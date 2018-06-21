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 На Донбассе уже переоборудовали четыре блокпоста, - ООС. ВИДЕО

В Объединенных силах проходят мероприятия по улучшению качества работы блокпостов на территориях Луганской и Донецкой областей.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

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"Проходит оптимизация количества блокпостов и повышения их эффективности. Для мирного населения создаются условия, уменьшающие социальное напряжение во время прохода через контрольные пункты. В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день уже реализована программа по переформатированию четырех блокпостов.

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"Программа по переоборудованию остальной части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время", - добавили в ООС.

На Донбассе уже переоборудовали четыре блокпоста, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3072681
 
 
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