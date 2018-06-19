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 Политика Украины
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Все про:ВР (22067) митинг (2249) Нацполиция (7634) Крищенко (215) Богачук Олег (616)

 Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко. ВИДЕО

Восемь правоохранителей обратились за медицинской помощью после столкновений у Верховной Рады, в отделение доставили второго митингующего, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Восемь полицейских обратились за помощью, по гражданским информация от врачей: пока есть два с незначительными ссадинами. У полицейских также незначительные телесные повреждения", - сообщил Крищенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Кроме того, по его словам, помимо ранее задержанного митингующего, в отделение доставили еще одного участника пикета, который "дергал полицейских за снаряжение, пытался вытащить оружие".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Митинг под Радой: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

На данный момент собираются доказательства в отношении второго задержанного, после чего следователь будет принимать решение по нему, добавил Крищенко.

Также по его словам, во время проверок у митингующих были изъяты газовые баллончики. 

Относительно задержанного митингующего, по словам Крищенко, есть достаточно видеоматериалов для принятия соответствующих процессуальных действий. Он задержан по ст. 345 УК - нанесение телесных повреждений работнику полиции.

Напомним, сегодня под Радой прошел митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3072278
 
 
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А шлемы у них были маркированы. совпадали с номерами ВИДИМЫХ жетонов и удостоверений?????? Эта были неа менты падделка канкретная китайский фальсификат....акцизных Марок не было на тушках! Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4635
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Те, що сьогодні мертвечуківські смітники транслюють нон-стоп двіжуху під ВР, автора сценарія не важко вгадати.
Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко - Цензор.НЕТ 895
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россми

Президент Украины Петр Порошенко ведет тайный аккаунт в фейсбуке, скрываясь под псевдонимом Peter Lions. Об этом рассказал украинский журналист Александр Дубинский.
По словам журналиста, страница существует на протяжении 4,5 лет. Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7437
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я не удивлюсь, если узнаю, что он тайно посещает синагогу (с)
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если это не его фейсбучный акк - давай заблокируем жалобами? ))
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не-не,я злопамятный. И про натаху влащенко с портновым на годовщину Майдана помню, и всю их медиадроздоту с живко и икспердами типа ариеля... Все помню.
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Есть видео как избивают мальчиков в трусиках доблестных полицейских?
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мне показалось или я точно заметил, что у этого мусора появился второй трудовой подбородок и третья складка на затылке? аваковцы они такие
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Велика кишеня на Грушевского забита этими пидороборцунами в очереди за водкой и пивом
https://twitter.com/i/status/1009032842045788160
Селідово за баблом до Київа приїхало. Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9328 Колись я це вже бачив... і не один раз.
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Че то по ссылке не видно очереди за водкой и пивом, не то кинул?
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У нашей пейсатой власти есть 15 лярдов на вертальотики, что бы смыться на Мальдивы в случае чего, зато нет 4.5 лярда на чернобыльцев.
Ну и афганцы тоже требовали приравнять к правам УБД вполне справедливо.
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Узнаешь лет через 20-30, когда очередная реХформаторская власть будет вытирать ноги об АТОшников, также как сейчас панамская об Афганцев.
Молод пока еще
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если будут вытирать ноги об атошниках..то это будет в малороссии что мало вероятно
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Причем здесь малороссия?
Наша власть имеет короткую память, прийдет новая, скажут миру-мир, дружим со всем миром и рашкой тоже, если от нее что то останется.
И дружно "забудут" про АТОшников, также как про чернобыльцев и Афганцев.
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при том..что такая власть только оккупационная..
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а афганцы защищали интересы афганистана..
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Не говори гоп, у нас каждая новая власть любит вытирать ноги об предыдущую, да собственно есть за что.
Скажут, нехер было войнушку устраивать, мы типа за вас не в ответе, и вообще нам пора бабосы пилить своим внукам, а не выбрасывать бабки на кикие то льготы непонятно кому.
Ты не бери блико к сердцу мои слова, если че, просто запомни этот пост, вспомнишь лет через 20
Если бы я знал по молодости, что будет в нашей стране лет через 20-30, я бы даже свои трусы на спор бы проиграл
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и че..ты же наверное всегда принимал правильное решение и голосовал за того..кого надо
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афганцы выполняли свой интернациональный долг..который никакого отношения к Украине не имеет..
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А скількох людей новопалісаї побили не повідомляється, журналізди лише ментовські фейки тиражувати вміють?
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Два телеканала, специализирующихся на информационно-новостном вещании и формате news and talk - "112 Украина" и NewsOne, якобы, сменили собственника. Об этом передают Вести со ссылкой на три независящих друг от друга источника.
Им стало известно, что новым владельцем двух телеканалов стал Виктор Медведчук (ранее ему же приписывали влияние и на ZIK, что вызвало скандал в масс-медиа).
"Как только оба канала перешли под его (Медведчука) управление, с 1 июня был установлен "блок" на четыре лица: запрещено не только приглашать, но даже упоминать имена Юрия Бойко, Бориса Колесникова, Вадима Новинского и Александра Вилкула (лидеры "Оппозиционного блока")", - сказал нам еще один собеседник.
Издание пишет, что эти политики (кроме Вилкула) действительно перестали появляться в эфире телеканалов, зато там появились люди близкие к Медведчуку.
"Вести" отмечает, что с середины апреля в число владельцев телеканала 112 вошло швейцарское акционерное общество Plirofories AG, президентом и конечным бенефициаром которого значится гражданин Германии Эдуард Катц.
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Литвина среди чернобыльцев и афганцев не видели?
Он ведь тоже активный участник боевых действий, а ЧАЭС без него не потушили бы.
Не знаю, может и в шахте довелось поработать знаменитому труженику.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВосемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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