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 Политика Украины
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Все про:ВР (22067) нацбезопасность (112)

 Комитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании сегодня рассмотрел проект закона О национальной безопасности Украины.

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания.

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Сегодня, 19 июня, на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрели проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068) ко второму чтению.

Напомним, Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности 5 апреля. Документом предлагается определить механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормировать структуру и состав сектора безопасности и обороны, систему управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Проект также предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Источник: https://censor.net.ua/v3072262
 
 
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Страшно даже просто посмотреть на Состав этого сборища!!!!!!!!!
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перезаряжает пестик....новая тёлка сегодня в ресторан везёт....ну надо хоть в чём то быть МАЧОР....авто....пестик.........но бздит то всё равно. Комітет ВР з питань оборони розглядає законопроект про нацбезпеку - Цензор.НЕТ 6681
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Плешинский. Танька Чернорот, Виннимк, Наденька Савченко. Тетерук ..................... После такого и врагов не надо.
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будут принимать, шо критики власти = агенты путена?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по обороне рассмотрел законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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