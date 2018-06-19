 "Стаса бил человек, причастный к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в 2013-14 гг.", - активистка Бобровская об избиении пограничника в мариупольском кафе. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщила в Facebook гражданская активистка и экс-первая замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

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Активистка уточнила, что конфликт начался еще на входе, когда на вопрос на украинском, есть ли свободные места, охранники начали "быковать" и говорить, что они не официанты и знать не должны.

"Удар Стасу наносил некий Бужор А.В., который причастен к мариупольскому Антимайдану и доставке титушек в Киев в конце 2013 и начале 2014 годов. Он, по моим данным, управляет охранной фирмой "Рубеж"", - написала она.

Бобровская напомнила, что в конфликте также пострадала девушка-пограничник, пресс-секретарь Донецкого отряда ГПСУ Валерия Карпиленко.

"У нее, как минимум, сотрясение-мозга. Ее завалили и держали лицом в асфальт, пока все не закончилось. Всю компанию Стаса разобрали по одному на террасе", - отметила экс-первая замглавы Одесской ОГА.

Сама Валерия сообщила, что вместе с пострадавшим коллегой написали заявления в полицию и проходят лечение.

Фото - Соломия Бобровская/Facebook

Напомним, 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь произошел конфликт, который перерос в драку. В результате подполковник и пресс-офицер ГПСУ оказались в больнице.