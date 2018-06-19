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 Политика Украины
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Все про:земля (1458) Минюст (1297) права (144)

 Минюст выпустил информационно-обучающий ролик о бесплатном получении земельного участка. ВИДЕО

Второе видео из серии "Знай свое право на землю" посвящено порядку бесплатного получения земельного участка в частную собственность.

"Большинство граждан либо не знают о праве на получение земли, либо совсем не знакомы с этой процедурой, хотя и Конституция Украины, и Земельный Кодекс Украины гарантируют украинцам данное право. Например, Земельный кодекс предусматривает право каждого гражданина Украины на бесплатное получение нескольких земельных участков в пределах существующих норм. Более того, предполагается, что бесплатно получить земельный участок по различным видам использования можно где угодно на территории страны, независимо от места проживания", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минюста.

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В видеоролике освещены вопросы о порядке получения земельного участка в частную собственность. В частности, такие:

  • от чего зависит размер земельного участка;
  • где можно зарегистрировать право на земельный участок;
  • какие документы нужны для подачи в местный ЦНАП или нотариусу;
  • какой срок рассмотрения представленных государственному регистратору документов.

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Отмечается, что зарегистрировать вещные права на земельный участок можно с помощью сервиса "Онлайн-дом юстиции".

Видеоролик создан Министерством юстиции Украины вместе с "Онлайн-домом юстиции" при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Я ИМЕЮ ПРАВО".

Источник: https://censor.net.ua/v3072159
 
 
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Знал бы ЕС на что тратят выделенные ими деньги. Ролик по цене голливудского бестселлера.
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Методичка для олигархов. Как бесплатно отбирать у народа землю.
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А что про наличие земли?
Я подозреваю, что право на землю есть, а свободной земли, куда не кинься, - нет.
Или я ошибаюсь?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМинюст выпустил информационно-обучающий ролик о бесплатном получении земельного участка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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