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Все про:драка (1635) конфликт (676) Мариуполь (3513) пограничники (1084)

 "Стаса бил человек, причастный к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в 2013-14 гг.", - активистка Бобровская об избиении пограничника в мариупольском кафе. ВИДЕО+ФОТО

Человека, который сломал челюсть пограничнику Станиславу Кероду во время конфликта в мариупольском кафе, является руководитель охранной фирмы "Рубеж" и антимайдановец Алексей Бужор.

Об этом сообщила в Facebook гражданская активистка и экс-первая замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

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Активистка уточнила, что конфликт начался еще на входе, когда на вопрос на украинском, есть ли свободные места, охранники начали "быковать" и говорить, что они не официанты и знать не должны.

"Удар Стасу наносил некий Бужор А.В., который причастен к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в конце 2013 и начале 2014 годов. Он, по моим данным, управляет охранной фирмой "Рубеж"", - написала она.

Бобровская напомнила, что в конфликте также пострадала девушка-пограничник, пресс-секретарь Донецкого отряда ГПСУ Валерия Карпиленко.

"У нее, как минимум, сотрясение-мозга. Ее завалили и держали лицом в асфальт, пока все не закончилось. Всю компанию Стаса разобрали по одному на террасе", - отметила экс-первая замглавы Одесской ОГА.

Сама Валерия сообщила, что вместе с пострадавшим коллегой написали заявления в полицию и проходят лечение. 

Стаса бил человек, причастный к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в 2013-14 гг., - активистка Бобровская об избиении пограничника в мариупольском кафе 01

Фото - Соломия Бобровская/Facebook

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.

Стаса бил человек, причастный к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в 2013-14 гг., - активистка Бобровская об избиении пограничника в мариупольском кафе 02

Источник: https://censor.net.ua/v3072264
 
 
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Не убили этого антимайдановца - как обычно столерастничали так теперь пожинайте.. Он не только этого погранца но и всех от кого что украинское услышит будет калечить и резать! Потому что его никто не трогает и не тронет! А миролюбивых толерастных всепрощающих баранов сам Бог велел резать и калечить!
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Так не убили много кого..ни яныка, ни азарку, ни бойко с шуфричами, ни колорадоносных допу с гепой..никого..
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Этожежнашиграждане! Разобраться и наградить путёвкой в профсоюзный профилакторий.
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Засадити сепара років на п'ять: воно ж Путлера чекає в Маріуполі!
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Сепары у нас в подчете.Скоро и в Киеве будут за Украинский язык дубасить.
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По-моему дело чести, размазать кафе и бужора в пюре.
Иначе дальше будет только хуже.
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почему эта падла до сих пор свободно топчит украинскую землю?
не про запас ли его держат?
слов нормальных нет......
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а чи не час вже цьому чілаеку зайняти своє місце біля параші?
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ни чё ему не будет, как ни чего не случилося до сих пор.
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Пока в Украине не будет украинской власти , это будет продолжаться.
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Сейчас у нас самая что ни на есть украинская власть.
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Я не понял, они что в форме в кабак пришли? Причем здесь избиение пограничника?
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Если они были в форме, тогда избили пограничников. Если в гражданке, тогда это бытовуха обычная и раздувательство скандала. Мне с трудом верится что его там просто так избили....буровил видать.
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А меня волнует другое. Почему такое неуважение к государственному языку?! Лично я двуязычный даже иногда не замечаю на каком разговариваю, но если со мной заговорили на украинском, я никогда не буду отвечать на русском. Во первых это уважение к собеседнику, во вторых считаю, что доминирующее право в государстве нашем под названием Украина, должен быть украинский язык. И игнорирование его является неуважение к самому государству. А раз не нравится государство, вон нахер туда где нравится...
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Как ты говоришь, вон нахер, уже крым, луганская и донецкие области сьебались.Какие области еще должны сьебатся что бы ты успокоился.
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Так, кацап. Съе***бываЦа нужно самому, а не с территорией вместе. Это во первых. Во вторых не луганска и донецкая области, а два-три района этих областей. А в третьих с Крымом не так все просто как ты себе это представляешь. Крым хуйло нагло сп**дил в то время когда в стране была революция. Уяснил?!
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Ну, если бы таким как бужор и всему титушняцкому антимайдану вместе взятому вовремя поперебивать ебала с зубами и челюстями (главное, есть за что), на очке вытатуировать "птн пнх" - никто бы сейчас из них не быковал, а с пиететом, глядя с низу вверх отвечал на поставленный вопрос: "А як же, мисця у цьому заклади е, проходьтэ будь - ласка, ласкаво просымо"!

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А если ты в жопу ебешся, или хер сосеш, то ты гей или пидор?
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Слышь латентный, я не в твоей теме...
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Ветранам пора уже создать аналог "Красной стрелы" - неофициальное объединение участников войны, которые будут тупо отстреливать таких явных, агрессивных сепаров. Это быстро исправить ситуацию. Бандиты по психотипу в большинстве своем очень трусливые существа (не путать с идейными ворами), особенно когда чувствуют дух и силу,
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ну да, это же так классно, кто-то где-то соберется, возьмет в руки стволы и биты и очистит улицы, парки, кафе, клубы, в общем, окружающую среду, от разного говна.
Т.е. кто-то должен запачкать руки для твоего спокойствия и удовольствия.
Ты веришь, что так может быть?
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Пожалуй ты имел ввиду "Белая стрела".
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Так, а этот антимайдановец уже на параше сидит или дальше быкует?
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быкует при поддержке местных властей и "компетентных" органов- кадровый резерв.
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я смотрю, что подзабыли уже блокаду "торговли на крови". Попробуй тронь этих сепаров.
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и судить бужора будут мариупольские рэхвормированные аттестованные судьи, ждущие прихода рузгэ мира и получит бужор условный срок...........
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Там ж "Азов" є. Зачистити Марік від рашистських недобитків і все.
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а чего еще ту забегаловку не спалили?
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это кадровый резерв сабакова на случай шухера. расходитесь все.
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"лешабужор" должен уже на камеру обосцаный на чистом украинском прощения просить где-нить на базе ВСУ,перед тем,как его инвалидом сделают..
он вас,пацаны,жалеть не будет,когда ублюдки со свиньями на Марик двинут..
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Наивно полагать, что после освобождения Мариуполя, там ваты не стало... Спуститесь на землю. Была, есть... а вот будет - это уже от нас зависит. Мина замедленного действия как была, так и есть. И в Одессе, и в Харькове, и в Мариуполе. Там даже в СБУ сидит вата. Просто, пока они чувствуют силу в Киеве, поэтому не рыпаются.

А вспоминается видео, как наши танки пробивали нагромождение мариупольских ватных макак. Хоть одна макака сбежала в рашку?
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а интрига-то раскручивается...скоро и до прямого указания путина дотянется... "Стаса била людина, причетна до маріупольського Антимайдану і доставки тітушок до Києва в 2013-2014 рр.", - екс-перший заступник голови Одеської ОДА Бобровська - Цензор.НЕТ 8919 ну шо за колхозные привычки выставлять каждую мелочь заговором вселенского зла...да любому бы в бубен накатили, если бы тот не стал платить и начал быковать(да еще и при хлипком телосложении)...чай не Швейцария какая, або Дания, здесь принято именно так...
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Так вот за что Зинченко , который антимайдан в Мариуполе организовывал позавчера пистолетом Аваков наградил. За успешное выполнение очередного задания....
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власть - гавно, не проукраинская
ни СБУ ни МВС
потому и повылазило это дерьмо
потому и смеют подымать свои грязные руки
было бы проукраинское, такого бы и близко не было
убирать их надо, скотов
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Да, всю эту сепарскуя шваль еще долго придется выковыривать. И ее полно по всей стране. Просто, чем ближе к рюзьке міръ, тем они агрессивнее. Флюиды что ли, какие... х.з.
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только ответка и больше ничего .такие реалии в Украине
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"Причастный к антимайдану" звучит смешно. Как будто что-то плохое. Вон гепадопа тоже причастны и намного выше статус имеют в нашем обществе чем какой-то руководитель охранной фирмы.

П.с. Была б у нас власть украинская такого б не случилось. В Мариуполе и всех других близко русмира городах крутили б проукраинскую пропаганду 24\7 по их зомбоящиках, попутно б посадили самых активных\известных сепаров.
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Сепарня давно просекла, что барыжная власть боится патриотов, а сепарню всячески подогревает, мол не ссы, отмажем
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На видеозаписи все будет видно. И пофиг патриот или антипатриот - кто первым начал, тот и виноват.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Стаса бил человек, причастный к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в 2013-14 гг.", - активистка Бобровская об избиении пограничника в мариупольском кафе. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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