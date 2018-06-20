 Президент Туркменистана Бердымухамедов "лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, государственные СМИ этой страны сообщили, что Бердымухамедов "собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник и испытал его возможности в тестовых заездах".

"Глава государства с сыном обменялись мнениями по особенностям новых поступивших автомобилей, их декора. Президент и Сердар Бердымухамедов, сделав чертежи, различные варианты оформления машин, обсудили места их расположения на внешней стороне автомобиля", - заявило информагенство ТДХ.

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