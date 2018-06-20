 Стычки в Харьковском горсовете. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время беспорядков были применены дымовые шашки и файеры. Одними из участников потасовок были активисты Национального корпуса.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, во время беспорядков были применены дымовые шашки и файеры. Одними из участников потасовок были активисты Национального корпуса.
Россія буде робити все, щоб звалити Порошенка і поставити свого прокремлівського.
Мрія- об'яднати Білу Расу, її арійську верхівку- українців, росіян, білорусів та повести їх на останній, переможний бій зі світовим сіонізмом.
Діти Едуарда Лімонова та Дугіна.
Использование "вольфсангеля" служило постоянным поводом для проклятых коллаборационистов, комунофашистов, сепаратистов, пропутлинских фашистов, всех лютых врагов Украины для их обвинений в якобы неонацизме в адрес "Азова".
Что же теперь место "вольфсангеля" на новых эмблемах "Национального корпуса" теперь красуется величественный трезубец в окружении молний.
Впрочем, вся эта проклятая продажная прокремлёвская нечисть, янычары - оприччники кровавого фашиста ...уйла и на новых эмблемах нашла аналогию с нацистским Рейхом. Так как оказалось что и рунические символы молний были на и эмблеме СС, и им сильно не нравится славяский Тризуб Киевской Руси - Украины.
И кто защитил от оккупации )(уйла на Донбассе Русь -Украину в начале АТО В 2014 году от фашистских полчищ российских оккупантов и сепаратистов, -бандитов, террористов. Можно смело заявить что в основном этом заслуга лежит на добровольческих батальонах в том числе и на " Азове" на националистах. Это они украинские патриоты мужественно сражаясь до последнего умирая несдавались защищая нашу святую украинскую землю от лютого кровавого врага кремлёвских фашистов )(уйла и остановили его.
А президент фюрер фашистской России продолжает утверждть, что Украина действительно якобы братская для РФ страна. Ведь убивая в своей оккупационной войне многих тысяч украинцев в Крыму и на Донбассе... российские фашисты оккупанты делают это даже не просто так а по особому, по братски. Жалко только то что украинский народ сильно подверженный ужасной личиной национализма - фашизма не может этого понять, и почему то защищая своб Родину ожесточённо ну просто массово тысячами убивает своих российских братьев -оккупантов поступая уж совсем не по братски.