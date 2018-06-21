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 Политика Украины, Общество
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 Командуют российские офицеры. Есть и местные - в основном отставные милиционеры, - экс-террорист "ЛНР". ВИДЕО

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили бывшего боевика террористической организации "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным спецслужбы в апреле 2017 года харьковчанин присоединился к незаконным вооруженным формированиям боевиков. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории временно оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. Он принимал участие в боях вблизи линии разграничения.

Террорист рассказал СБУ об участии российских военных в вооруженном конфликте на востоке страны. По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям украинских военных.

Кроме того, российские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений террористов.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 30 раз нарушил режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/v3072670
 
 
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Что для суда является доказательством? "Мы-знания" или его показания?
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Я говорю о свидетелях в суде, а на основании показаний свидетелей собираются доказательства или делаются выводы, при совпадении показаний свидетелей.
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Командують, зброю постачають..
Давно зрозуміло, хто веде гібридну війну проти нашої країни.
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Вона буде продовжуватись поки там не залишиться ні одного дамбасюри.
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Поки вся сепарня не піде під землю на 2 метри.
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Командуют российские офицеры тоже мне открытие сделал дебил Бл.....Ь
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>> Он принимал участие в боях

да не фига ж себе!!!


наконец то нашелся не блокпостный стоялец.
такого редкого кадра надо бережно хранить, практически музейный экземпляр
Командуют российские офицеры. Есть и местные - в основном отставные милиционеры, - экс-террорист "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3276
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і не кажи, бо в основному ворогів живими не лишаємо.
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При любых боевых действиях не все находятся на передовой...
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Командуют российские офицеры. Есть и местные - в основном отставные милиционеры, - экс-террорист "ЛНР".

А хто ще має сумніви що мусора це перші зрадники. Згадайте Горловку (Безлера), Славянськ, Севастополь, Донецьк.
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Ментами таки рождаются.... Командують російські офіцери. Є й місцеві – здебільшого відставні міліціонери, - екс-терорист "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5607 Сволочизм и предательство в крови.
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Все названия и координаты воинских частей РАБссии принимавших участие в захвате Крыма и ДАУНбасса передал Украине Боря Немцов в 2014 году летом..КацаПсины поплачьте о предательстве Вонючки РАБссии...
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Мавзолейное быдло Кремля предавали все кому не лень,начиная от генерал-лейтенанта кацаПсинской армии Карла Густава Маннергейма до генералов Красновых... Командують російські офіцери. Є й місцеві – здебільшого відставні міліціонери, - екс-терорист "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2388 Командують російські офіцери. Є й місцеві – здебільшого відставні міліціонери, - екс-терорист "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2388
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Глупо ровняться на слова военнопленного- такой расскажет все что он него потребуют.
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На основе его показаний разведкой будут собраны доказательства...
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Доречі, колишнім мусарам - сєпарам теж підняли пенсії і вони спокійно, через посередників, собі їх переоформили !
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А с чего вы решили, что после 1 марта 2014 года когда ДурьДума РАБссии объявила войну Украине все вдруг стали друзьями Порошенко? Командують російські офіцери. Є й місцеві – здебільшого відставні міліціонери, - екс-терорист "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4305Так не бывает...,Порошенко принял Присягу аж 7 июня 2014 года...,до этого Момента донецкое быдло творило всё что Хотело...Болваны вы блин...
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Дай лугандонцу хлеб и он будет сыт один день. Дай лугандонцу арматуру - и он будет сыт пока у других нет арматуры))
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Покрывает ментов.Как будто никто не знает,что менты полностью на стороне врага.
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Як дійде до м'ясорубки, "афіцерікам" буде копець у першу чергу.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомандуют российские офицеры. Есть и местные - в основном отставные милиционеры, - экс-террорист "ЛНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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