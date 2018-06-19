 Минюст выпустил информационно-обучающий ролик о бесплатном получении земельного участка. ВИДЕО

"Большинство граждан либо не знают о праве на получение земли, либо совсем не знакомы с этой процедурой, хотя и Конституция Украины, и Земельный Кодекс Украины гарантируют украинцам данное право. Например, Земельный кодекс предусматривает право каждого гражданина Украины на бесплатное получение нескольких земельных участков в пределах существующих норм. Более того, предполагается, что бесплатно получить земельный участок по различным видам использования можно где угодно на территории страны, независимо от места проживания", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минюста.

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В видеоролике освещены вопросы о порядке получения земельного участка в частную собственность. В частности, такие:

от чего зависит размер земельного участка;

где можно зарегистрировать право на земельный участок;

какие документы нужны для подачи в местный ЦНАП или нотариусу;

какой срок рассмотрения представленных государственному регистратору документов.

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Отмечается, что зарегистрировать вещные права на земельный участок можно с помощью сервиса "Онлайн-дом юстиции".

Видеоролик создан Министерством юстиции Украины вместе с "Онлайн-домом юстиции" при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Я ИМЕЮ ПРАВО".