 Порошенко может ветировать закон о нацбезопасности из-за поправки по СБУ, - Геращенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Антон Геращенко.
"В законе (о нацбезопасности. - Ред.) предлагалось, чтобы у СБУ забрать функции надзора над экономикой. Пройдет это или нет, мы еще не знаем, потому что СБУ находится в сфере влияния прямого Президента по Конституции. Именно Президент призначает главу СБУ, всех заместителей, всех руководителей областных управлений СБУ, а также всех руководителей департаментов. Поэтому если господин Президент будет против, он может просто заветировать этот закон", - отметил он.
Напомним, сегодня под Радой активисты требовали от депутатов принять в законопроекте №8068 "О национальной безопасности Украины" поправки, предусматривающие лишение СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.
чого папу) допомагає?!
ведь только борясь с коррупцией-теща может за месяц получать подарков как вся страна от
ЕС.
Аваков хоче прибрати одного з конкурентів в "боротьбі з коррупцією в т.ч.в МВД"-СБУ.
А СБУ у нас трудолюбиве, воно ні за що не збираеться відмовлятися від такої роботи.
толку звичайно від них всіх майже 0...але шоу точно в останній рік забезпечать...
Это ж как же без такой кормушки дяди с бабушкиными ауди и дядиными домами на 600 кв.м жить то будут!
Это ж сразу 50-60% сотрудников уволится!
Вот как Грицаку жить на одну зарплату?
А чего он должен его ветировать? Ведь теперь НАБУ в сфере экономики и борьбы с коррупцией и будет заниматься и СБУ там теперь делать нечего, так как это ПРОСТО ДУБЛЯЖ функций НАБУ... Кстати и их самих (СБУ) могут проверять если у них появится лишняя экономическая коррупционная составляющая....