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Все про:диктатура (113) Туркменистан (96) Бердымухамедов (8)

 Президент Туркменистана Бердымухамедов "лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль". ВИДЕО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов "лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, государственные СМИ этой страны сообщили, что Бердымухамедов "собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник и испытал его возможности в тестовых заездах".

"Глава государства с сыном обменялись мнениями по особенностям новых поступивших автомобилей, их декора. Президент и Сердар Бердымухамедов, сделав чертежи, различные варианты оформления машин, обсудили места их расположения на внешней стороне автомобиля", - заявило информагенство ТДХ.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Бердымухамедов запретил в Туркменистане автомобили всех цветов, кроме белого

Источник: https://censor.net.ua/v3072484
 
   
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А картошку не учил садить,копать,перебирать?..
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Это произошло сразу после того, как он изобрёл письменность, сотворил земную твердь и провёл сеанс одновременной трансплантации сердца на 40 столах.
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Вот вы смеетесь, а "президент" уже планирует запуски космических кораблей к Солнцу, строит космодромы, и сам Илон Маск берет у него мастер-классы.
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ааа.. ржака - на 0:52 кадры из фильма "Такси -....", сцена там где подводит в аэропорт.. включая заднее антикрыло и раздвигает колеса.. И марка авто видна))
Но это не помешало им вставить кадры в "гениальный проект"... Даже не смотря на то, что заднего антикрыла у "ралийки" нет))
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Не ври! Не сердца, а мозгов. Пересадку сердца он делал ещё в медресе
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так я не понял, оно президент, врач или автомеханик?)) когда ж ему президентствовать, если все время тратит на "написание" книг и сборку авто?))
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п.с. когда меняют руль, на 1:00 - императорскую корону фотошопом сделали.. мля, а ведь там холопы реально верят в этого шибздика
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п.п.с. нравится как "проектирует"... о циркуле слыхом не слыхал - обводит трубку ручкой... картинки авто без каких-либо соблюдений проекций.. да и вся картинка - рисунок корпуса авто и кружок, сделанный методом обведения... Хений чертежного дела))
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"высокоскоростной спортивный внедорожник" - это Вам не хухры-мухры. Это круче, чем летающая подводная лодка высокой проходимости.
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а шо делать, если у остальных руки из )!(опы растут?
всё сам, никому довериться нельзя.
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Особенно умилил фрагмент видео, где "президент" рисует окружность обводя подходящую по диаметру трубочку. Про трафареты, программные комплексы по проектированию в солнечной стране еще не слышали.
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Нічого іншого крім Соватопрома совок створити не здатен.
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сотрудники в коммандировки ездили недавно, там ВСЕ принадлежит ему законодательно вроде как.,.о нем подданные рассказывают,как о живом Боге..
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вишь оно как ... еще и гайки крутит сам, уважение такому президенту.
Интересно Петя на своем "Богдан Моротоз" хоть одну гайку закрутил или он исключительно по собачьим будкам?
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Петя завод создал ,и дал рабочие места,платит налоги,а ты там про гайки кудахчешь.
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Вася, кудахчут куры в вашем соевом курятнике.

В 1996 году Петя пролез в председатели наблюдательного совета завода "Ленинская кузня" и Винницкой кондитерской фабрики, что в последствии и помогло ему прибрать их к своим липким рукам.

Петя, всегда был чинушей и использовал свое служебное положение, что бы обирать Украину и украинцев.
Все его заслуги в этом то, что он приХватизировал (считай украл у народа) старейшую кондитерскую фабрику имени Карла Маркса и назвал производной от своей фамилии, таже такая самая судьба завода "Ленинская Кузня" и многих других.

Никогда и ничего Пеця не создавал! Он просто ХАПАЛ и ХАПАЛ.

В 1998 году Порошенко получил депутатский мандат объединенной социал-демократической партии Украины (СДПУо). Посвятив фракции два года, Порошенко ушел, осознав, что главенствующие позиции в партии занимают Виктор Медведчук и Григорий Суркис, а не, как предполагалось, его сторонники Леонид Кравчук и Василий Онопенко.

В 2002 году Петр Порошенко стал членом фракции «Наша Украина». В дальнейшем именно он руководил предвыборной кампанией Виктора Ющенко. К слову, Порошенко и Ющенко связывает не только политика, но еще и крепкая дружба, - они кумовья. Петр принимал активное участие в развитии оранжевой революции, являясь одним из ее главных финансовых гарантов. В этот период, откликнувшись на предложение Ющенко разделить бизнес и политическую деятельность, он передал формальное управление «Укрпроминвестом» своему отцу.

В 2005 году он был секретарем Совета национальной безопасности, но ушел с должности благодаря скандальным событиям. Его и его команду, а именно Николая Мартыненко, Александра Третьякова и Давида Жванию, обвинили в коррупции и пропаганде личных интересов.

В 2006 году Порошенко занимал руководящую должность в комитете, решающем вопросы банковской и финансовой деятельности. В 2007 году он занял главенствующий пост председателя Совета Нацбанка Украины. В октябре 2009 года Петр стал министром иностранных дел Украины, проработав на этой должности год. 23 марта 2012 года президент Виктор Янукович доверил Порошенко должность министра экономики и торговли Украины.

Короче редкий прохиндей!
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вишь оно как ... еще и гайки крутит сам, уважение такому президенту.
Интересно Петя на своем "Богдан Моротоз" хоть одну гайку закрутил или он исключительно по собачьим будкам?
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В 1996 году Петя пролез в председатели наблюдательного совета завода "Ленинская кузня" и Винницкой кондитерской фабрики, что в последствии и помогло ему прибрать их к своим липким рукам.

Петя, всегда был чинушей и использовал свое служебное положение, что бы обирать Украину и украинцев.
Все его заслуги в этом то, что он приХватизировал (считай украл у народа) старейшую кондитерскую фабрику имени Карла Маркса и назвал производной от своей фамилии, таже такая самая судьба завода "Ленинская Кузня" и многих других.

Никогда и ничего Пеця не создавал! Он просто ХАПАЛ и ХАПАЛ.

В 1998 году Порошенко получил депутатский мандат объединенной социал-демократической партии Украины (СДПУо). Посвятив фракции два года, Порошенко ушел, осознав, что главенствующие позиции в партии занимают Виктор Медведчук и Григорий Суркис, а не, как предполагалось, его сторонники Леонид Кравчук и Василий Онопенко.

В 2002 году Петр Порошенко стал членом фракции «Наша Украина». В дальнейшем именно он руководил предвыборной кампанией Виктора Ющенко. К слову, Порошенко и Ющенко связывает не только политика, но еще и крепкая дружба, - они кумовья. Петр принимал активное участие в развитии оранжевой революции, являясь одним из ее главных финансовых гарантов. В этот период, откликнувшись на предложение Ющенко разделить бизнес и политическую деятельность, он передал формальное управление «Укрпроминвестом» своему отцу.

В 2005 году он был секретарем Совета национальной безопасности, но ушел с должности благодаря скандальным событиям. Его и его команду, а именно Николая Мартыненко, Александра Третьякова и Давида Жванию, обвинили в коррупции и пропаганде личных интересов.

В 2006 году Порошенко занимал руководящую должность в комитете, решающем вопросы банковской и финансовой деятельности. В 2007 году он занял главенствующий пост председателя Совета Нацбанка Украины. В октябре 2009 года Петр стал министром иностранных дел Украины, проработав на этой должности год. 23 марта 2012 года президент Виктор Янукович доверил Порошенко должность министра экономики и торговли Украины.

такой вот он бизнесмен ..
редкий прохиндей!
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Такое впечатление, что это трейлер к индиской версии фильма "Такси". Президент Туркменистана Бердымухамедов "лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль" - Цензор.НЕТ 6939
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Этот у них был за Главного конструктора.

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это же надо , а я думал утечка мозгов идёт только в направлении Америки или Китая , вижу туркмены не дремлют
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кожному своє)))))))))))))))))))))
хто колекціонує) бабло в офшорах, а хто машини клепає!
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маладец.
комбез на нём, правда, чист уж очень. наверное и стирает сам. обычно в автомастерских не так всё стерильно.

какие же они маразматики, эти постсовковая жлобоылита.
хотя, почему пост.....
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Н-да.. Чем бы дите не тешилось... лишь бы не беременело.
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он ещё и "крестиком" вышивает...😨😆😆😆😆
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Он "спецназовцев" стрелять учит... Чак Норрис рыдает в сторонке от умиления.
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Ой скрепно-то как!
И жнец и швец и на дуде игрец аж п*здец.
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Та нудно йому просто, цьому туркменбашті...бабла-як грязі,раби працюють на полях,ну чим би йому ще зайнятись? Треба йому ракету на Марс запустити..
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Смеетесь? А тем временем наш Гидрант одним росчерком пера превратил армейского генерала Литвина в кадрового дипломата, вложил в голову знание армянского языка и назначил послом. Причем не пряным послом, и не послом на*уй, а таки послом в Армению. Вот такую чудотоворную силу имеет перо Гидранта. Наверное даже Аркадаг в ахуе, он то всего-лишь автомеханик.
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Та мы фкурсе кагбэ. И уже в соответствующей теме поахуевали.
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стесняюсь спросить, "ралли" тоже ОН придумал?
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По тому, как он рисовал третью фару можно понять: конструктор и художник еще тот.
Режиссером ролика был не Джеки Чан?
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"Синдром Порошенко"-!всё он и всё сам"- охватывает другие страны...Его вирус "петя" начал давать плоды...))
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Здрадофилийский синдром:никому неизвестный и никому ненужный хер знает кто в любой теме прёт здрадофильскими какашками.
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ну, до перетворення води на вино, й насичення одним хлібом натовпу вже зовсім трішечки
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и швец, и жнец и на дуде игрец.
и ето он еще с Елоном Маском всерьез не тягался,
брезгует, видимо, таким мелким по масштабу соперником...
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Наш Петро відстає, відстає. Відкрити дитсадок, це не ралійний автомобіль.
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Шо, никак вам наш Петро покою не дает?
Терпите.
Еще до 2024.

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Непонятно одно: куда в этом высокоскоростном автомобиле впрягается ишшяк.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПрезидент Туркменистана Бердымухамедов "лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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