 Порошенко может ветировать закон о нацбезопасности из-за поправки по СБУ, - Геращенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Антон Геращенко.

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"В законе (о нацбезопасности. - Ред.) предлагалось, чтобы у СБУ забрать функции надзора над экономикой. Пройдет это или нет, мы еще не знаем, потому что СБУ находится в сфере влияния прямого Президента по Конституции. Именно Президент призначает главу СБУ, всех заместителей, всех руководителей областных управлений СБУ, а также всех руководителей департаментов. Поэтому если господин Президент будет против, он может просто заветировать этот закон", - отметил он.

Напомним, сегодня под Радой активисты требовали от депутатов принять в законопроекте №8068 "О национальной безопасности Украины" поправки, предусматривающие лишение СБУ функций контрразведывательной деятельности в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

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