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 "Контрактник - не раб", - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 июня под Администрацией Президента проходит митинг с требованием ускорить предоставление контрактникам, подписавшим контракт на срок до окончания особого периода, возможности уволиться с военной службы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Активисты, ветераны АТО, родственники военнослужащих-контрактников митинговали под Администрацией Президента с требованием не затягивать, а максимально сократить период от подписания закона, позволяющего контрактникам, подписавшим контракт на срок до окончания особого периода, уволиться с военной службы до его выполнения.

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"То, что президент вчера подписал закон, это не означает, что ребята уже могут увольняться. Закон еще не опубликован. Он еще не вступил в действие, соответственно его не передали в Минобороны. Когда его передадут в Минобороны, Минобороны должно дать четкие указания командирам воинских частей, как увольнять контрактников, тех кто захочет. Наши требования, чтобы весь этот процесс от подписания закона до возвращения домой контрактников был максимально сокращен", - объяснила цель митинга один из организаторов, глава ОО "Цей світ для тебе" Валентина Тарасенко.

Активисты передали свои требования в Администрацию Президента. К ним вышел пообщаться замглавы АП Валерий Кондратюк, который пообещал митингующим проанализировать их требования и проинформировать их о результатах.

Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 01

Требования митингующих.

Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 02
Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 03

Митинг под АП с требованием ускорить предоставление контрактникам, подписавшим контракт на срок до окончания особого периода, возможности уволиться с военной службы.

Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 04
Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 05

Замглавы АП Кондратюк.

Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 06
Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 07Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 08
Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 09
Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 10

Глава ОО "Цей світ для тебе" Валентина Тарасенко выступает на митинге.

Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 11
Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 12
Контрактник - не раб, - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы 13

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Напомним, 5 апреля 2018 г. Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052. Документ позволяет решить ряд проблем, связанных с улучшением социально-правовой защиты военнослужащих, в том числе: предоставление дополнительных государственных гарантий в содействии трудоустройству, возможности военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе, при определенных условиях быть оставленными на военной службе, а в случае, если такие военнослужащие проходят военную службу по призыву во время мобилизации на особый период - быть принятыми на военную службу по контракту; вступления в силу этого закона позволит военнослужащим, заключившим контракты о прохождении военной службы до конца особого периода, уволиться с военной службы.

23 апреля законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052 был направлен спикером парламента на подпись Президенту Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3072691
 
   
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"Активісти" чого? Чи це така нова професія?
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всі, хто так і не навчився працювати, тепер "працюють" ахтивістами))
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до речі - це перевірений факт. Принаймні, в мене в Дніпрі так і є. Цілий натовп біснуватих пройдисвітів вже за два роки встигли собі і квартирку прикупити, і автівку. А ті, хто не став професійним ахтівістом, так і продовжуюють маршрутками пересуватись по місту))
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и действительно. (не навчилися працювати) Это вы про себя? То-есть о порохоботах?. Какие же вы жалкие ущербные . За батончик и в жо"пу трахатся будете. Тьху на вас. На кого вы уроды недо"банные гоните. Эти люди свои жизни за вас Пида"ов ложат а вы на них гадости пишете .
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іди в солому чухатись, зрадофілітик.. Бо боюсь від тебе заразитися.
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ти мені тут не подобаєшся. І взагалі, я не люблю нитиків. Відчепись.
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Ашотакое ? С потужно рыгвормированной армии тикают холопы ? Не верят сивочолому Главноторгующему Гениалиссимусу ? Не хотят триматысь дупи купи Шоколадного Глаза ?
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А ШО ЮРА СЮЗИК с руцькой лавки упал ???? Головка не в ту сторону смотрит ? Иди учи скрепы кацап !!!!!!
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Значит надо содержать больше контрактников и для этого нанять предсказателя, чтобы сказал - сколько останется, когда возникнет необходимость в определённой численности...
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Провокаторы шатают будку, а бронированные мерсы по 20 млн штука еще не закуплены "Контрактник - не раб", - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы - Цензор.НЕТ 3513
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Закон уже підписано, навіщо срач? А проплачено!
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Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду .Телеканал Russia Today занял первое место в мире по величине государственных затрат на одного сотрудника, которые составили 183 000 долларов на человека.
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типа жить с армией в гражданском браке.
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А воевать кто будет? 7ю волну частичной мобилизации объявят? Я в эту психушку больше не вернусь в гробу я все это видел(
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порохоботы с цензора пусть идут их тут на роту хватит. Не всё-же жопу царю вылизывать. Пусть на деле свою преданность покажут
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так як ти тут демонструєш свою "відданність" країні, та "поцреотизм"))))))))))))))
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Шоколадные паразиты решили шо можно ввести такое себе крепостничество?
Моло того, шо украинцы защищают и гибнут за Нэньку ( а не чиновничьи сыновья, сваты, кумы, браты...), так ещё и по собственному желанию не могут уволиться!
Хай лёша шоколадный поедет повоюет, а не по-селфится в окопах, хай выросшее семя порубия, турчинова, того же пиздабола луценко поедут повоюют, без права на увольнение...
Вот тогда и посмотрим... А то - одним воюй, а другим торгуй и жирей! А ху-ху не хо-хо?
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вообще то они хотят отменить, а контракты и раньше подписывали на 3 и 5 лет без возможности досрочно разорвать по крайне мере в 2009 так было. Если отменят будет высокая текучка в ВСУ и набрать будет сложно, я лично в тот совковый дебилизм не вернусь
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Даже если будет текучка... Значит не всё так у нас в армии хорошо, как про то рапортуют шоколадные трибуны.
В любом случае, закабалять людей - нельзя. Нужно искать варианты для мотивации.
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по перше це дорого, страшенно дорого, або не популярно. Зробити це популярними методами й дешево - не можливо!
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люди навіть на себе надумане вчинення корупційних правопорушень брали, щоби піти під суд і через це звільнитись з армії.
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этой власти не нужны воини, они их боятся
им нужны рабы
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Холопы. Когда то лет 15 назад один из гавнюков пыхато бросил "теперь возвращается времена панов и холопов, скоро вы все за миску супа пахать будете", и не спиздел - де факто у нас - Феодализм, с вотчинами, как полагается, СОСЛОВНОЕ строение системы управления, и холопы, работающие за миску супа.
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на срок до окончания особого периода, Источник: https://censor.net.ua/v3072691

=============
Тот кто подписал подобный контракт должен сгнить в армии как пример жадности и идиотизма для тех,кто действительно хочет совместить приятное с полезным,зароботок и защита Родины.
И по какому поводу пикеты?Никто ничего не нарушил.Когдс особый период настанет-им скажут.
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"Контрактник - не раб", - активісти пікетували АП з вимогою прискорити надання військовослужбовцям права звільнитися з військової служби - Цензор.НЕТ 3662Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Позорище!
Солдат ВСУ заставили работать на фирму вместо тракторов - тягать бетонные блоки. Генштаб ВСУ вместо того, чтобы делать из солдат ВСУ Киборгов делает из них тупых рабов, в прямом смысле слова.
ВИДЕО:

https://t.co/WpsPVxFDF8

"Контрактник - не раб", - активісти пікетували АП з вимогою прискорити надання військовослужбовцям права звільнитися з військової служби - Цензор.НЕТ 9619
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вибачте, а хіба вкладання контракту з ЗСУ не є добровільним та свідомим вчинком? Хіба хтось примушував тих людей підписувати контракт? Наскільки я знаю, зі слів знайомих людей, які зараз несуть службу за контрактом, то підписували всі вони добровільно контракт з ЗСУ.
До яких вже тільки маніпуляцій не кидаються вороги України!! Шкода що в країні сила силенна корисних ідіотів, які дозволяють себе використовувати. (((
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вибачте, а хіба вкладання контракту з ЗСУ не є добровільним та свідомим вчинком? Хіба хтось примушував тих людей підписувати контракт? Наскільки я знаю, зі слів знайомих людей, які зараз несуть службу за контрактом, то підписували всі вони добровільно контракт з ЗСУ.
До яких вже тільки маніпуляцій не кидаються вороги України!! Шкода що в країні сила силенна корисних ідіотів, які дозволяють себе використовувати. (((
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і так і ні. Ви на роботу влаштовуєтеся добровільно? А якщо вас вона перестане влаштовувати? Ви маєте право піти, а вони ні. Суттєве погіршення їх майнового стану, зниження зарплати, наприклад у наслідок падіння гривні, не надання житла і т.п., не є підставою для розриву контракту.
Укладають як правило у наслідок обману. Подивіться на борди біля в/частин та військоматів і порівняйте із реаліями в/служби.
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не порівнюйте просте без обмежень влаштування на роботу і підписання контракту з підприємством. Якщо робітник з власного бажання розриває контракт, який він підписав, з прописаним терміном його дії, або якщо підприємство хоче достроково розірвати контракт з найнятим працівником, то сторони несуть відповідальність за умовами контракту.
Пис. Навіщо мені дивитися борди, як в мене в 25-ці в Гвардійському багато знайомих зараз служать за контрактом?
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Если контрактники уволятся,то кто Европу защищать будет.
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сколько консерв просроченных повзрывалось!
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всі хто соєваго баригу соромлять то є пасобнікі хуйла
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Да уж теперь народ трижды подумает а стоит ли подписывать контракт.
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если не нравится контракт - нанимай юриста и судись.
"Контрактник - не раб", - активісти пікетували АП з вимогою прискорити надання військовослужбовцям права звільнитися з військової служби - Цензор.НЕТ 4123
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я хороший адвокат та маю не аби якій досвід роботи у сфері військового права. Скажу так, мені, випадки розірвання контракту у наслідок невиконання МОУ його вимог - не відомі. Були деякі ситуації, але то було "рішалово", а ось так, щоби розірвати чесно у суді... ні.
Більшість тут навіть не уявляє, що таке військовий контракт і не розуміє, що це, по суті рабство.
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если Контрактник - не раб, то какого хера ты туда шел и заключал контракт, дибилы бля
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Армія завжди була узаконеним рабством. Контракт розірвати й раніше було май же не можливо. Особливо якщо ти не був готовий піти з "волчим квитком". Був лише один період, коли до військових віднесись як до людей і дозволили масово звільнитись під приводом скорочення. Це було за часів МО Гриценка.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Контрактник - не раб", - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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