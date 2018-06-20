 "Нападение на пограничный наряд! Лежать, бл#дь! Вы че, ох#ели?!", - стрельба на границе в Черновицкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытия огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы. Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.
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А як там бурштинова республіка поживає ?
"Они себя хорошо зарекомендовали"Полторак даже не сумел вспомнить их название и этих дронов не видел ни один эксперт
Розенблат-Пэтин друг и подельник-вот лучшая экспертиза и рекомендация
Вот в данном, видео-какие могут быть торги или т.п., сразу мордой в песок и вязать-это граница. Зато, Киев, какой то сраный митинг, ментов тысячи, всех без разбора мордой в асфальт и на коленях ползти в автозак. Ну это же полнейший бред. Солдат в Николаевской обл. пошел в самоволку-5лет тюрьмы, другой солдат с Донецка пошел воевать за террористов, реально убил не одного нашего, попался-ему год условно.
Погранцы им документы должны показывать!!! Вообще опупели!!
Если б все было сделано по уставу, контрасы через 10-15 секунд должны были лежать на земле лицом вниз с руками за головой или дохлые.
А тут прям эпопея...
это просто пздц какой то ...
быстро Лугандон забылся ...
сразу перехерачить этим козлам ноги, а после можно и поговорить ...
От до чого доводить бичество на кордоні таких як грузинський бомж та вонапрацює з товарищамі. Анархія нікому ще не допомогла.