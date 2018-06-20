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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (266) Госпогранслужба (2854) контрабанда (1486) пограничники (1089) стрельба (2265)

 "Нападение на пограничный наряд! Лежать, бл#дь! Вы че, ох#ели?!", - стрельба на границе в Черновицкой области. ВИДЕО

В сети появилось видео конфликта между пограничниками и нарушителями границы в Черновицкой области. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны моменты, когда пограничники открывают огонь из табельного оружия, а один из нарушителей демонстрирует ранение в ногу. Нарушители, которых застали врасплох сотрудники Госпогранслужбы, провоцировали на открытия огня. После серии выстрелов, пограничники вызвали на помощь дополнительные силы.  Один из них держал нарушителей под прицелом, а его коллега вел переговоры.

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Читайте также: Пограничники открыли огонь по нарушителям границы на Буковине - один человек ранен , - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/v3072517
 
   
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Це в тему про контрабандистів.
А як там бурштинова республіка поживає ?
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не так шикарно как раньше но по чуть чуть копают "Нападение на пограничный наряд! Лежать, бл#дь! Вы че, ох#ели?!", - стрельба на границе в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 2508
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прикордонники молодці, тільки потрібно жорсткіше "Напад на прикордонний наряд! Лежати, бл#дь! Ви шо, ох#їли?!", - стрілянина на кордоні в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 1284 , і ні на які перемовини з контрабасними румунами не зближатися.Зовсім припухли молдорумуни , вистріл в повітря і по ногах , а не в землю.Якщо тупориле ще не зрозуміло- на враження. І наряд має діяти злагоджено, а то один йде на недопустиме зближення, інший (молодчара) тримає на мушці, але ще двоє якісь розгублені,ніби не знають що ж робити далі, це не гоже.
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МО закупит у Розенблата дроны,которые падали и не взлетали на испытаниях.
"Они себя хорошо зарекомендовали"Полторак даже не сумел вспомнить их название и этих дронов не видел ни один эксперт
Розенблат-Пэтин друг и подельник-вот лучшая экспертиза и рекомендация
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Вот так и нужно.предупредить.а потом стрельба на поражение
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Мля, до какого бардака страну довели-ужас.
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Ага, а силове наведення порядку на цьому ж ресурсі заклюють. Анархія форева...
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"силове наведення порядку" Вы понимаете что в этой стране всё перевернулось с ног на голову.
Вот в данном, видео-какие могут быть торги или т.п., сразу мордой в песок и вязать-это граница. Зато, Киев, какой то сраный митинг, ментов тысячи, всех без разбора мордой в асфальт и на коленях ползти в автозак. Ну это же полнейший бред. Солдат в Николаевской обл. пошел в самоволку-5лет тюрьмы, другой солдат с Донецка пошел воевать за террористов, реально убил не одного нашего, попался-ему год условно.
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Румыны не добитые.
Погранцы им документы должны показывать!!! Вообще опупели!!
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Ну так, депутаты ж вонИ и вонЯ вместе с гастролером пример подают. Потому и бардак такой.
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Я вобще не понимаю, почему кино такое длинное.
Если б все было сделано по уставу, контрасы через 10-15 секунд должны были лежать на земле лицом вниз с руками за головой или дохлые.

А тут прям эпопея...
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Потому Шо за контрасами обязательно какая то депутатская падла прячется... Так же как и за металистами Шо рельсы разбирают и лифты курочают
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Черновицкая область, это румыны и молдаване лезут??? Кацапские прокладки
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При союзі уже всі давно б лежали мордами в землю а потім отримали по червонцю за напад при виконанні. Це в кращому випадку , а могли перестріляти як куріпок.
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Так. За совка +/- мільйон розстріляних -- просто статистика. Люди й справді були куріпками. Добре, що "півче" не потрапив до цієї "статистики". Адже він вважає, що завжди був би в ролі мисливця на куріпок.
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А горлопанистые ж, елки-палки, визжат как недорезаные... Если нарушили границу скажите спасибо что череп не продырявили
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Какой бардак! И это типа наша граница под контролем? Почему наши погранцы с пими вступают в диалог? Мордой в землю,притащить на кпп,а там уже устанавливать кто и почему шастают через границу! Какой балаган устроили.
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Пограничники не сцыте, ебашьте нарушителей кордону.Народ за вас.
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Тю, а где ранение? Слегка царапнуло и всё. Нужно было на пару сантиметром правее, чтоб точно в коленную чашечку, чтоб сознание потерял от боли
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цьому бидлу ще повезло що вони не мали справу з Турецькими прикордонниками ...- 20 трупів , і Ердоган би нагородив Стражів Кордону.... "Нападение на пограничный наряд! Лежать, бл#дь! Вы че, ох#ели?!", - стрельба на границе в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 5851
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не досмотрел ... это б...дство.
это просто пздц какой то ...
быстро Лугандон забылся ...
сразу перехерачить этим козлам ноги, а после можно и поговорить ...
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Тому цыгану надо было стрельнуть не в ногу, а в голову и сразу бы все успокоились.
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в теории погранцы должны были их положить мордой в землю а самым непонятливым прострелить колени но . потом можно проблем себе заработать . сразу хай поднимут мудаки разные . в лучшем случае по судам затаскают а в худшем и посадить могут . достаточно вспомнить того погранца который стрелял под Мариком в машину которая не остановилась по требованию . шо он там в СИЗО или на свободе ?
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Сцикливі галасливі кацапоязичні мамалижники. Зовсім оху.ли! Просив "стрєляй" - треба було пальнути. Так затягають потім.
От до чого доводить бичество на кордоні таких як грузинський бомж та вонапрацює з товарищамі. Анархія нікому ще не допомогла.
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Так, вже дальній восток практично китайський.
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Перестріляти та прикопати під кущиком. Взагалі охреніли контрабандисти.
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За каждой группой стоят "нужные" люди, а это просто исполнители, вот и панькаются погранцы, чтобы часом не попасть в просак, то есть не попасть в места не столь отдаленные, всяко бывает сейчас.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Нападение на пограничный наряд! Лежать, бл#дь! Вы че, ох#ели?!", - стрельба на границе в Черновицкой области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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