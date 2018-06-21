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 Политика Украины, Общество, Спорт
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Все про:война (2920) ранение (1831) соревнования (141) Игры Инвиктус (30)

 "Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - демобилизованные бойцы АТО на турнире "Сила Нации". ВИДЕО

Демобилизованные бойцы АТО приняли участие в соревнованиях по кроссфиту "Сила Нации" в Сумах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Накипело, на игры собрались 16 спортсменов из Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областей. Два участника прибыли из Харьковской области. Все спортсмены получили тяжелые ранения на фронте. 

"Наша страна впервые столкнулась с таким горем, как война. Тем более, со страной соседом-агрессором. Никто такого не ожидал. Сейчас мы имеем тяжелые последствия - ребята получили тяжелые ранения. Эти соревнования - показатель того, что жизнь продолжается. Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - говорит боец 92-й ОМБр Игорь Дерман, потерявший ногу во время минометного обстрела возле Марьинки.

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Источник: https://censor.net.ua/v3072699
 
   
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Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
(Де не один полеглий із Героїв…)
Життям усе ж іскриться погляд твій…

Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Нехай тобі всього не вистачало,
А головне - поваги , посмішок, і слів…

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всьому… Та точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!

Любава Казмірчук
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Молодці,Хлопці!
Справжня сила Духу і Волі!
Успіхів у всіх справах!
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Дай Боже сил і удачі цим хлопям !
Але де ж тут під цією новиною пости полум'яних борців з «порохоботами»?
Де?
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При чем тут порохоботы? Статья про людей, получивших тяжелые ранения на фронте, а не про отдых лицемеров на мальдивах.
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ЮляПутяБоти думають, що цих хлопців можна буде використовувати для проплачених(250грн) провокацій. Підтирки х-ла, ці хлопці не семєнчєнкі, розслабтесь!
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Для эффективных провокаций с любой стороны нужны физически ни чем не ограниченные люди, даже Юля на коляске шла уже вторым эшелоном.
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Да просто, это как бы момент истины...
Посмотрите на форумы где упоминается имя Порошенко, и найдите здесь никнеймы тех, кто ниболее активно поливает там Порошенка...
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Досить використовувати москальско-кацапське ,,наречіе,, так зване ,,мужики,,.Мужик це по московитами раб, бурлака, тому потрібно звикати до Української повірки: чоловік, чоловіче від ,,чоло в віках,,.Українські вої не мужики а козаки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - демобилизованные бойцы АТО на турнире "Сила Нации". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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