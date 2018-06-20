 "По мне шло только что. Из-под кучерявого дерева! Я сейчас туда на#бну сам", - украинские воины ведут бои с российскими оккупантами в Чигирях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, активные боевые действия разворачиваются в селе Пивденное (бывшее название - Ленинское). Именно в это село, а точнее в его часть с названием Чигири, недавно вошли украинские подразделения. Бойцы говорят, что обосновавшись здесь, они существенно улучшили свое тактическое положение и закрыли российским наемникам возможность заходить в населенный пункт.

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Сейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне. Местные жители эвакуированы, а враг за время боев уже сжег 17 домов.

"Враг сейчас поставил себе как цель - тактику выжженной земли. Они предупредили местных жителей и дали им два дня для выхода. Потом начали выжигать село. В день горели по 6-7 хат. Бьют именно по домам. Мы хорошо укреплены и нам они сделать ничего не могут. Стреляют и по гражданским - вчера женщину в грудь ранили. И сейчас работают снайперы. Они местным мстят за то, что они позволили нам войти. Гражданские были недовольны тем, что мы зашли - раньше ведь по них не стреляли. Позже, когда увидели, что мы пытаемся спасти и их, и их имущество, сою точку зрения поменяли", - говорит боец ВСУ Борисович.

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