 Стычки в Харьковском горсовете. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время беспорядков были применены дымовые шашки и файеры. Одними из участников потасовок были активисты Национального корпуса.

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