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Все про:акция (1754) Нацполиция (7634) протест (4272) столкновения (426)

 Участники акции протеста возле ВР бьют правоохранителей. ВИДЕО

Участники акции протеста возле Верховной Рады избивали полицейских, которые следили за порядком во время мероприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией.

На записи видно, как участники акции протеста несколько раз вытаскивают из строя полицейских и наносят им удары руками и ногами. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3072291
 
   
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не стареют душой вьітираньі...
PS. По сути: е6ала жаба гадюку.
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Таке враження що Герої війни СССР з Афганістаном та Герої- шахтьори п'яні.
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Хочеться вже спокою і миру в країні.
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Це не скоро буде- але буде обов'язково.
Коли рашка згине як держава!
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Это какой-то пестец... Откуда столько пьяных людей? Оно конечно понятно, что в Украине в гадюшнике под названием "верховная зрада" сидят по меньшей мере сепаратисты, воры и коррупционеры. Но народ под стенами - не лучший из всех Украинцев! Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 1605 Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 1605 Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 1605
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Погань комсомольська напала на українську поліцію.
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Погань комсомольська напала на українську поліцію- котокая состоит исключительно из конченых ублюдков !!! Правда?
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бьют не правоохранителей а мусоров,которые на майдане людей убивали
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Что ты об этом знаешь в своем британском подмосковном Хуево-Кукуево?
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Я? Нет но в моем городе Днепр ультрас Шахтёра и Динамо месяц назад примерно отмутузили их у меня на глазах не слабо так..))
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Яке відношення ОПГ Семенченка має до Афганців ?
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это те афганцы, что птурсами кишлаки сравнивали с землей?
"Кто там тех убитых считал?"- говорит один настоящий афганец
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Ітогі падвєдьом .
1. Червонописький, голова спілки афганців, людина Януковича , партія Регіонів .

2. Волинець, голова профспілки гірників, людина Тимошенко .
Маємо класичний ПРиБЮТ медведчуковського розливу, пізнаю руку майстра.
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Вообще -то надо не мусоров бить а сжечь на хер эту ублюдочную верховную раду с всеми выродками - депутанами!!!
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ну разве что если начать с тебя и твоей семьи
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Здание Верховной Рады - это народное достояние. А вот коррупционеры, которые в ней находятся - это бич Украины.
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Помню как недавно избили мирных протестующих под радой - никаких заявлений тогда Аваков не делал.
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в новостях про "альянс Аваков-Тимошенко" нет ничего нового и удивительного…


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Главный актив олигарха Ахметова - его сообщник президент Порошенко, - Лещенко. Видео
Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 4060 Ринат Ахметов за год улучшил свою благосостояние на четверть. Теперь он стоит 6 миллиардов долларов. Что произошло за это время?.
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Угроза рошену реальная
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Піду цибулі покришу, може яка сльоза видавиться. Не дуже там їх і били, більше штовхалися.
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Космонавты заслужили за беспредел на гейпрайде!
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Срочно эвакуировать рошенко
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Хрщатик це твое
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так , як ти ? Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 8981
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а чего они хотели..льгот для себя любимых? Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 6837
--
и чего я должен за это переживать..
--
всех афганцев в кутузку..
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кто такие эти афганцы..и что они сделали такого особенного..тьфу..
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ПДРЫ и те и другие. Одни "мусора" а вторые - оккупанты Афганистана в беретах из совесткой символикой. Одели береты со звездами? Ну, тогда пусть идут и требують "бабло" в России....
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Если сравнить как эта же псарня авакяновская избивала противников марша п..ров,то это просто потолкали бедных мусорят.
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А разве гопота существует не для того, чтобы ее избивали?
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правильно - тоді чим , тепер , бідні мусора і їх господарі не задоволені ?
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быдло в "червоних бэрэтах" думає , що змінивши господаря ніхто не згадає їх беркутівське минуле ?

вони дуже помиляються ...
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Тем, что они на государственной службе. И насилие против них - преступление.

А С-14 формально - организованная преступная группировка. И насилие против них в случае сопротивления - требование закона.
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те, что без номеров не на службе, их мона.
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Ты сможешь это попробовать рассказать в суде, если что.
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Где номера на шлемах,где удостоверения,формально если подходить,то они какие то неопознаные люди одевшие форму похожую на мусорскую.
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Конечно мусорогопников когда п..т их не кому не жалко,ну за исключением их коллег.
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а где номера на шлемах беркутят? На 2,31 у одного есть, а другого нет. Это агент кремля замаскировался под беркутовца?
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Петро Олексійович, заводьте трактора! Арсеній Петрович, це ваш шанс піти ще раз в останній бій ("куля в ...!" ну ви в курсі!)
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А как опознают избитых "космонавтов"? Номеров же за воротниками не видно ))
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Типичный вой зрадоебов. Причем то, что там явная вата - зрадоебов не волнует. Сейчас зрадоебы любят вату, если вата против власти.
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Вот теперь поняла)) То есть "вату" без опознавательных элементов бить можно, а "патриотов" зась.
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те, что без номеров- #ихтамнет. Тоесть от слова совершенно.
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Совковое быдло. Были оккупантами в свое время, как рашка в сирии сейчас. Защищали режим совка и коммунизма. А теперь Украина им должна...
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Вопрос первый а на кой поставили охрану возле рады если избиратель захотел пообщатся с своим слугой которого он выбрал и доверил представлять свои интересы
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Довели людей, от вони і бьють владу. Добре що хоча б хтось має сили побити таку владу і її охорону. Жити ж стало гірше в рази. Так якщо беркут Яника били то виходить ці ще більше заслуговують.
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Так, а Шо вони хочуть протЄстующіЄ? Шо б машину за 300Є розмитнити, чи йУлю на трон вже завтра? Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 463
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вчера вот также менты неспровоцированно избивали не согласных с навязываемой Украине диктатуры ЛГБТ сообщества - сегодня ментов бьют..... Учасники акції протесту біля ВР б'ють правоохоронців - Цензор.НЕТ 7906
Карма - получите и распишитесь.....
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Получают обратку, не хрен людей избивать безнаказанно.
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Очень жаль, что полиция у нас такая мягкая. Мы все время киваем на Запад, но почему-то любим забывать, как действует полиция там.
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ще ями на дорогах навіть не латають, бідність, все не як на заході, то чому б за це не карати владу?
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Это не полиция а типа национальная гвардия. Те же бывшие ВВ и Беркут которые созданы специально для защиты казнокрадов от людей. Проще говоря созданная армия против украинского народа. Эти же и гей парад охраняли.
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Дебільні пропиті харі "активістів за 200 грн.". Чи це дійсно шахтарі? Палиці з шахт добули?
Кому ЦЕ вигідно? За що покидьки калічать молодих хлопців, чиїхось синів і батьків? Що їм, даунам вони поганого зробили? Анархія знищить Україну.
Пороху це бичєство нічим не загрожує, а тільки на користь. Йому головне, щоб пар випускався, а до виборів реально нова патріотична сила не сформувалась.
Перетворили, блд, Київ у жлобятник. До речі, а хто башляє цим "шахтарям" та "афганцям" (давно не вірю у безкористних "активістів" і "націоналістів")? Бєня, Путлєр, чи сам Порох?
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Раньше можно было бить ментов,а сейчас почему то нельзя.
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когда государство отгораживается от народа (даже и ментами) и продолжает игнорировать народ, народ начинает крушить ограды и тянется подержать за кадык такое государство.

Участниками протеста стали ветераны войны в Афганистане, шахтеры, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и экс-участники АТО. Они пришли с требованием вернуть ранее отмененные льготы и усилить помощь государства.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУчастники акции протеста возле ВР бьют правоохранителей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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