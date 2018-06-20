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 Украинские воины продвинулись на 2 км и заняли новые позиции в районе оккупированного Желобка на Луганщине, - ООС. ВИДЕО

Украинские военнослужащие заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

...

"Обеспечение безопасности мирных жителей, невозможность ведения противником огня по городам и селам одна из главных задач подразделений, ведущих оборонительные действия. Военная наука требует в обороне создавать полосу обеспечения также для предотвращения внезапного нападения противника, запрета действий его разведки, а также для создания условий для развертывания резервов и огневого поражения противника. Поэтому с началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, эта задача была не простой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет. Военные части объединенных сил продолжают защищать украинские земли в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

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Украинские воины продвинулись на 2 км и заняли новые позиции в районе оккупированного Желобка на Луганщине, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3072425
 
   
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Так, це на жаль гірка правда, що чума с востока, находиться поряд з нами...
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... і 300 років ми служили цьому ворогу роду людського...
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Боже,бережи Хлопців!
Хай усі будуть живі та здорові!
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хотелось бі чтоб біла поддержка со стороні тіловіх,хотяб моральная,а не "хотелки старухи со корітом"
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Под контроль взята автодорога (Р66)... идет зачистка зеленки на северо-восток...
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Молодцы, плюсую! План Авакова (тактика мелких шагов) - в действии.
По-моему, именно в районе Желобка был тот самый 32-й блок-пост, который орки отжали сразу после Минска-1.
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на 2 км.. А по іншому ніяк, хоч по 2 км та тільки б звільняти від "рюзького духу" нашу землю.
Шкода тільки що укріплені позиції доводиться залишати нашим хлопцям. Чи вони розташування не змінюють, а тільки кацапську орду вибивають та потім контролюють звільнені кілометри?.
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НАЙС ПАРНИ!НА ПЕРЕГНОЙ КАЦАПО-ФАШИСИКУЮ НЕЧИССТЬ!
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в желобок же вроде заходили...он под кацапами?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинские воины продвинулись на 2 км и заняли новые позиции в районе оккупированного Желобка на Луганщине, - ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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