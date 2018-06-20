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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1059) Металлист (147) Харьков (3888) застройка (490) Курченко (443)

 "Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко. ВИДЕО

Мэр Харькова вначале обсудил снятие вопроса с повестки дня с вице-мэром Тереховым, а потом лично просил депутатов поддержать решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

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Вопрос № 16 (пункт 3) в повестке дня 20 сессии Харьковского горсовета стал самым острым - "Про надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів, припинення права користування земельними ділянками". Участок около Восточной трибуны стадиона "Металлист", где сейчас находится парковка, хотели отдать под застройку ООО "Укравтоарсенал". Против этого выступил ХАЦ, сотни харьковчан, болельщики, ведь по требованиям УЕФА застраивать территорию около стадиона нельзя. Сегодня активисты, которые пришли к зданию мэрии, хотели требовать снятия этого пункта из повестки.

Об опасности ставить этот вопрос на голосование Геннадия Кернеса предупредил его заместитель Игорь Терехов. Когда на улице продолжались беспорядки, Терехов вошел в зал и сказал, что вопрос надо снимать.

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"Геннадий Адольфович, можем ли мы 16-й вопрос "Металлиста" перенести на рассмотрение следующей сессии? Потому что иначе будет п#здорез (в смысле беспорядки - Авт.). Они (ультрас) думают, что фанзону будут застраивать", - сказал Терехов. Кернес ответил "хорошо".

"За" снятие пункта 3 из 16 вопроса проголосовали 65 депутатов. Сразу после этого вопроса Геннадий Кернес покинул зал заседаний, сессию продолжил вести секретарь горсовета Александр Новак.

По информации KHARKIV Today, горсовет хочет дать разрешение на застройку парковки возле стадиона "Металлист". По данным издания "Наші гроші", учредителями ООО "Укравтоарсенал" являются Юрий Животченко, Алексей Лысых, Александр Нотченко (он во времена Курченко был директором ФК "Металлист"). В мае на территории парковки уже начались подготовительные работы, появился билборд со спецификацией объекта ЖК "Спортивный", а на сайте девелоперской компании начали продавать квартиры.

Как сообщалось, в среду утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.

Источник: https://censor.net.ua/v3072628
 
 
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Какой хитрожопый гепа...А когда будет решен такой вапрос-в 3 часа ночи? "Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко - Цензор.НЕТ 8335
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Протянут. Не мытьем так катаньем. В тихаря. Под каким нибудь предлогом. Протянут вот увидете.
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Да! Не отнять! Вон как Гепа среагировал- мгновенно! Можэ надо и в суде так с ним говорить? А то затянулось дело... ну просто очень затянулось. Он, наверное, после травмы, тока такой язык понимать стал. Так надо попробовать.
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если Украрне не дадут автокифалию,то будет настоящий пиз "Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко - Цензор.НЕТ 208рез,православие в опасности
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что значит в харьковском блатном жаргоне- п#здорез? Это прибор какой?
Скорее вид мордобоя применяемого к сепарским продажным харьковским депутанам .
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на нашем морском жаргоне,это значит сильный шторм,попасть в пиzdорез,то есть попасть на судне в сильный шторм
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У гинекологов - это название инструмента.
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Плаче по бандюзі люкс номер в клітинку.
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Гепа и Допа это Шариков и Швондер в ссре дохляке 1923 года.Правда без прахфессора Преображенского и дохтара Барменталя...
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Кажуть шо рядом с Йосей Кабздоном живёт в Барвихе под Мацквой..
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"по требованиям УЕФА застраивать территорию около стадиона нельзя Источник: https://censor.net.ua/v3072628"

"перенести на рассмотрение следующей сессии Источник: https://censor.net.ua/v3072628"

И всё, что журналист может сказать?..
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Курченко вже бажав залишити Харків без футболу, коли не продавав фк"металіст" та зробив банкрутом. А зараз побудова нової споруди біля стадіону діскваліфікувала б стадіон без міжнароних матчів. Курченко мав "реал" банк який гроші виводив з України.
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Харьковские Фанаты,они такие,за Металлист и кастрировать могут!Гепе ещё не дошло,что кликуху Путлеру именно они придумали,в Одессе тоже наломали вате ног.
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Мер сепаратист. Як це огидно,тим паче такі самі сепари вбивають наших хлопців на війні
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Жаргон чинуш доводить, що зеки і бандарі при владі.
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Стадионы должны строить за чертой любого города...поскольку игры начинаются в основном в 22 часа по среднееропейскому времени...,а это санитарное ночное время...
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В 22 часа? Козлорыл с чахоточной дочкой спалился "Інакше буде п#здоріз": Кернес зняв із порядку денного сесії питання про передачу землі "Металіста" фірмі Курченка - Цензор.НЕТ 5048
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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