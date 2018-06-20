 Президент Туркменистана Бердымухамедов "лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, государственные СМИ этой страны сообщили, что Бердымухамедов "собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник и испытал его возможности в тестовых заездах".
"Глава государства с сыном обменялись мнениями по особенностям новых поступивших автомобилей, их декора. Президент и Сердар Бердымухамедов, сделав чертежи, различные варианты оформления машин, обсудили места их расположения на внешней стороне автомобиля", - заявило информагенство ТДХ.
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Глава государства показал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, стрелять и метать кинжалы
Но это не помешало им вставить кадры в "гениальный проект"... Даже не смотря на то, что заднего антикрыла у "ралийки" нет))
всё сам, никому довериться нельзя.
Интересно Петя на своем "Богдан Моротоз" хоть одну гайку закрутил или он исключительно по собачьим будкам?
В 1996 году Петя пролез в председатели наблюдательного совета завода "Ленинская кузня" и Винницкой кондитерской фабрики, что в последствии и помогло ему прибрать их к своим липким рукам.
Петя, всегда был чинушей и использовал свое служебное положение, что бы обирать Украину и украинцев.
Все его заслуги в этом то, что он приХватизировал (считай украл у народа) старейшую кондитерскую фабрику имени Карла Маркса и назвал производной от своей фамилии, таже такая самая судьба завода "Ленинская Кузня" и многих других.
Никогда и ничего Пеця не создавал! Он просто ХАПАЛ и ХАПАЛ.
В 1998 году Порошенко получил депутатский мандат объединенной социал-демократической партии Украины (СДПУо). Посвятив фракции два года, Порошенко ушел, осознав, что главенствующие позиции в партии занимают Виктор Медведчук и Григорий Суркис, а не, как предполагалось, его сторонники Леонид Кравчук и Василий Онопенко.
В 2002 году Петр Порошенко стал членом фракции «Наша Украина». В дальнейшем именно он руководил предвыборной кампанией Виктора Ющенко. К слову, Порошенко и Ющенко связывает не только политика, но еще и крепкая дружба, - они кумовья. Петр принимал активное участие в развитии оранжевой революции, являясь одним из ее главных финансовых гарантов. В этот период, откликнувшись на предложение Ющенко разделить бизнес и политическую деятельность, он передал формальное управление «Укрпроминвестом» своему отцу.
В 2005 году он был секретарем Совета национальной безопасности, но ушел с должности благодаря скандальным событиям. Его и его команду, а именно Николая Мартыненко, Александра Третьякова и Давида Жванию, обвинили в коррупции и пропаганде личных интересов.
В 2006 году Порошенко занимал руководящую должность в комитете, решающем вопросы банковской и финансовой деятельности. В 2007 году он занял главенствующий пост председателя Совета Нацбанка Украины. В октябре 2009 года Петр стал министром иностранных дел Украины, проработав на этой должности год. 23 марта 2012 года президент Виктор Янукович доверил Порошенко должность министра экономики и торговли Украины.
Короче редкий прохиндей!
Интересно Петя на своем "Богдан Моротоз" хоть одну гайку закрутил или он исключительно по собачьим будкам?
Петя, всегда был чинушей и использовал свое служебное положение, что бы обирать Украину и украинцев.
Все его заслуги в этом то, что он приХватизировал (считай украл у народа) старейшую кондитерскую фабрику имени Карла Маркса и назвал производной от своей фамилии, таже такая самая судьба завода "Ленинская Кузня" и многих других.
Никогда и ничего Пеця не создавал! Он просто ХАПАЛ и ХАПАЛ.
В 1998 году Порошенко получил депутатский мандат объединенной социал-демократической партии Украины (СДПУо). Посвятив фракции два года, Порошенко ушел, осознав, что главенствующие позиции в партии занимают Виктор Медведчук и Григорий Суркис, а не, как предполагалось, его сторонники Леонид Кравчук и Василий Онопенко.
В 2002 году Петр Порошенко стал членом фракции «Наша Украина». В дальнейшем именно он руководил предвыборной кампанией Виктора Ющенко. К слову, Порошенко и Ющенко связывает не только политика, но еще и крепкая дружба, - они кумовья. Петр принимал активное участие в развитии оранжевой революции, являясь одним из ее главных финансовых гарантов. В этот период, откликнувшись на предложение Ющенко разделить бизнес и политическую деятельность, он передал формальное управление «Укрпроминвестом» своему отцу.
В 2005 году он был секретарем Совета национальной безопасности, но ушел с должности благодаря скандальным событиям. Его и его команду, а именно Николая Мартыненко, Александра Третьякова и Давида Жванию, обвинили в коррупции и пропаганде личных интересов.
В 2006 году Порошенко занимал руководящую должность в комитете, решающем вопросы банковской и финансовой деятельности. В 2007 году он занял главенствующий пост председателя Совета Нацбанка Украины. В октябре 2009 года Петр стал министром иностранных дел Украины, проработав на этой должности год. 23 марта 2012 года президент Виктор Янукович доверил Порошенко должность министра экономики и торговли Украины.
такой вот он бизнесмен ..
редкий прохиндей!
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гений машинороения..
хто колекціонує) бабло в офшорах, а хто машини клепає!
комбез на нём, правда, чист уж очень. наверное и стирает сам. обычно в автомастерских не так всё стерильно.
какие же они маразматики, эти постсовковая жлобоылита.
хотя, почему пост.....
И жнец и швец и на дуде игрец аж п*здец.
Режиссером ролика был не Джеки Чан?
и ето он еще с Елоном Маском всерьез не тягался,
брезгует, видимо, таким мелким по масштабу соперником...
Терпите.
Еще до 2024.