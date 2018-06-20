 В Сумах на праздники будут вывешивать красно-черный флаг - решение горсовета. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
Красно-черный флаг как символ борьбы украинских националистов. Черный цвет символизирует землю, а красный - кровь, которая была пролита за Украину. Перед сессией сторонники инициативы устроили автопробег по улицам города с обоими флагами. На акцию согласились полсотни горожан.
"Если в нашем совете, на наших админзданиях будет вывешен флаг Украинской борьбы, то я думаю, что ни одна сепаратистская сволочь не сможет ступить через порог нашего совета. В определенном смысле это даже оберег", - заявил организатор автопробега Максим Галицкий.
"Стоит только съездить на восточный фронт, чтобы понять и увидеть, что там красно-черный флаг - очень важный инструмент", - считает участник автопробега Дмитрий Амосов.
ПОВАГА
УВАЖУХА
Раньше говорили, мол зачем Ющенко памятники Бандере ставит, и вопрос голодомора понимает? А сейчас по Донбассу видно, кто не знает своей истории, тот рискует повторить прежние ошибки!
Псс. Знать свою историю=стабильность=экономика=тарифы и тд. Доказано Донбассом!
Оба на полотні , в души моїй оба
Два кольори мої два кольори
ЧЕРВОНЕ-то любов , а ЧОРНЕ- то журба.
Вот про что эта песня. Как ее здорово поет дочка Яремчука Мария!
https://www.youtube.com/watch?v=nR6r5-jNrTY
Красный флаг был у большевичков.
ЗУНР був розташований на території нинішніх України, Польщи, Словаччини, Румунії.
Разница ясна?
Флаг запорожского казачества Красный - малиновый оттенок.
Західно_Українська народна Республіка 1918-1923 рік.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
прапор -
герб-
Але на відміну від тебе, недоумка, також знаю, що це - революційний прапор ОУн, прийнятий у 1940 як партійний прапор ОУН(Р) - бандерівцями у 1940 році.
Гуляй, "історик".
Але тоді ще не було досягнуто єдності щодо українського прапора, і червоно-чорні також як і жовто-блакитні кольори дуже часто зустрічалися на українських козацьких хоругвах. Продовжувалася подальша уніфікація кольорів і зображень на прапорах козацьких полків, аж до самої фатальної трагедії окупації Української Гетьманщини в 17 ст. проклятою личаковою Московією - ордою, і знищення Запорізької Січі вигаданою в 18 ст. жахливою царською же нібито Росією - ордою...
А в ХХ столітті величні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори знову повертаються - разом з відновленням державності Українcької держави (УНР) і новими українськими козаками УНР і ОУН - УПА.