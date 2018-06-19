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 Киевские правоохранители передали в суд дело клофелинщиков. Подозреваемые - трое мужчин и 4 женщины. ВИДЕО

Киевские правоохранители передали в суд дело так называемых клофелинщиков, которых обвиняют в отравлениях, мошенничестве и кражах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полиция вышла на след преступной группировки, в которой было чемь участников - трое мужчин и четыре девушки. Грабежи с использованием медпрепаратов принесли группе почти 300 тысяч гривен преступной прибыли. Фигуранты преступлений - близкие родственники и их друзья.

"Они занимались этим - как на работу ходили. У них во всех семьях был смещен график и даже дети спать не ложились, пока они не приедут. Приезжали с "работы" в 4 утра, играли с ребенком, уделяли ему внимание. После этого ложились спать. Спали до трех часов дня. Просыпались, доделывали какие-то свои дела и к вечеру выезжали на свой промысел", - говорит начальник уголовной полиции Днепровского УП ГУНП Киева Артем Захарец.

Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/v3072326
 
 
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