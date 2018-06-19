 Участники акции протеста возле ВР бьют правоохранителей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией.
На записи видно, как участники акции протеста несколько раз вытаскивают из строя полицейских и наносят им удары руками и ногами. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.
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PS. По сути: е6ала жаба гадюку.
Коли рашка згине як держава!
британскомподмосковном Хуево-Кукуево?
Бо платять.
"Кто там тех убитых считал?"- говорит один настоящий афганец
1. Червонописький, голова спілки афганців, людина Януковича , партія Регіонів .
2. Волинець, голова профспілки гірників, людина Тимошенко .
Маємо класичний ПРиБЮТ медведчуковського розливу, пізнаю руку майстра.
Ринат Ахметов за год улучшил свою благосостояние на четверть. Теперь он стоит 6 миллиардов долларов. Что произошло за это время?.
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и чего я должен за это переживать..
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всех афганцев в кутузку..
вони дуже помиляються ...
А С-14 формально - организованная преступная группировка. И насилие против них в случае сопротивления - требование закона.
Карма - получите и распишитесь.....
Кому ЦЕ вигідно? За що покидьки калічать молодих хлопців, чиїхось синів і батьків? Що їм, даунам вони поганого зробили? Анархія знищить Україну.
Пороху це бичєство нічим не загрожує, а тільки на користь. Йому головне, щоб пар випускався, а до виборів реально нова патріотична сила не сформувалась.
Перетворили, блд, Київ у жлобятник. До речі, а хто башляє цим "шахтарям" та "афганцям" (давно не вірю у безкористних "активістів" і "націоналістів")? Бєня, Путлєр, чи сам Порох?
Участниками протеста стали ветераны войны в Афганистане, шахтеры, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и экс-участники АТО. Они пришли с требованием вернуть ранее отмененные льготы и усилить помощь государства.