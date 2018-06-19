 У западных партнеров не осталось замечаний к проекту закона "О нацбезопасности", - Винник. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента рассказал секретарь Комитета по нацбезопасности Иван Винник.

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"У нас есть согласованный текст (законопроекта о нацбезопасности. - Ред.) ко второму чтению. В рамках этого текста мы будем прорабатывать правки. Правок около 500. Это технические вопросы. (...) Наша задача с 15 марта, когда мы получили письмо с замечаниями к президентскому законопроекту о национальной безопасности от наших западных партнеров, было - устранение этих замечаний. Мы их устранили в полном объеме, можем об этом утверждать. И не только утверждать, ведь мы вчера получили письмо от посольств по поводу того, что они поддерживают текст, который финально был согласован совместной рабочей группой комитета при участии представителей западных посольств. Письмо подписано послом США Йованович, послом ЕС в Украине Мингарелли, послом НАТО в Украине Винниковым и руководителем консультативной миссии ЕС в Украине Ланчинскасом. Это исчерпывающий перечень подписантов, который дал замечания. Сегодня эти замечания сняли по результатам работы рабочей группы. Это дает нам основания оптимистично смотреть на принятие этого проекта как на комитете сегодня, так и на начало его рассмотрения уже завтра в зале Верховной Рады и окончание в четверг", - отметил он

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