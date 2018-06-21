 Командуют российские офицеры. Есть и местные - в основном отставные милиционеры, - экс-террорист "ЛНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным спецслужбы в апреле 2017 года харьковчанин присоединился к незаконным вооруженным формированиям боевиков. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории временно оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. Он принимал участие в боях вблизи линии разграничения.
Террорист рассказал СБУ об участии российских военных в вооруженном конфликте на востоке страны. По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям украинских военных.
Кроме того, российские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений террористов.
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Давно зрозуміло, хто веде гібридну війну проти нашої країни.
да не фига ж себе!!!
наконец то нашелся не блокпостный стоялец.
такого редкого кадра надо бережно хранить, практически музейный экземпляр
А хто ще має сумніви що мусора це перші зрадники. Згадайте Горловку (Безлера), Славянськ, Севастополь, Донецьк.