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Все про:национализм (251) Сумы (564) флаг (624)

 В Сумах на праздники будут вывешивать красно-черный флаг - решение горсовета. ВИДЕО

Красно-черный флаг рядом с сине-желтым отныне вывешивать в Сумах на праздники. Такое решение поддержали депутаты на сессии Сумского горсовета Перед сессией сторонники инициативы устроили автопробег по улицам города с обоими флагами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Красно-черный флаг как символ борьбы украинских националистов. Черный цвет символизирует землю, а красный - кровь, которая была пролита за Украину. Перед сессией сторонники инициативы устроили автопробег по улицам города с обоими флагами. На акцию согласились полсотни горожан.

"Если в нашем совете, на наших админзданиях будет вывешен флаг Украинской борьбы, то я думаю, что ни одна сепаратистская сволочь не сможет ступить через порог нашего совета. В определенном смысле это даже оберег", - заявил организатор автопробега Максим Галицкий.

"Стоит только съездить на восточный фронт, чтобы понять и увидеть, что там красно-черный флаг - очень важный инструмент", - считает участник автопробега Дмитрий Амосов.

Также смотрите: Красно-черный флаг разрешили вывешивать рядом с государственным на админзданиях Хмельнитчины, - решение облсовета. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3072626
 
   
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Ну чьо, нормально. А в Харькове слабО?!)
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В Харкові спочатку Гепу потрібно вивісити, потім і прапор можна буде.
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Так я ж не проти. Але сама не впораюсь.
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Ну теперь сумчане заживут ,тарифы и цены раз в десять упадут ....
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А если не вывешивать, то сразу все заживут...
Раньше говорили, мол зачем Ющенко памятники Бандере ставит, и вопрос голодомора понимает? А сейчас по Донбассу видно, кто не знает своей истории, тот рискует повторить прежние ошибки!
Псс. Знать свою историю=стабильность=экономика=тарифы и тд. Доказано Донбассом!
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А какое отношение Бандера имеет к Донбассу?
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Бандера, тупорилий кацапе, має відношення до України. А Донбас - Україна.
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К тому что это одна страна. Или по твоей логики Сталин не имел отношение к Уралу?
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У него своя логика, где родился там и героем должен быть.
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Да-да,именно так кацапы и пишут а посему вали вата в спам.
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у тебя полная голова запутавшейся лески. Не пытайся распутать, лучше купи новую, и начни сначала - выучи "Червону калину", и научись уважать историю страны, в которой живёшь.
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Ага ,воры вывешивают флаги непонятно чьи и под этими флагами воруют - от и вся история . У Сумах на свята будуть вивішувати червоно-чорний прапор - рішення міськради - Цензор.НЕТ 6069
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А во Львове Андрей Мусорный запретил вывешивать. В Сумах на праздники будут вывешивать красно-черный флаг - решение горсовета - Цензор.НЕТ 4159
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Львів, завдяки самонемочі, - столиця україньскої ліберастії і толерастії.
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они пока на первом этапе. Потом рядом с государственным нужно будет вешать аквафреш.
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раша НЕТУДЕЙ уже в ЯРОСТИ , только что просмотрел ))))) СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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Два кольори мої два кольори
Оба на полотні , в души моїй оба
Два кольори мої два кольори
ЧЕРВОНЕ-то любов , а ЧОРНЕ- то журба.
Вот про что эта песня. Как ее здорово поет дочка Яремчука Мария!
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Мне еще очень нравится, как ее Квитка Цисык поет.
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В детстве её часто пели родители с друзьями. А то, что это про цвета освободительной борьбы от оккупантов, я поняла недавно. Вот такой казус
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Благодаря вам узнал об этом песне. Прослушал в разных исполнениях. Но мне больше по вкусу такая версия:

https://www.youtube.com/watch?v=nR6r5-jNrTY
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Я, конечно, же слышала эту песню и раньше. Но в исполнении Квитки услышала, когда уже шла война в Украине. Погибли десантники, 49 человек с экипажем... Несколько позже включила послушать эту песню и не смогла. Слезы душили горло и не текли...Прочла историю создания песни. Она совсем не связана с нынешним восприятием. Но для меня по-другому уже не будет. Только так! Много что перевернулось в сознании за эти годы.
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Эта песня к флагам всяких формирований никакого отношения не имеет.
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Червоно-чорний прапор - це прапор українського соціал-націоналізму. Який врятує Україну.
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нет. это флаг ЗУНР. И не красный он а темно красно - черный.
Красный флаг был у большевичков.
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Прапор ЗУНР - жовто-блакитнийй, як і УНР. Не пости про те, чого не знаєш.
ЗУНР був розташований на території нинішніх України, Польщи, Словаччини,У Сумах на свята будуть вивішувати червоно-чорний прапор - рішення міськради - Цензор.НЕТ 2316 Румунії.
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повторяю.Темно крсано черный флаг это флаг ЗУНР, желто синий флаг это флаг УНР.
Разница ясна?
Флаг запорожского казачества Красный - малиновый оттенок.
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ті дурачок, чи провокатор?
Західно_Українська народна Республіка 1918-1923 рік.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0

прапор - У Сумах на свята будуть вивішувати червоно-чорний прапор - рішення міськради - Цензор.НЕТ 4108
герб- У Сумах на свята будуть вивішувати червоно-чорний прапор - рішення міськради - Цензор.НЕТ 4669
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Ты в курсе что такой флаг во львове еще при совке вывешивали?
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я краще за тебе знаю шо його у Львові вивішували.
Але на відміну від тебе, недоумка, також знаю, що це - революційний прапор ОУн, прийнятий у 1940 як партійний прапор ОУН(Р) - бандерівцями у 1940 році.
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і до 1940 року його в якості символіки ніхто не використовував.
Гуляй, "історик".
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Ще не погано поруч з прапором по одному москалю вішать. Це найкраще місце для наших братів, нехай з нами також святкують.
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Это хорошо. Нужно продолжать эти традиции в Днепре Запорожье так же нужно вывешивать черные флаги селянской армии Н.И.Махно.
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где то так, У вас череп на костях а в оригинале череп над костями.только текст там другой был. Но суть та же.
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Слава Україні! Пробудились гени козацькі у східних українців!
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Еще надо Запорожье в Запорожсеую сечь переименовать . Я серьезно. Ведь казаки из Запорожской сечи до сих пор и в Словакии села имеют - так их Катька уничтожала
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В Днепре пару ватников вешать, а в будни по одному
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Это негуманно, не по европейски. А вот на восстановление шахт в Ж.Водах отправлять непременно нужно.
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На відновлення шахт треба учасників параду підарасів відправляти. А кацапів - вішати.
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Ну нельзя ведь просто так взять и повесить кацапов. Для этого нужно подготовиться сначала, сдереть с них шкуру или посадить на кол.
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И на каком основании государственный орган пропагандирует тряпки всяких местечковых титушек?
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Навіть на знаменитій картині москаля -кацапа Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" зображені два козацьких стяга. Один з них - жовто-блакитний, а другий - червоно-чорний. Також відомо, що вiдомий історик українського козацтва Дмитро Яворницький також підтверджує що ці два кольори були притаманні українським козацьким хоругвам ще з самого початку зародження Запорізької Січі.
Але тоді ще не було досягнуто єдності щодо українського прапора, і червоно-чорні також як і жовто-блакитні кольори дуже часто зустрічалися на українських козацьких хоругвах. Продовжувалася подальша уніфікація кольорів і зображень на прапорах козацьких полків, аж до самої фатальної трагедії окупації Української Гетьманщини в 17 ст. проклятою личаковою Московією - ордою, і знищення Запорізької Січі вигаданою в 18 ст. жахливою ​​царською же нібито Росією - ордою...
А в ХХ столітті величні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори знову повертаються - разом з відновленням державності Українcької держави (УНР) і новими українськими козаками УНР і ОУН - УПА.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Сумах на праздники будут вывешивать красно-черный флаг - решение горсовета. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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