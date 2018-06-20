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Все про:горсовет (385) драка (1638) Харьков (3888)

 Стычки в Харьковском горсовете. ВИДЕО

В Харьковском горсовете произошли стычки. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время беспорядков были применены дымовые шашки и файеры. Одними из участников потасовок были активисты Национального корпуса.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3072453
 
   
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гарна з"їомка) відчувається рука Феліні, але десь далеко!
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Тут потрібно бути дуже пильними. Рік 2018 передвиборчий.
Россія буде робити все, щоб звалити Порошенка і поставити свого прокремлівського.
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можливо в чомусь Ви дійсно праві, але більше ніж Порошенко зробив для "звалення Порошенка" не зробив ніхто...(
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ахаха партия порохоботов минстецьких с тупой методичкой.
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Если националисты скинут рыгов в Харькове,то это станет началом оздоровления Украины.Тогда лолите конец придет с рашкой.
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Лолита? А кто это? Это что, Юлию Владимировну начали так называть?
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У мня есть товариСЧЬ, давно когда то служили вместе, было это естественно еще при совке. Так, он живет в Харькове. Постит в соцсетях и колорадку и восхваляет хуйла ну вообщем сЄпар кончненый. Я ему сделал замечание так он меня из друзей удалил
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таких в Харькове много, но не обращайте внимания, сами жители в основном за Украину, но и уродов конечно хватает.
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не ведитесь на провокатора, Харьков-это Украина.
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Так, а Шо вони хочуть, я ніяк не второпаю? Сутички в Харківській міськраді - Цензор.НЕТ 7086
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Білецький. Сам себе називає ;Бєлим Вождьом;
Мрія- об'яднати Білу Расу, її арійську верхівку- українців, росіян, білорусів та повести їх на останній, переможний бій зі світовим сіонізмом.

Діти Едуарда Лімонова та Дугіна.
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В ходе беспорядков в Харькове под зданием горсовета местные «активисты» бросили в мусорный бак Андрея Руденко, заместителя мэра города Геннадия Кернеса.До Кернеса не дотянулись Сутички в Харківській міськраді - Цензор.НЕТ 6421
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Четвертый год люди в масках творят что им захочется, и никто ничего не делает. Я только за это уже можно выступать против импотентной власти...
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Партия "Национальный корпус", нардепа "Билецкого" созданая на базе полка "Азова", решила отказаться от знаменитого символа "азовцев" - волчьего крюка (или же по-немецки "вольфсангель"). Этот символ, пришедший из средневековой западноевропейской геральдики он и используется во многих странах, этот знак можно увидеть на гербах многих десятков европейских городов.
Использование "вольфсангеля" служило постоянным поводом для проклятых коллаборационистов, комунофашистов, сепаратистов, пропутлинских фашистов, всех лютых врагов Украины для их обвинений в якобы неонацизме в адрес "Азова".
Что же теперь место "вольфсангеля" на новых эмблемах "Национального корпуса" теперь красуется величественный трезубец в окружении молний.
Впрочем, вся эта проклятая продажная прокремлёвская нечисть, янычары - оприччники кровавого фашиста ...уйла и на новых эмблемах нашла аналогию с нацистским Рейхом. Так как оказалось что и рунические символы молний были на и эмблеме СС, и им сильно не нравится славяский Тризуб Киевской Руси - Украины.
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Свить 24. Фашист путлин заявил: мы по братски отобрали украинский Крым а теперь пытаемся отобрать ещё и Донбасс. И планируем что неплохо было бы завоевать этих "младших братьев" полностью, как уже это и не раз было в наших якобы родственных связях " двух близких братских народов " в прошедшей истории , да и по братски закатить им расстрелы, репрессии , голодомор, геноцид .... Колонизировать и загубить их "братов" миллион другой - третий..... сколько потребуется. А вот кто из этих "братов"но уже малороссов чудом выживет тот будет обеспечен очень дешевым газом и обоссаными кацапскими лаптями.. но уже в новороссийской губернии. И тогда будут они малороссы очень шибко радоваться и очень ядрёно петь да прытко отплясывать под балалайку "Широка страна моя родн... лапотная кацапская ?" живя в лапотном кацапском ордынском руцьком мире, в ужасной фашистской педерации паРаше.
И кто защитил от оккупации )(уйла на Донбассе Русь -Украину в начале АТО В 2014 году от фашистских полчищ российских оккупантов и сепаратистов, -бандитов, террористов. Можно смело заявить что в основном этом заслуга лежит на добровольческих батальонах в том числе и на " Азове" на националистах. Это они украинские патриоты мужественно сражаясь до последнего умирая несдавались защищая нашу святую украинскую землю от лютого кровавого врага кремлёвских фашистов )(уйла и остановили его.
А президент фюрер фашистской России продолжает утверждть, что Украина действительно якобы братская для РФ страна. Ведь убивая в своей оккупационной войне многих тысяч украинцев в Крыму и на Донбассе... российские фашисты оккупанты делают это даже не просто так а по особому, по братски. Жалко только то что украинский народ сильно подверженный ужасной личиной национализма - фашизма не может этого понять, и почему то защищая своб Родину ожесточённо ну просто массово тысячами убивает своих российских братьев -оккупантов поступая уж совсем не по братски.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтычки в Харьковском горсовете. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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