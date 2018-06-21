 "Бережи історію, не гроші!": активисты пикетируют КГГА с требованием создать музей на Почтовой площади. В кулуарах Киевсовета произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Украинские новости
Киевсовет на сегодняшнем заседании должен рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов. Под зданием Киевсовета на ул. Крещатик проходит митинг с требованием создать на Почтовой площади музей. Охрана здания Киевсовета усилена.
Тем временем в здании Киевсовета произошла потасовка между активистами, которые пытались пройти на заседание Киевсовета и представителями полиции. В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу. На данный момент в кулуарах находится около 150 человек при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности, пишут Украинские новости.
Усиленные наряды полиции и Нацгвардии охраняют Киевсовет.
Митинг в поддержку создания музея на Почтовой площади в Киеве.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Лист підписали:
- Андрій Длігач, доктор економічних наук, Генеральный директор AdvanterGroup
- Гліб Вишлінський, член Ради Реанімаційного пакету реформ
- Михайло Жернаков, директор Фундації DEJURE
- Ігор Ліскі, Співзасновник Українського інституту майбутнього
- Віктор Досенко, завідувач відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, професор
- Руслан Корж, A.T. Kearney, почесний Партнер
- Володимир Шульмейстер, Український інститут майбутнього, інженер, доктор філософії
- Павло Себастьянович, ГРНК, підприємець
- Роман Бондар, керуючий партнер "Odgers Berndtson Ukraine"
- Юрій Гусєв, заступник Міністра оборони України (2015-2016)
- Олександр Харебін, медіа-менеджер, політолог
- Олег Соловей, віце-президент Всеукраїнського Союзу Таеквон-До, тренер-викладач
- Михайло Мінаков, Інститут Кеннана. Філософ
- Володимир Федорин, директор Bendukidze Free Market Center, Ініціатор платформи "ВікіСила" http://wikiparty.wiki/
- Артур Вельф, підприємець
- Андрій Ніцой, директор Центру стратегічних розробок, історик
- Марія Барабаш, A7 CAPITAL, інвестиційний банкір
- Олексій Скрипник, Народний депутат України
- Ігор Лавриненко, провідний аналітик Офісу ефективного регулювання (BRDO), юрист, журналіст
- Сергій Титюк, політолог
- Данило Монін, експерт з державних фінансів
- Катерина Петренко, Міжнародна Асоціація "Вільна Україна", кандидат політичних наук
- Михайло Жернаков, член Ради РПР
- Віталій Проценко, VoxUkraine, Економіст
- Віталій Манько, кризовий менеджер, продюсер
- Микола Малуха, PR-спеціаліст
- Андрій Базилевич, Світова федерація українських лікарських товариств, лікар
- Світлана Вовк, Голова ради ГО "ТРОН"
- Катерина Черепова, BBI brandbigidea.com, brand manager
- Едуард Рубін, бізнесмен
- Тарас Козак, фінансист
- Зоя Серебровська, науковець
- Леонід Цодіков, інформаційні технології, медіаексперт
- Роман Сульжик, фінансист
- Тарас Громовий, Національна Академія Наук України, хімік
- Руслан Рохов, Агенція "Спільні Зусилля" - Голова правління
- Дмитро Булах, Харківський антикорупційний центр, менеджер
- Олександр Корнієнко, TeamMaster, підприємець
- Олексанлр Ратнер, бізнес-консультант, тренер
- Роман Ольшевський, Тріал-систем, підприємець
- Володимир Корнєв, КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладач
- Микита Потураєв, QFL Ukraine, політолог
- Нана Войтенко, Інститут Фізіології ім. Богомольця, професор, нейрофізіолог
- Андрій Кривонос, голова директорату Асоціації франчайзингу, президент Гуманітарного центру
- Сергій Наумович, підприємець, блогер
- Георгiй Воронов, Східна аналітична агенція, фінансовий аналітик
- Денис Бродський, HR Executive
- Андрій Супрун, Національний банк України, фондовик
- Вадим Кончин, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", доцент кафедри регіоналістики
- Андрій Кузьменко, менеджер
- Плахов Олександр, адміністративний менеджер
- Ігор Душин, Канал Інтервізор, радіофізик
- Максим Корягін, приватний підприємець
- Ярослав Сивак, інженер
- Віталий Іванов, програміст, приватний підприємець
- Гавриш Володимир, Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі, економіст
- Зайцева Наталя, адвокат, к.ю.н.
- Валентин Штрассер, програміст
- Божена, дизайнер
- Микола Скоробогатько, підприємець
- Дмитро Шуркаєв, підприємець
- Іван Компан, First Kyiv Investment Club, засновник
- Олександр Нечипорук, адвокат
- Максим Колєсников, Представництво Фонду Фрідріха Науманна, менеджер проектів
- Борис Давиденко, редактор
- Дмитро Ісаєв, фізіолог
- Liudmyla Yevmenova, аccountant
- Сергій Титюк, політолог
- Данило Монін, експерт з державних фінансів
- Катерина Петренко, Міжнародна Асоціація "Вільна Україна", кандидат політичних наук
- Михайло Жернаков, член Ради РПР
- Віталій Проценко, VoxUkraine, Економіст
- Віталій Манько, кризовий менеджер, продюсер
- Микола Малуха, PR-спеціаліст
- Андрій Базилевич, Світова федерація українських лікарських товариств, лікар
- Світлана Вовк, Голова ради ГО "ТРОН"
- Катерина Черепова, BBI brandbigidea.com, brand manager
- Едуард Рубін, бізнесмен
- Тарас Козак, фінансист
- Зоя Серебровська, науковець
- Леонід Цодіков, інформаційні технології, медіаексперт
- Роман Сульжик, фінансист
- Тарас Громовий, Національна Академія Наук України, хімік
- Руслан Рохов, Агенція "Спільні Зусилля" - Голова правління
- Дмитро Булах, Харківський антикорупційний центр, менеджер
- Олександр Корнієнко, TeamMaster, підприємець
- Олексанлр Ратнер, бізнес-консультант, тренер
- Роман Ольшевський, Тріал-систем, підприємець
- Володимир Корнєв, КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладач
- Микита Потураєв, QFL Ukraine, політолог
- Нана Войтенко, Інститут Фізіології ім. Богомольця, професор, нейрофізіолог
- Андрій Кривонос, голова директорату Асоціації франчайзингу, президент Гуманітарного центру
- Сергій Наумович, підприємець, блогер
- Георгiй Воронов, Східна аналітична агенція, фінансовий аналітик
- Денис Бродський, HR Executive
- Андрій Супрун, Національний банк України, фондовик
- Вадим Кончин, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", доцент кафедри регіоналістики
- Андрій Кузьменко, менеджер
- Плахов Олександр, адміністративний менеджер
- Ігор Душин, Канал Інтервізор, радіофізик
- Максим Корягін, приватний підприємець
- Ярослав Сивак, інженер
- Віталий Іванов, програміст, приватний підприємець
- Гавриш Володимир, Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі, економіст
- Зайцева Наталя, адвокат, к.ю.н.
- Валентин Штрассер, програміст
- Божена, дизайнер
- Микола Скоробогатько, підприємець
- Дмитро Шуркаєв, підприємець
- Іван Компан, First Kyiv Investment Club, засновник
- Олександр Нечипорук, адвокат
- Максим Колєсников, Представництво Фонду Фрідріха Науманна, менеджер проектів
- Борис Давиденко, редактор
- Дмитро Ісаєв, фізіолог
- Liudmyla Yevmenova, аccountant
- Микита Потураєв, QFL Ukraine, політолог
- Нана Войтенко, Інститут Фізіології ім. Богомольця, професор, нейрофізіолог
- Андрій Кривонос, голова директорату Асоціації франчайзингу, президент Гуманітарного центру
- Сергій Наумович, підприємець, блогер
- Георгiй Воронов, Східна аналітична агенція, фінансовий аналітик
- Денис Бродський, HR Executive
- Андрій Супрун, Національний банк України, фондовик
- Вадим Кончин, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", доцент кафедри регіоналістики
- Андрій Кузьменко, менеджер
- Плахов Олександр, адміністративний менеджер
- Ігор Душин, Канал Інтервізор, радіофізик
- Максим Корягін, приватний підприємець
- Ярослав Сивак, інженер
- Віталий Іванов, програміст, приватний підприємець
- Гавриш Володимир, Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі, економіст
- Зайцева Наталя, адвокат, к.ю.н.
- Валентин Штрассер, програміст
- Божена, дизайнер
- Микола Скоробогатько, підприємець
- Дмитро Шуркаєв, підприємець
- Іван Компан, First Kyiv Investment Club, засновник
- Олександр Нечипорук, адвокат
- Максим Колєсников, Представництво Фонду Фрідріха Науманна, менеджер проектів
- Борис Давиденко, редактор
- Дмитро Ісаєв, фізіолог
- Liudmyla Yevmenova, аccountant
Якийсь прямо талант в нашого народу зганьбити, дискредитувати, та надати ідіотського відтінку нібито гарному спочатку явищу.
Ідея будувати торгцентр в цьому місці була не дуже вдалою. Зараз ТРЦ у Києві достобіса, прибутковість у них низька. А тут, на щастя підвернулася археологія.
Київ, в разі прийняття рішення про влаштування "музею" має:
- відшкодувати інвестору вкладені кошти
- самостійно закінчити будівництво.
У міста що, немає куди гроші більше витратити?
Гроші отримають кілька горлопанів-організаторів, а решту корисних ідіотів. що повелися на галас, просто використають як одноразовий гумовий виріб.
Таке влаштує обидві сторони
"Клоуни" здатні дискредитувати будь-що, вони призвані перетворювати на фарс небезпечні для своїх кукловодів явища та процеси, сіяти зневіру і недовіру - бо на їхньому алоґічному фоні нормальні розсудливі люди малопомітні та нецікаві для затравленого інформаційною окупацією чубатого обиватєля.
Звідси всі ці ручні крикливі "антикорупціонери", "добровольці", "націоналісти", "журналісти-розслідувачі", "громадські активісти" та інші професійні патріоти.
При цьому деякі стають депутатами, функціонерами, отримують посади і ресурс, але користі від їхньої діяльності - нуль. Крім мутної води на благо своїм покровителям.
Як від "люстрації" Зіміна, "опору" Ґрішина, "боротьби з корупцією" Купрія, "націоналізму" Коханівського, "журналістики" Станко або "партії" "Слуга народу".
Здатність відторгнути це явище, підтримати та збільшити невелику кількість державників, які дивом з'явилися, - буде важливим іспитом для українців на життєздатність своєї держави.