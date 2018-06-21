 Взрыв АЗС на трассе Киев-Житомир: водитель разрушил колонку, забыв вынуть пистолет после заправки. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовало dtp.kiev.ua. На записи видно, что водитель забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование.
Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течение 11 минут. Виновник скрылся с места происшествия.
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1. А де працівник заправки?!
2. Як була закріплена колонка, ящо її досить легко зірвало з місця? По-ідеї, мало швидше вирвати заправочну горловину авто, а не колонку з фундаменту.
Якщо АЗС самообслуговування, то варто на колонках встановлювати сигналізацію, яка б подавала сигнал, поки пістолет не в колонці. Водії ж і такі бувають, та й просто втомленим водій може бути.
я сам несколько раз отъезжал от заправки таким макаром ...
всегда пистолет выскакивал и благополучно падал на землю.
Вина азс на лицо...
Нет заправщика? Нет азс!)))в прямом смысле...