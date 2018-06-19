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Все про:пенсия (1730) протест (4272) Навальный (358)

 В 20 городах РФ пройдут массовые протесты против повышения пенсионного возраста. ВИДЕО

40 процентов мужчин и 20 процентов женщин в России не доживет до пенсии, если повысить пенсионный возраст.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российсский оппозиционер Алексей Навальный. 

...
"Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста", - написал на своей странице в соцсети Навальный.

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Источник: https://censor.net.ua/v3072246
 
 
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выйдет аж по тыще чел в каждом городе... а через неделю пройдет митинг "мы готовы даже сдохнуть лишь бы путину помочь".. и миллионы баранов будут требовать "повтолрить"
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Стоят рабы на коленях и бастуют 😂😂😂😂
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"40 процентов мужчин и 20 процентов женщин в России не доживет до пенсии если повысить пенсионный возраст. Источник: https://censor.net.ua/v3072246 "

А сколько переживёт хотя бы лет 5?
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Какая разницица. Кацапу достаточно первый раз получить пенсию, накупить бояры и стекломоя и все это выжрать за один присест.
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А вопрос о пенсионном возрасте актуален только для паРаши?
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Вопрос актуаен, для многих стран где у власти были коммуняки. Где все было политическим, а не экономическим. Но разница в том, что другие страны говорят только за себя, а кацапы сначала критикуют, делают на этом политику вешая лапшу своему быдлу, а потом делает то же самое только как ни в чем не бывало делает типа экономические выводы и опять же вешает лапшу, что это лучше для кацапа.
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Рашисты будут киздить рашистов - это красиво.
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сначала выберут, а потом протестуют.
ничего нового, ходьба по граблям - любимое занятие восточных славян.
в раше, правда, это более и комично, и бестолково что-ли, со своим "колоритом".
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Опа, опять набутылочная революция анального?
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у той час, коли все людство, згинаючись під гнітом держдепу, заздрить расіюшкє, декотрі собі дозволяють таке неподобство!
растрілять, нахєр!
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Вышли бы с протестами против военных действий в отношении Украины,
не надо было бы выходить с протестами против пенсионной реформы!
Диалектика однако.....
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там ключевое - крым. и злой карлик, замутивший это.

на нём всё - и донбасс, и все рашкины проблемы. пенсионная реформа и тдтп.
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в том и дело, что большинство не может связать причину со следствием.
и как же хочется верить в справедливое и хорошее над тобой, ну и в меру суровое.

ничего, расиянты терпеливые, на это и есть надежда сцаря.
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Все вірно. Кацапсинам пенсії зайві. У них є хуйло і цього достатньо... У 20 містах РФ відбудуться масові протести проти підвищення пенсійного віку - Цензор.НЕТ 4886
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В 20 городах РФ пройдут массовые протесты против повышения пенсионного возраста.

Это касается и Украины, только в Украине нет такого политика, как Навальный, а все политические силы откровенный мусор.
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Це добре, що в Україні немає фсб-істських "бутербродів". Хоча, я сумніваюся. рабіновІчЬ може конкурувати з "бутербродом".
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Для украинцев Навальный мусор. И что?
"Крым - не бутерброд...."
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_Получайте, тупые выродки, за путлера 20 лет в кремле, за крымнаш, за людоедскую шовинистическую спесь. Коленовстанцы прОклятые. И это ещё очень мало за все ваши злодеяния!
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В 120-ті ґородах отбудуцца масовиє мітінґі "крим_наш -- ми_за_любой_ценой_нЄ_пАстАім" . А також мітінґі: "что_за_пошлость_трєбовать_пЄнсіі_коґда_крим----- НАШ!!!!!!!!!"
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Китайцы полностью завладели сибирским лесом и выкупают«последний бизнес» на Байкале👇
"Толпы туристов из КНР,рабочие,местные китайские жители,«Китайский город»-это огромные китайские рынки в Иркутске,рестораны,кафе, предприятия,туризм-все под рукой КНР" http://www.online812.ru/2018/06/18/010
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Выйдет пара сотен рабов и получит пи.дюлей от хозяина.
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А тем временем: http://gazetavv.com/news/ukraine/1529327519-premii-ne-vernutsya.html Это призабавно и почему-то об этом власть молчит!!!!
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Каждый кацап должен теперь усвоить - надо работать и не бухать, чтобы быть за Пукина!
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Анальный хочет, чтобы активные и недовольные проявились в конроллируемой обстановке "объявленных" протестов, поскорее нужно сдать нквд-шникам, план горит.
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в рассіі щяс русскіі мущіни массава міняют мушской пол на женскій штоби раньше уйті на пєнсію тім болєє што слова мущіна сагласна правілам русскава язика ївляїцца імінєм сущіствітільним женскава рода!
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Ватные пенсы будут на коленях протестовать?
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в Росії і то плануються протести народу проти підвищення пенсійного віку, а наш народ добросовісно погодився на підвищення страхового стажу. То де ж активніший народ? А ще когось кацапами обзиваємо....
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С 2014 года в Латвии постепенно (ежегодно на три месяца) повышается пенсионный возраст. К 2025 году он достигнет 65 лет, рассказала директор департамента соцстрахования Министерства благосостояния Сандра Стабиня.
Повышать пенсионный возраст далее пока не планируется, заверила она.

В Латвии, как и в других странах ЕС, наблюдается постепенное старение общества, увеличивается число пожилых людей, снижается рождаемость и число трудоспособных жителей. Эти обстоятельства непосредственно влияют на пенсионную систему, которая основана на принципе солидарности. Влияет на нее и увеличение продолжительности жизни, пояснила Стабиня.

Нам тоже бастовать и выходить на протесты?
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Це вам і Крим і керченський міст расєяне вилазить, і дотації і війна на Донбасі та в Сириї. Смокчите пакращення життя)
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ 20 городах РФ пройдут массовые протесты против повышения пенсионного возраста. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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