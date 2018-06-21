 "Контрактник - не раб", - активисты пикетировали АП с требованием ускорить предоставление военнослужащим права уволиться с военной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Активисты, ветераны АТО, родственники военнослужащих-контрактников митинговали под Администрацией Президента с требованием не затягивать, а максимально сократить период от подписания закона, позволяющего контрактникам, подписавшим контракт на срок до окончания особого периода, уволиться с военной службы до его выполнения.
"То, что президент вчера подписал закон, это не означает, что ребята уже могут увольняться. Закон еще не опубликован. Он еще не вступил в действие, соответственно его не передали в Минобороны. Когда его передадут в Минобороны, Минобороны должно дать четкие указания командирам воинских частей, как увольнять контрактников, тех кто захочет. Наши требования, чтобы весь этот процесс от подписания закона до возвращения домой контрактников был максимально сокращен", - объяснила цель митинга один из организаторов, глава ОО "Цей світ для тебе" Валентина Тарасенко.
Активисты передали свои требования в Администрацию Президента. К ним вышел пообщаться замглавы АП Валерий Кондратюк, который пообещал митингующим проанализировать их требования и проинформировать их о результатах.
Требования митингующих.
Митинг под АП с требованием ускорить предоставление контрактникам, подписавшим контракт на срок до окончания особого периода, возможности уволиться с военной службы.
Замглавы АП Кондратюк.
Глава ОО "Цей світ для тебе" Валентина Тарасенко выступает на митинге.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Напомним, 5 апреля 2018 г. Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052. Документ позволяет решить ряд проблем, связанных с улучшением социально-правовой защиты военнослужащих, в том числе: предоставление дополнительных государственных гарантий в содействии трудоустройству, возможности военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе, при определенных условиях быть оставленными на военной службе, а в случае, если такие военнослужащие проходят военную службу по призыву во время мобилизации на особый период - быть принятыми на военную службу по контракту; вступления в силу этого закона позволит военнослужащим, заключившим контракты о прохождении военной службы до конца особого периода, уволиться с военной службы.
23 апреля законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)", № 6052 был направлен спикером парламента на подпись Президенту Украины.
дупикупи Шоколадного Глаза?
Моло того, шо украинцы защищают и гибнут за Нэньку ( а не чиновничьи сыновья, сваты, кумы, браты...), так ещё и по собственному желанию не могут уволиться!
Хай лёша шоколадный поедет повоюет, а не по-селфится в окопах, хай выросшее семя порубия, турчинова, того же пиздабола луценко поедут повоюют, без права на увольнение...
Вот тогда и посмотрим... А то - одним воюй, а другим торгуй и жирей! А ху-ху не хо-хо?
В любом случае, закабалять людей - нельзя. Нужно искать варианты для мотивации.
им нужны рабы
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Тот кто подписал подобный контракт должен сгнить в армии как пример жадности и идиотизма для тех,кто действительно хочет совместить приятное с полезным,зароботок и защита Родины.
И по какому поводу пикеты?Никто ничего не нарушил.Когдс особый период настанет-им скажут.
Позорище!
Солдат ВСУ заставили работать на фирму вместо тракторов - тягать бетонные блоки. Генштаб ВСУ вместо того, чтобы делать из солдат ВСУ Киборгов делает из них тупых рабов, в прямом смысле слова.
ВИДЕО:
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До яких вже тільки маніпуляцій не кидаються вороги України!! Шкода що в країні сила силенна корисних ідіотів, які дозволяють себе використовувати. (((
До яких вже тільки маніпуляцій не кидаються вороги України!! Шкода що в країні сила силенна корисних ідіотів, які дозволяють себе використовувати. (((
Укладають як правило у наслідок обману. Подивіться на борди біля в/частин та військоматів і порівняйте із реаліями в/служби.
Пис. Навіщо мені дивитися борди, як в мене в 25-ці в Гвардійському багато знайомих зараз служать за контрактом?
Більшість тут навіть не уявляє, що таке військовий контракт і не розуміє, що це, по суті рабство.