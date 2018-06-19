 Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек под Радой, в отделение полиции доставили второго митингующего, - Крищенко. ВИДЕО

"Восемь полицейских обратились за помощью, по гражданским информация от врачей: пока есть два с незначительными ссадинами. У полицейских также незначительные телесные повреждения", - сообщил Крищенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
На данный момент собираются доказательства в отношении второго задержанного, после чего следователь будет принимать решение по нему, добавил Крищенко.
Также по его словам, во время проверок у митингующих были изъяты газовые баллончики.
Относительно задержанного митингующего, по словам Крищенко, есть достаточно видеоматериалов для принятия соответствующих процессуальных действий. Он задержан по ст. 345 УК - нанесение телесных повреждений работнику полиции.
Напомним, сегодня под Радой прошел митинг: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко.
Президент Украины Петр Порошенко ведет тайный аккаунт в фейсбуке, скрываясь под псевдонимом Peter Lions. Об этом рассказал украинский журналист Александр Дубинский.
По словам журналиста, страница существует на протяжении 4,5 лет.
мальчиков в трусикахдоблестных полицейских?
https://twitter.com/i/status/1009032842045788160
Селідово за баблом до Київа приїхало. Колись я це вже бачив... і не один раз.
Ну и афганцы тоже требовали приравнять к правам УБД вполне справедливо.
Молод пока еще
Наша власть имеет короткую память, прийдет новая, скажут миру-мир, дружим со всем миром и рашкой тоже, если от нее что то останется.
И дружно "забудут" про АТОшников, также как про чернобыльцев и Афганцев.
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а афганцы защищали интересы афганистана..
Скажут, нехер было войнушку устраивать, мы типа за вас не в ответе, и вообще нам пора бабосы пилить своим внукам, а не выбрасывать бабки на кикие то льготы непонятно кому.
Ты не бери блико к сердцу мои слова, если че, просто запомни этот пост, вспомнишь лет через 20
Если бы я знал по молодости, что будет в нашей стране лет через 20-30, я бы даже свои трусы на спор бы проиграл
ну-ну
Им стало известно, что новым владельцем двух телеканалов стал Виктор Медведчук (ранее ему же приписывали влияние и на ZIK, что вызвало скандал в масс-медиа).
"Как только оба канала перешли под его (Медведчука) управление, с 1 июня был установлен "блок" на четыре лица: запрещено не только приглашать, но даже упоминать имена Юрия Бойко, Бориса Колесникова, Вадима Новинского и Александра Вилкула (лидеры "Оппозиционного блока")", - сказал нам еще один собеседник.
Издание пишет, что эти политики (кроме Вилкула) действительно перестали появляться в эфире телеканалов, зато там появились люди близкие к Медведчуку.
"Вести" отмечает, что с середины апреля в число владельцев телеканала 112 вошло швейцарское акционерное общество Plirofories AG, президентом и конечным бенефициаром которого значится гражданин Германии Эдуард Катц.
Он ведь тоже активный участник боевых действий, а ЧАЭС без него не потушили бы.
Не знаю, может и в шахте довелось поработать знаменитому труженику.