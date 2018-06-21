 "Контрактник - не раб", - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Активисты, ветераны АТО, родственники военнослужащих-контрактников митинговали под Администрацией Президента с требованием не затягивать, а максимально сократить период от подписания закона, позволяющего контрактникам, подписавшим контракт на срок до окончания особого периода, уволиться с военной службы до его выполнения.

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"То, что президент вчера подписал закон, это не означает, что ребята уже могут увольняться. Закон еще не опубликован. Он еще не вступил в действие, соответственно его не передали в Минобороны. Когда его передадут в Минобороны, Минобороны должно дать четкие указания командирам воинских частей, как увольнять контрактников, тех кто захочет. Наши требования, чтобы весь этот процесс от подписания закона до возвращения домой контрактников был максимально сокращен", - объяснила цель митинга один из организаторов, глава ОО "Цей світ для тебе" Валентина Тарасенко.

Активисты передали свои требования в Администрацию Президента. К ним вышел пообщаться замглавы АП Валерий Кондратюк, который пообещал митингующим проанализировать их требования и проинформировать их о результатах.

Требования митингующих.





Митинг под АП с требованием ускорить предоставление контрактникам, подписавшим контракт на срок до окончания особого периода, возможности уволиться с военной службы.





Замглавы АП Кондратюк.









Глава ОО "Цей світ для тебе" Валентина Тарасенко выступает на митинге.







Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Напомним, 5 апреля 2018 г. Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052. Документ позволяет решить ряд проблем, связанных с улучшением социально-правовой защиты военнослужащих, в том числе: предоставление дополнительных государственных гарантий в содействии трудоустройству, возможности военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе, при определенных условиях быть оставленными на военной службе, а в случае, если такие военнослужащие проходят военную службу по призыву во время мобилизации на особый период - быть принятыми на военную службу по контракту; вступления в силу этого закона позволит военнослужащим, заключившим контракты о прохождении военной службы до конца особого периода, уволиться с военной службы.

23 апреля законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052 был направлен спикером парламента на подпись Президенту Украины.