает там Порошенка...