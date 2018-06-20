 "Никаких ТРЦ. Только музей": активисты снесли ворота стройки на Почтовой и разбили палатки. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщил активист Сергей Мельниченко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Требование к органам государственной власти заключается в том, что объекты уровня находок на Почтовой должны оберегаться государством, иметь государственное финансирование, это национальное достояние всего украинского народа и не может решаться никаким инвестором. Никаких ТРЦ. Только музей", - написал он на странице в Facebook.

Он добавил, что активисты готовы разложить палатки под домами городского главы Виталия Кличко, экс-главы столицы Олекснадра Омельченко и других чиновников, если договор с инвестором не будет расторгнут, а строительство ТРЦ прекращено.

Активисты собираются разложить палатки и дежурить на Почтовой круглосуточно.



