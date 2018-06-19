 Растаможка автомобиля в Украине будет стоить около 2,5-3 тыс. евро, - Южанина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в кулуарах Рады 19 июня.
В ответ на вопрос, сколько будет стоить растаможка автомобиля в Украине, глава профильного комитета назвала приблизительные суммы.
"Все зависит от того, насколько будет показана справедливая стоимость, потому что на такие автомобили ставка акцизного налога невысокая - 400-600 евро. Но НДС - 20 % и въездная пошлина – 10. Действительно, если бы была показана справедливая стоимость, то сумма таможенных платежей составляла бы где-то 2600-3000 евро. Она будет почти одинаковая независимо от возраста автомобиля. Если автомобиль более новый и показывать справедливую стоимость - там меньший акциз. На более старые авто – больший акциз, но его стоимость меньше, и поэтому налог на добавленную стоимость (НДС) и въездная пошлина меньше. Надо ориентироваться, что в любом случае сумма растаможки будет достигать где-то 2500-3000 евро", - сказала Южанина.
По ее словам, с учетом всей суммы платежей украинцы будут заинтересованы покупать более новые машины. Она подчеркнула, что при ввозе старых автомобилей обычно показывают документы со значительно меньшей ценой, чем на самом деле. Таким образом НДС в 20% и пошлину в 10% платят из "заниженной в разы цены".
"Поэтому такой косвенный налог, как акциз, в данном случае является более справедливым. О том, что сетуют, что в любом случае, если посчитать все платежи - сумма платежей может достигать трех тысяч евро, - это так", - согласилась глава налогового комитета.
Вместе с тем, она заявила, что НДС на автомобили в Украине не отменят, так как это не поддержит ни МВФ, ни Минфин, ни сам профильный комитет Рады.
Украинец и халява -это не разделимо.))
За какие 250€ хочет наш народ?
На счёт всех: я не люблю халявы и хитрожопых.
Украина очень добрая и комфортная страна. Для коррупционеров, воров и схемщиков. И очень суровая для тех, кто живет по закону
Парламент Украины готовится осуществить фактическую амнистию евробляхерам. В предлагаемом варианте решения евробляхеры смогут легализовать свои автомобили по ставкам, существенно ниже существующих и актуальных на момент ввоза авто. Ну а если кто-то и после этого не легализует свой автомобиль, решив и дальше пользоваться опцией «нарушай инкогнито», то его будут ждать уже драконовские штрафы.
Драконовские штрафы - это хорошо. И не потому, что маленькие украинцы должны будут заплатить деньги, которые потом, конечно же, пойдут злобному Соросу и МВФ. Нет. Просто штрафы хороший стимул исполнять закон. Финансовый стимул - это единственный стимул, который стабильно работает с человеком. Плохо другое.
Государство в очередной раз показывает, что верховенство права в стране не работает. Государство в очередной раз стимулирует не законопослушное поведение граждан, а схемы.
Что означает это решение? Что есть законопослушные налогоплательщики, которые покупали автомобили и платили все положенные налоги и сборы. А есть люди, которые завезли автомобили по схемам. И в итоге купили машину гораздо дешевле. Не заплатив положенные налоги. Такой себе вариант «хитросделанного гражданина». У таких людей всегда будет миллион и одно объяснение, почему они вынуждены были купить машину таким образом. Тут тебе и налоги высокие, и чиновники воруют, и зарплаты низкие. Но это все лишь попытка оправдать собственное преступление. А как результат - человек, заплативший все налоги, чувствует себя идиотом. Потому что сделал все по закону, вел себя как добропорядочный гражданин. И это стоило ему очень дорого.
Все должно быть наоборот. Если вы обманываете, то должны расплачиваться за это. Обман должен стоить дорого. А честная жизнь должна быть простой. Такую форму взаимодействия в обществе должно стимулировать государство.
Украина же стимулирует совсем другой подход. Который говорит о том, что ты должен придумать схему. Втянуть в нее как можно больше людей. И потом требовать к себе внимания и особого подхода. И ведь речь идет не об одиноких случаях, когда несчастные люди завозили машины за последние деньги. Нет, это был большой бизнес. Крупные схемы. Когда большие серые импортеры массово завозили автомобили. Продавали их дешевле рынка, еще и убивая честную конкуренцию. А потом, когда оказалось, что они создали проблему, проплатили движение «свободных автомобилистов». Централизовано все это сделать гораздо проще. И вот уже негодующие народные массы организованными группами требуют простить и понять. И легализовать схемы.
И не надо говорить о компромиссе. У нас есть ситуация, когда группа людей обманула государство. Обманула налогоплательщиков. Фактически украли у нас всех с вами большую сумму денег. И когда кто-то ворует миллион и его ловят, то дальше можно представить себе несколько вариантов. Его садят в тюрьму и забирают миллион или он добровольно отдает больше миллиона и отделывается испугом. И где-то между этими вариантами и есть зона для компромисса. Но никак нельзя назвать компромиссом ситуацию, когда вор отдает 10% от украденного, а на остальное счастливо живет.
Что означает такой «компромисс по-украински»? Что люди, организовавшие схемы, получили подтверждение, что «прокатило». А значит сделают это еще раз. И еще раз. Ведь работает. Ведь можно заработать много денег. Ведь была уже история с банком Михайловским, когда под давлением организованной толпы все налогоплательщики Украины скинулись жадным людям, которые погнались за высокими ставками. Теперь снова добропорядочные налогоплательщики будут оплачивать жадность. Уже других людей. И этот ряд будет бесконечным, если государство продолжит стимулировать схемы.
Залог успешного государства - это верховенство права. Пока же в Украине верховодят схемы. Которые дистимулируют людей поступать правильно. И государство, от слабости своей, или жадности своих чиновников, поддерживает порочный путь. У государства есть все ресурсы для того, чтобы отстаивать верховенство права. У государства нет желания. И поэтому институты не работают. И поэтому перед выборами гораздо легче «понять и простить».
Ведь популизм на марше, а на евробляхах тоже ездят избиратели. И пусть других избирателей в разы больше, но они пока всегда прощали государство, когда оно само дарило их деньги другим. И почему сейчас должно быть по-другому? Пока общество не будет стимулировать чиновников и политиков вести себя правильно, сами чиновники будут использовать государство только для того, чтобы стимулировать схемы.
И да, если евробляхеры требуют «понять и простить», то они точно также будут понимать и прощать коррупцию на госпредприятиях и при закупке лекарств. Потому что они сообщники. Они тоже воруют из общего котла.
И тот, кто ворует меньше, не становится от этого меньше преступником. Он просто не смог забраться еще выше, чтобы украсть еще больше. Но без сомнения сделает это, если ему представится такой шанс.Сергей Фурса
Логично будет следующее: тем, кто придумал СХЕМЫ - срок немерянный. А тем, кто повелся - минимальное наказание - 100 баков за ввезенную машину.
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!... а не с простых автомобилистов.
Давай, давай! "Рыба гниет с головы"