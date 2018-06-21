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 Происшествия, Общество
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Все про:АЗС (245) взрыв (3920)

 Взрыв АЗС на трассе Киев-Житомир: водитель разрушил колонку, забыв вынуть пистолет после заправки. ВИДЕО камер наблюдения

Забыв вытянуть пистолет из бака, водитель разрушил заправочную колонку и спровоцировал взрыв на АЗС, находящейся на трассе Киев-Житомир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовало dtp.kiev.ua. На записи видно, что водитель забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование.

Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течение 11 минут. Виновник скрылся с места происшествия.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3072684
 
 
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в раде надо продажу газа проезжающим мимо автомобилям организовать, может после этого хоть что-то получится
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да уж заправился,но лучше бы он был бы евробляхером,не так обидно было бы
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Думаю, поймать будет несложно, зная номер. И водитель, такой видный мужик, уже не скажет, что за рулем был не он.
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А я думаю что там должен быть заправщик которого ловить нужно...
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понимаешь, на некоторых заправках продают легковоспламеняющиеся вещества, это форменный бардак. Нужно срочно запретить продажу жидких и легко испаряющихся горючих веществ. Пусть на дровах ездят.
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экономия при проэктировании налицо. Хорошо хоть без жертв.
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Фіга собі! А це як?
1. А де працівник заправки?!
2. Як була закріплена колонка, ящо її досить легко зірвало з місця? По-ідеї, мало швидше вирвати заправочну горловину авто, а не колонку з фундаменту.
Якщо АЗС самообслуговування, то варто на колонках встановлювати сигналізацію, яка б подавала сигнал, поки пістолет не в колонці. Водії ж і такі бувають, та й просто втомленим водій може бути.
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ЗЫ: заодно и шиномонтаж при заправке могли бы организовать.
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Самое главное чем эти АЗС обшивают, какими негорящими, быстрозатухающими материалами. Я думаю попадая под ошметки плавящегося с потолка пластика заработаешь ожоги хуже, чем от огня.
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этож как он так умудрился то? Вибух АЗС на трасі Київ-Житомир: водій зруйнував колонку, забувши витягнути пістолет після заправки - Цензор.НЕТ 4680
я сам несколько раз отъезжал от заправки таким макаром ... Вибух АЗС на трасі Київ-Житомир: водій зруйнував колонку, забувши витягнути пістолет після заправки - Цензор.НЕТ 1269
всегда пистолет выскакивал и благополучно падал на землю.
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А как же безопасность?))
Вина азс на лицо...
Нет заправщика? Нет азс!)))в прямом смысле...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзрыв АЗС на трассе Киев-Житомир: водитель разрушил колонку, забыв вынуть пистолет после заправки. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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