 Турция будет помогать Украине в освобождении политзаключенных в РФ, - Климкин. ВИДЕО

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Турецкие власти участвовали в процессе освобождения заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. "Это было очень важно. Мы долго об этом говорили. Это было непросто. Я считаю, что Эрдоган когда-то сам должен об этом рассказать, возможно, после выборов. Но лучше работать над новыми освобождениями. Рассказывать - это всегда чувствительно. Лучше освободить больше. И он сказал, что будет нам помогать", - добавил Климкин.

Глава МИД сообщил, что в Анкаре долго общался с турецким лидером по этому поводу, но подробности не уточнял, "поскольку работа над вызволением политзаключенных из России - очень деликатный процесс".

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.