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 Политика Украины, Происшествия
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 "По мне шло только что. Из-под кучерявого дерева! Я сейчас туда на#бну сам", - украинские воины ведут бои с российскими оккупантами в Чигирях. ВИДЕО

На окраинах оккупированной Горловки идут бои с российскими террористами, которые применяют артиллерию и крупнокалиберное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, активные боевые действия разворачиваются в селе Пивденное (бывшее название - Ленинское). Именно в это село, а точнее в его часть с названием Чигири, недавно вошли украинские подразделения. Бойцы говорят, что обосновавшись здесь, они существенно улучшили свое тактическое положение и закрыли российским наемникам возможность заходить в населенный пункт.

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Сейчас позиционная война сменяется горячими перестрелками в бывшей серой зоне. Местные жители эвакуированы, а враг за время боев уже сжег 17 домов.

"Враг сейчас поставил себе как цель - тактику выжженной земли. Они предупредили местных жителей и дали им два дня для выхода. Потом начали выжигать село. В день горели по 6-7 хат. Бьют именно по домам. Мы хорошо укреплены и нам они сделать ничего не могут. Стреляют и по гражданским - вчера женщину в грудь ранили. И сейчас работают снайперы. Они местным мстят за то, что они позволили нам войти. Гражданские были недовольны тем, что мы зашли - раньше ведь по них не стреляли. Позже, когда увидели, что мы пытаемся спасти и их, и их имущество, сою точку зрения поменяли", - говорит боец ВСУ Борисович.

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Источник: https://censor.net.ua/v3072420
 
   
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На войне не ни "гражданских", ни "мирных жителей", либо ты ГРАЖДАНИН и воюешь с оружием в руках, либо РАБ, отдающий свою жизнь и свободу "на милость" победителей!
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В этом мире у меня миссия "наблюдателя" (или "свидетеля" на страшном суде)! А формальных "гражданств" у меня было пять!
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Знаешь как говорят " на каждую хитрую *опу найдется х*р с болтом" когда нибудь то о чём ты пытаешься философствовать находясь на безопасном расстоянии найдет тебя и поставит в интимную позу, вот и увидим какой ты "нераб".
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Если придёт мой черед, то будет мой выбор и моя ответственность, в любом случае это не как не скажется на истинности моих утверждений.
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В какую категорию запишешь женщин, детей, подростков, стариков, больных? Предлагаешь им всем взять в руки оружие? Или в рабы пишем чепушило?
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Здесь очень просто жены и матери ГРАЖДАН - гражданки, которых должны защищать ГРАЖДАНЕ (и не в тылу врага, и которых враг стремится УБИТЬ, чтоб уничтожить ГРАЖДАН, дети ГРАЖДАН - это будущие граждане их тоже враг должен пытаться убить или пароботить, то же само можно сказать про БЕЗВОЛЬНЫХ РАБОВ. А все НАСЕЛЕНИЕ - это военно-экономмческая база враждующей армии. Бомбы на немцем японцев в прошлой мировой войне падали не просто так - то была сознательная военная стратегия победы!
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А местный боров не пробовал, вместо того, что бы курочек кормить, землю свою защищать? Или он типа свАих ждет?
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Там за Украину воюют и донецкие, и луганские, так что не воняй тут провокатор.
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Капець, хлопці з'їхались зі всієї країни шоб у цього борова вибити тарганів з городу.... "По мне шло только что. Из-под кучерявого дерева! Я сейчас туда на#бну сам", - украинские воины ведут бои с российскими оккупантами в Чигирях - Цензор.НЕТ 7610
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З цього "городу" тарганів вже не вибьєш... там утілізація тарганів тільки з "городом"...
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я выдам тебе парабелум, утилизировать будешь собственоручно, или как хотел, чтобы ручки чистенькими остались, а другие за тебя грязную работу делали?
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це в тих Чигирях, про які едька басурін сказав що їх не їснує?! ))))
Бийте, хлопчики, кацапську гидоту, щоб і сморіду від тієї паскудної субстанції не залишалось на українській землі!!
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Гражданские были недовольны тем, что мы зашли - раньше ведь по них не стреляли. Позже, когда увидели, что мы пытаемся спасти и их, и их имущество, сою точку зрения поменяли", - говорит боец ВСУ Борисович.

...
Вся суть бамбасо-лугандонской ордлятины в одном предложении. А какая у вас, суки, точка зрения в 2014 была, а, угнетённые вы наши и заживо распятые?
И да, выделенная опечатка в точку. "Сою"... Вчера у них кишки мешком полнились ватой, сейчас резко вспучилось соей... Блть, о какой "точке зрения" там вообще может идти, клюкой постукивая, хромая речь?
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Дай Бог Вам ребята, защитники Украины - здоровья! Бейте путлеровскую нечисть нещадно!!! Возвращайтесь домой живыми!!!

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Для контрасту:

"20-річного бійця 53-ї бригади поховали на Луганщині. Ігор Петров потрапив під обстріл біля Новотошківського. 15 червня окупанти накрили позиції артилерією. Медики не змогли врятувати вояка. Він помер в кареті "швидкої" від внутрішньої кровотечі. Контракт зі Збройними силами Ігор Петров підписав у 2016 одразу після повноліття. Піти до війська боронити країну вирішив, щойно Збройні сили визволили від окупантів його рідне Рубіжне. Ігор служив навідником гранатометного розрахунку. За даними штабу операції Об'єднаних сил перед загибеллю хлопець знищив 7 окупантів. У нього залишилася дружина і батьки."
ссилка
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"По мне шло только что. Из-под кучерявого дерева! Я сейчас туда на#бну сам", - украинские воины ведут бои с российскими оккупантами в Чигирях. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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