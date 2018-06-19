 Участники акции протеста возле ВР бьют правоохранителей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией.

На записи видно, как участники акции протеста несколько раз вытаскивают из строя полицейских и наносят им удары руками и ногами. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.

...

Читайте также: Столкновения под Радой устроили провокаторы, у нас все зафиксировано на десятках видеозаписей, - Геращенко