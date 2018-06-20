 "Нападение на пограничный наряд! Лежать, бл#дь! Вы че, ох#ели?!", - стрельба на границе в Черновицкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытия огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы. Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.

...