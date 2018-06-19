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Все про:пожар (3236) самолет (2054) футбол (2946) ЧМ-2018 (178)

 Самолет авиакомпании "Россия" с футболистами сборной Саудовской Аравии на борту загорелся во время перелета в Ростов-на-Дону. ВИДЕО

Самолет А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону, начал гореть в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. Спортсмены летели на матч против сборной Уругвая в Ростов-на-Дону, как вдруг в воздухе вспыхнул один из двигателей. К счастью, все обошлось. Самолет успешно приземлился. Никто не пострадал. Пассажиры рейса сняли видео горящего двигателя. В Росавиации назвали происшедшее "нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей".

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Источник: https://censor.net.ua/v3072195
 
   
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Аравийцы прокляли ту россию )) Обосравшись от страха.
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Нефть опять подорожает!
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наоборот - подешевеет, т.к. саудиты поднимают уровень ее добычи . Чем больше предложения на рынке - тем меньше цена
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там хоть наследный прынц есть. В отличие от параши, хде царь вечен
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Ждём от "скрепо-ТВ" фотографий, на которых полторакилометровый украинский истребитель пуляет в самалёт с саудитами...)))
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Тем более... нахер с пляжа, в свою нацистскую мордорию.
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а чего ты своей власовской тряпочки стесняешься? Літак авіакомпанії "Росія" з футболістами збірної Саудівської Аравії на борту загорівся під час перельоту в Ростов-на-Дону - Цензор.НЕТ 1803
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затерли кацатролля. Зря, хоть веселья прибавлял на ветке своей упоротой тупостью Літак авіакомпанії "Росія" з футболістами збірної Саудівської Аравії на борту загорівся під час перельоту в Ростов-на-Дону - Цензор.НЕТ 2125
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А чЙО VPN меняешь? Шифруешься Шо ли? Сцарь хуйло ж запрЄтил буржуйскими бесАвскими прАграммками пользоваЦа. Літак авіакомпанії "Росія" з футболістами збірної Саудівської Аравії на борту загорівся під час перельоту в Ростов-на-Дону - Цензор.НЕТ 698
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А вы не видели фотографии которые налепили в запоребье "СУ27 сбивает боинг"?
Там если сравнивать масштаб карты земли - СУ27 километр в длинну...)))
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А что, ты может из адекватных? Или ты вообще русский, а не кацап? Ну, это сегодня редкость...
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(Исполняется под марш Шопена)
ТУ-104 самый лучший самолет,

ТУ-104 на посадку не придет.
Не жалейте денег,
Не жалейте жизней.

Летайте самолётами
Аэрофлота...
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Ту-104 самий лучший самольот.
Он до могіли всєх бистрєй вас довєзьот!
Бє-рєгі-тє дєнь-гі! Бє-рєгі-тє врє-мя!
Ту-104 отправляєтся в польот!

Ця версія краща.
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Саудиты еще не знают, что это нормальная для паРаши ситуация. Тим никто на это не обращает внимание.
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Думается, что всё, как всегда в парше, пошло не по плану. Он должен был загореться раньше - перед игрой с доблестными витязями мяча и бутсы...
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Шоб вы понимали на роиси вообще штатного режима работы нигде нет)))
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Хоккеисты ярославского " Локомотива" все погибли при взлёте , это ещё саудитам повезло
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Николаев . Ещё один шалман с трансляцией чм с накацапии
http://joy-shambala.net/
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Та его транслируют почти везде. Интеру ж никто не запретил трансляции.
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> В Росавиации назвали происшедшее "нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей" <

...
Збс формулировка. Предлагаю ещё "нештатное приводнение Ту-154 с незапланированной фрагментацией конструкции лайнера и бессрочным прекращением песен и плясок в исполнении хора им. Александрова"
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То пилоты решили подбодрить сборную СА после поражения и брызнули в топливо закись азота. Думали, что фейерверк развеселит арабов.
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вчера мошки загрызли сборные Англии и Туниса, Саудиты чуть не попали в авиакатастрофу, Марадонну не пустили на стоянку к авто, болельщика в Москве ограбил полицейский - и это только первые дни чемпионата! Ждем новых фейлов из страны-бензоколонки!
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как корабль компанию ты на зовёшь, так он и поплывёт полетит.
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А нефик было ездить напарашу 😈 Теперь запомнят как связываться с нелюдями
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Попереджали ж . Це небезпечно і ризиковано . В рашці закон не працює , народ бухає , все робиться через жопу і+ можуть взяти в заручники , пограбувати , вбити . Небезпечна територія .
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСамолет авиакомпании "Россия" с футболистами сборной Саудовской Аравии на борту загорелся во время перелета в Ростов-на-Дону. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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