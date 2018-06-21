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 23 июня в Моршине состоится открытие музея Украинской добровольческой армии. ВИДЕО

23 июня в Моршине (Львовская область) состоится открытие музея Украинской добровольческой армии (УДА).

Об этом говорится в анонсе мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"23 июня приглашаем всех патриотов! Спортивная База "Диверсант" на окраине Моршина Львовской области. Открытие музея Украинский Добровольческой Армии и тренировочной базы. Презентация  фотокниги "Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії Чотири роки війни - бої, побут, герої". Фильм "Будь добровольцем! УДА - твоя армія", - говорится в анонсе.

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"Это уникальный НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ волонтеров и добровольцев, который не содержать ни копейки государственных или грантовых средств. Это огромное количество артифактов этой войны с Московией, техники, обломков - немых свидетелей российской агрессии. Несколько лет мы шли к этому событию - соберемся, обнимемся, сделаем вместе доброе дело). Всех, кто любит свою страну, свою землю и свой народ. Кто в течение четырех лет изнурительной войны ни разу не усомнился в нашей Победе Аратта 8-й батальон УДА Украинской Добровольческой Армии от имени комбата друга Червня (Andriy Gergert) и командования УДА приглашаем Вас на открытие музея УДА и тренировочной базы 8-го бата Аратта УДА, которое состоится 23 июня на территории спортивной базы "Диверсант", объездная г. Моршин. Давай встретимся, для того чтобы вспомнить наших павших собратьев, обнять и поблагодарить живых Героев, и помочь тем, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Наше будущее зависит от того, что мы делаем уже сегодня. Сделаем нашу общую цель образом нашей жизни", - призвали в УДА.

23 июня в Моршине состоится открытие музея Украинской добровольческой армии 01
23 июня в Моршине состоится открытие музея Украинской добровольческой армии 02

Источник: https://censor.net.ua/v3072654
 
 
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походу, скоро последуют сентенции от "машки-неміта голова"
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Цікавий захід.
Сподіваюсь, гостей буде багато.
Своїх Героїв потрібно підтримувати.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество23 июня в Моршине состоится открытие музея Украинской добровольческой армии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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