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 У западных партнеров не осталось замечаний к проекту закона "О нацбезопасности", - Винник. ВИДЕО

Отсутствие замечаний от западных партнеров дает основания оптимистично смотреть на принятие проекта закона о нацбезопасности как на комитете, так и в парламенте в четверг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента рассказал секретарь Комитета по нацбезопасности Иван Винник. 

...

"У нас есть согласованный текст (законопроекта о нацбезопасности. - Ред.) ко второму чтению. В рамках этого текста мы будем прорабатывать правки. Правок около 500. Это технические вопросы. (...) Наша задача с 15 марта, когда мы получили письмо с замечаниями к президентскому законопроекту о национальной безопасности от наших западных партнеров, было - устранение этих замечаний. Мы их устранили в полном объеме, можем об этом утверждать. И не только утверждать, ведь мы вчера получили письмо от посольств по поводу того, что они поддерживают текст, который финально был согласован совместной рабочей группой комитета при участии представителей западных посольств. Письмо подписано послом США Йованович, послом ЕС в Украине Мингарелли, послом НАТО в Украине Винниковым и руководителем консультативной миссии ЕС в Украине Ланчинскасом. Это исчерпывающий перечень подписантов, который дал замечания. Сегодня эти замечания сняли по результатам работы рабочей группы. Это дает нам основания оптимистично смотреть на принятие этого проекта как на комитете сегодня, так и на начало его рассмотрения уже завтра в зале Верховной Рады и окончание в четверг", - отметил он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о нацбезопасности - наше лучшее свидетельство, что мы готовы к НАТО, - Пашинский

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Источник: https://censor.net.ua/v3072222
 
 
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й шо?! не впирались так як з антикорсудом?!)))
ну от що "головне" для "слуг народу" ))
нацбезпека "то таке"...пох...а от "нагло порушують суверенітет коли не хочуть недоброчесних суддів обирати"...

хз, як на мене більш недолугого складу ВРУ ще не було...але чомусь є велике побоювання (внутрішнє) що наступні будуть ще гірші((
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Национальная безопасность - это, в первую очередь, защищённость государства от внешних угроз. Закон о защищённости государства от внешних угроз, принимаемый под диктовку внешних сил, - это нонсенс.
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они токо озабочены о том шо вы нам впахиваете-где вы токо берете этих интелектуалов жесть
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Ну если "эксперд" слесарь Винник, карманная говорящая голова Банковой сказало....То это очень авторитетно! У західних партнерів не залишилося зауважень до проекту закону "Про нацбезпеку", - Вінник - Цензор.НЕТ 9549
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ западных партнеров не осталось замечаний к проекту закона "О нацбезопасности", - Винник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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