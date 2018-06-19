 В 20 городах РФ пройдут массовые протесты против повышения пенсионного возраста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российсский оппозиционер Алексей Навальный.

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"Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста", - написал на своей странице в соцсети Навальный.

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