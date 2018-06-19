 Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко. ВИДЕО

"Восемь полицейских обратились за помощью, по гражданским информация от врачей: пока есть два с незначительными ссадинами. У полицейских также незначительные телесные повреждения", - сообщил Крищенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Кроме того, по его словам, помимо ранее задержанного митингующего, в отделение доставили еще одного участника пикета, который "дергал полицейских за снаряжение, пытался вытащить оружие".

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На данный момент собираются доказательства в отношении второго задержанного, после чего следователь будет принимать решение по нему, добавил Крищенко.

Также по его словам, во время проверок у митингующих были изъяты газовые баллончики.

Относительно задержанного митингующего, по словам Крищенко, есть достаточно видеоматериалов для принятия соответствующих процессуальных действий. Он задержан по ст. 345 УК - нанесение телесных повреждений работнику полиции.

Напомним, сегодня под Радой прошел митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко.