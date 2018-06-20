 Украинские воины продвинулись на 2 км и заняли новые позиции в районе оккупированного Желобка на Луганщине, - ООС. ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Обеспечение безопасности мирных жителей, невозможность ведения противником огня по городам и селам одна из главных задач подразделений, ведущих оборонительные действия. Военная наука требует в обороне создавать полосу обеспечения также для предотвращения внезапного нападения противника, запрета действий его разведки, а также для создания условий для развертывания резервов и огневого поражения противника. Поэтому с началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, эта задача была не простой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет. Военные части объединенных сил продолжают защищать украинские земли в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

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