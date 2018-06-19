 Самолет авиакомпании "Россия" с футболистами сборной Саудовской Аравии на борту загорелся во время перелета в Ростов-на-Дону. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. Спортсмены летели на матч против сборной Уругвая в Ростов-на-Дону, как вдруг в воздухе вспыхнул один из двигателей. К счастью, все обошлось. Самолет успешно приземлился. Никто не пострадал. Пассажиры рейса сняли видео горящего двигателя. В Росавиации назвали происшедшее "нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей".
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Там если сравнивать масштаб карты земли - СУ27 километр в длинну...)))
ТУ-104 самый лучший самолет,
ТУ-104 на посадку не придет.
Не жалейте денег,
Не жалейте жизней.
Летайте самолётами
Аэрофлота...
Он до могіли всєх бистрєй вас довєзьот!
Бє-рєгі-тє дєнь-гі! Бє-рєгі-тє врє-мя!
Ту-104 отправляєтся в польот!
Ця версія краща.
@espresotv
http://joy-shambala.net/
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Збс формулировка. Предлагаю ещё "нештатное приводнение Ту-154 с незапланированной фрагментацией конструкции лайнера и бессрочным прекращением песен и плясок в исполнении хора им. Александрова"
кораблькомпанию ты на зовёшь, так он и поплывётполетит.