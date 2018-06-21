 "Бережи історію, не гроші!": активисты пикетируют КГГА с требованием создать музей на Почтовой площади. В кулуарах Киевсовета произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Украинские новости

Киевсовет на сегодняшнем заседании должен рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов. Под зданием Киевсовета на ул. Крещатик проходит митинг с требованием создать на Почтовой площади музей. Охрана здания Киевсовета усилена.

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Тем временем в здании Киевсовета произошла потасовка между активистами, которые пытались пройти на заседание Киевсовета и представителями полиции. В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу. На данный момент в кулуарах находится около 150 человек при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности, пишут Украинские новости.

Усиленные наряды полиции и Нацгвардии охраняют Киевсовет.

Митинг в поддержку создания музея на Почтовой площади в Киеве.















Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук