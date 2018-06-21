 Взрыв АЗС на трассе Киев-Житомир: водитель разрушил колонку, забыв вынуть пистолет после заправки. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовало dtp.kiev.ua. На записи видно, что водитель забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование.

Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течение 11 минут. Виновник скрылся с места происшествия.

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