 "По мне шло только что. Из-под кучерявого дерева! Я сейчас туда на#бну сам", - украинские воины ведут бои с российскими оккупантами в Чигирях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, активные боевые действия разворачиваются в селе Пивденное (бывшее название - Ленинское). Именно в это село, а точнее в его часть с названием Чигири, недавно вошли украинские подразделения. Бойцы говорят, что обосновавшись здесь, они существенно улучшили свое тактическое положение и закрыли российским наемникам возможность заходить в населенный пункт.
Сейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне. Местные жители эвакуированы, а враг за время боев уже сжег 17 домов.
"Враг сейчас поставил себе как цель - тактику выжженной земли. Они предупредили местных жителей и дали им два дня для выхода. Потом начали выжигать село. В день горели по 6-7 хат. Бьют именно по домам. Мы хорошо укреплены и нам они сделать ничего не могут. Стреляют и по гражданским - вчера женщину в грудь ранили. И сейчас работают снайперы. Они местным мстят за то, что они позволили нам войти. Гражданские были недовольны тем, что мы зашли - раньше ведь по них не стреляли. Позже, когда увидели, что мы пытаемся спасти и их, и их имущество, сою точку зрения поменяли", - говорит боец ВСУ Борисович.
Бийте, хлопчики, кацапську гидоту, щоб і сморіду від тієї паскудної субстанції не залишалось на українській землі!!
...
Вся суть бамбасо-лугандонской ордлятины в одном предложении. А какая у вас, суки, точка зрения в 2014 была, а, угнетённые вы наши и заживо распятые?
И да, выделенная опечатка в точку. "Сою"... Вчера у них кишки мешком полнились ватой, сейчас резко вспучилось соей... Блть, о какой "точке зрения" там вообще может идти, клюкой постукивая, хромая речь?
"20-річного бійця 53-ї бригади поховали на Луганщині. Ігор Петров потрапив під обстріл біля Новотошківського. 15 червня окупанти накрили позиції артилерією. Медики не змогли врятувати вояка. Він помер в кареті "швидкої" від внутрішньої кровотечі. Контракт зі Збройними силами Ігор Петров підписав у 2016 одразу після повноліття. Піти до війська боронити країну вирішив, щойно Збройні сили визволили від окупантів його рідне Рубіжне. Ігор служив навідником гранатометного розрахунку. За даними штабу операції Об'єднаних сил перед загибеллю хлопець знищив 7 окупантів. У нього залишилася дружина і батьки."
ссилка