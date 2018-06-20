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Все про:арест (9647) Армения (311) армия (6933) коррупция (7146) Нагорный Карабах (47)

 При обыске у депутата Армении Григоряна обнаружили вещи, собранные населением для армии: едой, которую отсылали солдатам, он кормил животных в своем зоопарке. ВИДЕО

Служба национальной безопасности Армении обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента, отставного генерала, председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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В складских помещениях обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги.

Кроме того, обнаружены 18 противотанковых гранат ПГ-7, 20 гранат Ф-1, 33300 патронов различного калибра, 12 400-граммовых тротиловых шашек, 79 винтовок, 39 пистолетов, другое оружие, несколько десятков удостоверений собственности.

На территории в зоне отдыха депутата располагаются также три автопарка с коллекцией современных и ретро автомобилей. В автопарке обнаружены армейские внедорожники и автомобили сокрой помощи, которые представители армянской общины России во время апрельской войны 2016 года отправили армии.

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По данным СНБ Армении, эти автомобили депутат Григорян зарегистрировал на имена своих родственников и доставил в свой автопарк.

На территории действует также зоопарк, где содержатся тигр, медведи, страусы, лошади.

В СНБ отметили, что предназначенные для армии продукты питания депутат использовал для кормежки своих зверей.

Как сообщалось ранее, суд первой инстанции в воскресенье отклонил жалобу адвоката депутата в связи с решением следственного органа о задержании парламентария. Он был задержан Службой национальной безопасности в 17:30 в субботу, срок задержания истекает через 72 часа с момента задержания. За это время он должен быть либо освобожден, либо генпрокурор республики должен выступить с ходатайством о лишении М.Григоряна депутатской неприкосновенности.

В субботу Служба национальной безопасности Армении вместе с Григоряном задержала также "криминального авторитета" Артура Асатряна, известного как "Дон Пипо". Вместе с ним были задержаны четыре гражданина России.

В СНБ заявляют о расследовании уголовного дела, в рамках которого были получены сведения о том, что "Дон Пипо" готовится похитить лиц, планировавших покушение на него.

В руководимой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии назвали задержание депутата незаконным и политически мотивированным.

Союз добровольцев "Еркрапа" был основан в 1993 году участниками карабахской войны.

Последние несколько дней в городе Эчмиадзин, где проживает задержанный депутат, и Ереване проходят две разные акции протеста - с требованием отставки мэра Эчмиадзина Карена Григоряна, который является сыном М.Григоряна, и с требованием освобождения Григоряна.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Григорян задержан не только по подозрению в незаконном хранении оружия, но и в присвоении предназначенной для армии помощи.

Источник: https://censor.net.ua/v3072619
 
 
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еврею делать нечего.
Тільки я таке про українців чув.)))
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в клунях Кончи ниХто не проверял? А зря!
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До речі , хотілося б побільше інформації тут на Цензорі про дії нової вірменської влади.. Для порівняння з діями наших "потужних реформаторів" на чолі з петьою..
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те же подкацапники...\только в профиль...)))\
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Це я розумію.. Мені цікаві їхні дії всередині Вірменії..
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ну с этим сложнее - у нас тут на Цензоре вроде нет агентов оттуда...\а статейкам верить нельзя - Мюллеру можно...)))\
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Нашли, чем удивить. У нас вот Ляшко бездомный. Бедняга по чужим будкам шляется со времен детдома. Сбросимся заднеприводному на золотой унитаз и ажурные труселя.
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Йому щастить у лотереї. Чого причепилися Під час обшуку у депутата Вірменії Григоряна виявили речі, зібрані населенням для армії: їжею, яку відсилали солдатам, він годував тварин у своєму зоопарку - Цензор.НЕТ 8592
Працює така схема: скажімо, захотів купити хліба. а готівки нема. Зайшов до найближчої лотереї, виграв гроші, купив хліба. Все чесно. Не заздріть тим. кому щастить. Може й Ви колись виграєте.
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Боюсьчто по сравнению с нашими дупататами, этот армяшка просто мальчик в трусиках.
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вы Полторака с Наевым обысчите - еще не то найдете!
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Посмотрим, как у них дальше будет. Если, возможно, самого Пашиняна нельзя ни купить, ни запугать, то не факт, что такие же его соратники. У нас я помню, как Ющ пришел, как у Ахметова бтр-ом ворота выносили, сам он месяц скрывался в Испании, арестовывали Колесникова, вытаскивали из скорой больного-пребольного Кернеса... Надежы было полные штаны. И чем закончилось?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПри обыске у депутата Армении Григоряна обнаружили вещи, собранные населением для армии: едой, которую отсылали солдатам, он кормил животных в своем зоопарке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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