EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  2736  30
Все про:вето (277) нацбезопасность (114) Порошенко (14990) СБУ (12610) Геращенко Антон (917)

 Порошенко может ветировать закон о нацбезопасности из-за поправки по СБУ, - Геращенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко может ветировать закон о нацбезопасности, если он будет против лишения СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Антон Геращенко.

...

"В законе (о нацбезопасности. - Ред.) предлагалось, чтобы у СБУ забрать функции надзора над экономикой. Пройдет это или нет, мы еще не знаем, потому что СБУ находится в сфере влияния прямого Президента по Конституции. Именно Президент призначает главу СБУ, всех заместителей, всех руководителей областных управлений СБУ, а также всех руководителей департаментов. Поэтому если господин Президент будет против, он может просто заветировать этот закон", - отметил он. 

Напомним, сегодня под Радой активисты требовали от депутатов принять в законопроекте №8068 "О национальной безопасности Украины" поправки, предусматривающие лишение СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Смотрите также: У западных партнеров не осталось замечаний к проекту закона "О нацбезопасности", - Винник. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3072443
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничего оно уже не может ибо оно политический труп в финальной стадии разложения ,но повонять ещё повоняет ...
 показать весь комментарий
 
 
Не-а, вот реальный "Политический труп":
Порошенко може ветувати закон про нацбезпеку через поправки щодо СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8498
 показать весь комментарий
 
Конечно будет против,где ж тогда его опричники харчеваться будут да соевой банды конкурентов душить.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос о кормовой базе полчища упырей - действительно стоит остро. Но и Дядя Сэм херни не любит, может самого Порошенко ветировать, причём со всем нажитым непосильным трудом.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто той, хто бореться з корупцією стає упирем Порошенко може ветувати закон про нацбезпеку через поправки щодо СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6234
 показать весь комментарий
 
 
А тепер НАБУ стає упирем. Це чудово! Починайте критикувати НАБУ!
 показать весь комментарий
 
пусть попробует , он еще от клизмы за Антисуд не отошел ,что бы искать от запада снова приключений на свою чоколядную задницу Порошенко может ветировать закон о нацбезопасности из-за поправки по СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6280
 показать весь комментарий
 
Кому та БУ нафиг нужна, что военная прокуратура, что СБУ жаждят бороться с коррупцией, Порошенко может ветировать закон о нацбезопасности из-за поправки по СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7824

ведь только борясь с коррупцией-теща может за месяц получать подарков как вся страна от

ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Не пояснюючи до чого ведеться цей закон не приймуть. Скоріше за все готується якась афера.
 показать весь комментарий
 
Да нічого там не готується.
Аваков хоче прибрати одного з конкурентів в "боротьбі з коррупцією в т.ч.в МВД"-СБУ.
А СБУ у нас трудолюбиве, воно ні за що не збираеться відмовлятися від такої роботи.
 показать весь комментарий
 
Так ви самі собі заперечуєте, бо Аваков і готує цю аферу з годівничкою.
 показать весь комментарий
 
В чому ? Я ж написав, "бороться з коррупцією" хочуть всі. При чому чим менше в тебе конкурентів в боротьбі тим приємніше і вигідніше "боротися". Тому звісно порошенко свою долю (СБУ) віддавати не збирається.
 показать весь комментарий
 
Ну так они всё равно ничего делают в этом направлении. Олигархи и соратники Яныка так и продолжают подрывать национальную безопасность своими деньгами. А СБУ кошмарит ИТ компании и компании которые созданы своими силами не за счёт коррупции. Можно вспомнить наезд на новую почту.
 показать весь комментарий
 
чим ближче вибори тим "палкіша" любов "непримеренних" друзів)))
толку звичайно від них всіх майже 0...але шоу точно в останній рік забезпечать...
 показать весь комментарий
 
ФБР и ЦРУ не записуються економічними злочинами. Е окрема незалежна служба. А в нас все не я к людей.
 показать весь комментарий
 
 
Да у них эта служба при министерстве финансов. Что очень логично. Непонятно как у нас СБУ которое некомпетентно в вопросах финансов эти занимается.
 показать весь комментарий
 
Выборов в 2019 году не Будет...Плешивыя ПАДАЛь Кремля пролетела....
 показать весь комментарий
 
ГОФФНОЕДЫ Педофила,...Укаиной УПРАВЛЯЕИ ГОСДЕП и Дональд ТРАМП...типа ВАШ.... Порошенко може ветувати закон про нацбезпеку через поправки щодо СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7858 Порошенко може ветувати закон про нацбезпеку через поправки щодо СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7858
 показать весь комментарий
 
скорее всего так и будет.не захочет Пеця лишаться возможности вести контрабандные делишки,которые охраняют СБУ...Но всё равно это не спасёт грандиозную следственную компанию по СБУ сразу после ухода Порошенко...СБУ нуждается в коренной чистке кадров.
 показать весь комментарий
 
Надо ветировать!
Это ж как же без такой кормушки дяди с бабушкиными ауди и дядиными домами на 600 кв.м жить то будут!
Это ж сразу 50-60% сотрудников уволится!
Вот как Грицаку жить на одну зарплату?
 показать весь комментарий
 
Когда нужно для себя лично он умеет чиать. Почему он не ветировал закон об Антикоррупционном Суде с дурными поправками?
 показать весь комментарий
 
Заветирует,вне сомнения.Кто ж будет собственный бизнес уничтожать?
 показать весь комментарий
 
И ветирует..и назначает...лучше б ленточки перерезал и про лучшую жизнь пел...оно лучше получается
 показать весь комментарий
 
===Президент Петр Порошенко может ветировать закон о нацбезопасности, если он будет против лишения СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией===
А чего он должен его ветировать? Ведь теперь НАБУ в сфере экономики и борьбы с коррупцией и будет заниматься и СБУ там теперь делать нечего, так как это ПРОСТО ДУБЛЯЖ функций НАБУ... Кстати и их самих (СБУ) могут проверять если у них появится лишняя экономическая коррупционная составляющая....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко может ветировать закон о нацбезопасности из-за поправки по СБУ, - Геращенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх