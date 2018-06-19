 В 20 городах РФ пройдут массовые протесты против повышения пенсионного возраста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российсский оппозиционер Алексей Навальный.
"Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста", - написал на своей странице в соцсети Навальный.
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А сколько переживёт хотя бы лет 5?
ничего нового, ходьба по граблям - любимое занятие восточных славян.
в раше, правда, это более и комично, и бестолково что-ли, со своим "колоритом".
растрілять, нахєр!
не надо было бы выходить с протестами против пенсионной реформы!
Диалектика однако.....
на нём всё - и донбасс, и все рашкины проблемы. пенсионная реформа и тдтп.
и как же хочется верить в справедливое и хорошее над тобой, ну и в меру суровое.
ничего, расиянты терпеливые, на это и есть надежда сцаря.
Это касается и Украины, только в Украине нет такого политика, как Навальный, а все политические силы откровенный мусор.
"Крым - не бутерброд...."
"Толпы туристов из КНР,рабочие,местные китайские жители,«Китайский город»-это огромные китайские рынки в Иркутске,рестораны,кафе, предприятия,туризм-все под рукой КНР" http://www.online812.ru/2018/06/18/010
Повышать пенсионный возраст далее пока не планируется, заверила она.
В Латвии, как и в других странах ЕС, наблюдается постепенное старение общества, увеличивается число пожилых людей, снижается рождаемость и число трудоспособных жителей. Эти обстоятельства непосредственно влияют на пенсионную систему, которая основана на принципе солидарности. Влияет на нее и увеличение продолжительности жизни, пояснила Стабиня.
Нам тоже бастовать и выходить на протесты?