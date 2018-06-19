 Самолет авиакомпании "Россия" с футболистами сборной Саудовской Аравии на борту загорелся во время перелета в Ростов-на-Дону. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. Спортсмены летели на матч против сборной Уругвая в Ростов-на-Дону, как вдруг в воздухе вспыхнул один из двигателей. К счастью, все обошлось. Самолет успешно приземлился. Никто не пострадал. Пассажиры рейса сняли видео горящего двигателя. В Росавиации назвали происшедшее "нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей".

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