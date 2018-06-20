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 Киевские новости
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Все про:история (1463) Киев (16050) музей (466) застройка (490) активист (467)

 "Никаких ТРЦ. Только музей": активисты снесли ворота стройки на Почтовой и разбили палатки. ВИДЕО+ФОТО

На Почтовой площади в Киеве активисты демонтировали ворота и зашли на территорию скандальной строительной площадки, требуя остановить строительство ТРЦ.

Об этом сообщил активист Сергей Мельниченко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Требование к органам государственной власти заключается в том, что объекты уровня находок на Почтовой должны оберегаться государством, иметь государственное финансирование, это национальное достояние всего украинского народа и не может решаться никаким инвестором. Никаких ТРЦ. Только музей", - написал он на странице в Facebook.

Он добавил, что активисты готовы разложить палатки под домами городского главы Виталия Кличко, экс-главы столицы Олекснадра Омельченко и других чиновников, если договор с инвестором не будет расторгнут, а строительство ТРЦ прекращено.

Активисты собираются разложить палатки и дежурить на Почтовой круглосуточно.

Никаких ТРЦ. Только музей: активисты снесли ворота стройки на Почтовой и разбили палатки 01
Никаких ТРЦ. Только музей: активисты снесли ворота стройки на Почтовой и разбили палатки 02

Никаких ТРЦ. Только музей: активисты снесли ворота стройки на Почтовой и разбили палатки 03

Источник: https://censor.net.ua/v3072551
 
   
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Дехто з штанів вистрибує, щоб привласнити нашу історію, а ці бидлюки перетворюють Київ в торгові ряди. Тільки музей !
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Каким нормативным актом предусмотрены "активисты" и какая у них зарплата и пенсии? Судя по их количеству, то высокие, наверное...
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Вы, юноша, очень наивны, если думаете, что у нас остались безвозмездные активисты. Там явно уши конкурентов торчат.
Мне, андрейка, платят мои клиенты. Застройщиков с Почтовой площади среди них точно нет.
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Так буває, курва часом не вірить, в існування кохання. Співчуваю.
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МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ !!!! "Жодних ТРЦ. Тільки музей": активісти знесли ворота будівництва на Поштовій і встановили намети - Цензор.НЕТ 5687 Повністю підтримую діяльність праворадикальних об"єднань С-14 та Нацкорпус!
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Одних отодвинут, а другие начнут застройку.
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Готовий плати з власної кишені на утримання музею?
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Ну мы же платим на содержание казнокрадов. Лучше уж на музей.
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Если нет денег в бюджете Киева на музей - значит ничего там не надо строить - там не пустырь, а площадь! И нахрен не нужен тот ТРЦ.
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Ви бачили хоч що небуть, побудоване активістами? Я не бачив теж. Активісти мені нагадують Швондерів та шарікових, ходять вимагають, а самі нічого не роблять.


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Строят строители. Активисты борются против нарушения прав граждан. "Жодних ТРЦ. Тільки музей": активісти знесли ворота будівництва на Поштовій і встановили намети - Цензор.НЕТ 8507
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Швондеры из Харькова на Андреевском жестяную коробку гаража соорудили - ни уважения к городу, ни вкуса, ни чувства такта - одна беспардонная наглость.
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Ти довбойоб чи шо? ТРЦ чи музей? Для тебе є вибір?
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ну как бы Трц это рабочие места все таки а музей ну не знаю просто дотационное место
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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Достали они площадь застраивать! Там и так клочек уже остался от Почтовой - попы треть себе отхватили с какого-то ляда.
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Львів зберіг старовинну частину міста, його загадку, затишок і історичні барви.
А Київ забудований коробками.
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В більшості міст Европи за знищення стародавнього архітектурного ландшафту передбачено кримінальне покарання. Але там не країни бандитів.
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Только музей!!!Только музей!!! Только музей!!!
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Народ тупой,всяких Мух выбирает,а потом пикеты,проблемы,драки
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ТРЦ это самый сладкий и выгодный вариант отмывки грязного наворованного бабла. Схема довольно проста -- грабим\ воруем с бюджета, организовываем ООО "Строй инвест", заключаем договор с застройщиком, застройщику платим награбленные наворованные, которые не считаюца награблено наворованными пока это не доказано в суде, или активы не находяца под арестом, застройщик строит ТРЦ. ЧТо имеем в итоге -- отмытую сумму бабла в размере сметы стройки, узаконенную легальную недвижимость в собственности, мы трансформировали стрёмные "грязные" деньги в эту саму уже законную легальную собственность. ВОзможна цепочка подставных ООО однодневок. После завершения стройки ТРЦ эти ООО ликвидируюца, или обьявляюца банкротами и всё законно. Найти концы денег становица весьма проблематично. А недвига она всегда недвига, и бабло с аренды капает потихоньку. Это ответ вам на вопрос почему этих ТРЦ как грязи полупустые стоят...Чисто комерчески если строить за честные деньги то отбивать этот ТРЦ вы будете десятилетиями, в Украине это щас не выгодно. А вот если бабло награбленое то тогда со старта сразу идёт чистая и заметьте главное легальная законная прибыль. Отбивать то ничего не нужно, бабло то было ворованное.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Никаких ТРЦ. Только музей": активисты снесли ворота стройки на Почтовой и разбили палатки. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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