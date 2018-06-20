 В Сумах на праздники будут вывешивать красно-черный флаг - решение горсовета. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Красно-черный флаг как символ борьбы украинских националистов. Черный цвет символизирует землю, а красный - кровь, которая была пролита за Украину. Перед сессией сторонники инициативы устроили автопробег по улицам города с обоими флагами. На акцию согласились полсотни горожан.

"Если в нашем совете, на наших админзданиях будет вывешен флаг Украинской борьбы, то я думаю, что ни одна сепаратистская сволочь не сможет ступить через порог нашего совета. В определенном смысле это даже оберег", - заявил организатор автопробега Максим Галицкий.

"Стоит только съездить на восточный фронт, чтобы понять и увидеть, что там красно-черный флаг - очень важный инструмент", - считает участник автопробега Дмитрий Амосов.

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