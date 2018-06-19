 Растаможка автомобиля в Украине будет стоить около 2,5-3 тыс. евро, - Южанина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в кулуарах Рады 19 июня.

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В ответ на вопрос, сколько будет стоить растаможка автомобиля в Украине, глава профильного комитета назвала приблизительные суммы.

"Все зависит от того, насколько будет показана справедливая стоимость, потому что на такие автомобили ставка акцизного налога невысокая - 400-600 евро. Но НДС - 20 % и въездная пошлина – 10. Действительно, если бы была показана справедливая стоимость, то сумма таможенных платежей составляла бы где-то 2600-3000 евро. Она будет почти одинаковая независимо от возраста автомобиля. Если автомобиль более новый и показывать справедливую стоимость - там меньший акциз. На более старые авто – больший акциз, но его стоимость меньше, и поэтому налог на добавленную стоимость (НДС) и въездная пошлина меньше. Надо ориентироваться, что в любом случае сумма растаможки будет достигать где-то 2500-3000 евро", - сказала Южанина.

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По ее словам, с учетом всей суммы платежей украинцы будут заинтересованы покупать более новые машины. Она подчеркнула, что при ввозе старых автомобилей обычно показывают документы со значительно меньшей ценой, чем на самом деле. Таким образом НДС в 20% и пошлину в 10% платят из "заниженной в разы цены".

"Поэтому такой косвенный налог, как акциз, в данном случае является более справедливым. О том, что сетуют, что в любом случае, если посчитать все платежи - сумма платежей может достигать трех тысяч евро, - это так", - согласилась глава налогового комитета.

Вместе с тем, она заявила, что НДС на автомобили в Украине не отменят, так как это не поддержит ни МВФ, ни Минфин, ни сам профильный комитет Рады.

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