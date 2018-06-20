 "Иначе будет п#здорез": Кернес снял с повестки дня сессии вопрос о передаче земли "Металлиста" фирме Курченко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

Читайте: Стычки в Харьковском горсовете: после распыления газа две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести

Вопрос № 16 (пункт 3) в повестке дня 20 сессии Харьковского горсовета стал самым острым - "Про надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів, припинення права користування земельними ділянками". Участок около Восточной трибуны стадиона "Металлист", где сейчас находится парковка, хотели отдать под застройку ООО "Укравтоарсенал". Против этого выступил ХАЦ, сотни харьковчан, болельщики, ведь по требованиям УЕФА застраивать территорию около стадиона нельзя. Сегодня активисты, которые пришли к зданию мэрии, хотели требовать снятия этого пункта из повестки.

Об опасности ставить этот вопрос на голосование Геннадия Кернеса предупредил его заместитель Игорь Терехов. Когда на улице продолжались беспорядки, Терехов вошел в зал и сказал, что вопрос надо снимать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стычки в Харьковском горсовете. ВИДЕО

"Геннадий Адольфович, можем ли мы 16-й вопрос "Металлиста" перенести на рассмотрение следующей сессии? Потому что иначе будет п#здорез (в смысле беспорядки - Авт.). Они (ультрас) думают, что фанзону будут застраивать", - сказал Терехов. Кернес ответил "хорошо".

"За" снятие пункта 3 из 16 вопроса проголосовали 65 депутатов. Сразу после этого вопроса Геннадий Кернес покинул зал заседаний, сессию продолжил вести секретарь горсовета Александр Новак.

По информации KHARKIV Today, горсовет хочет дать разрешение на застройку парковки возле стадиона "Металлист". По данным издания "Наші гроші", учредителями ООО "Укравтоарсенал" являются Юрий Животченко, Алексей Лысых, Александр Нотченко (он во времена Курченко был директором ФК "Металлист"). В мае на территории парковки уже начались подготовительные работы, появился билборд со спецификацией объекта ЖК "Спортивный", а на сайте девелоперской компании начали продавать квартиры.

Как сообщалось, в среду утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.