 Для абитуриентов с оккупированных территорий подготовили инструкцию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, информационное видео размещено на сайте министерства.
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"Мы ждем жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым в украинских заведениях высшего образования. Напоминаем, что для абитуриентов действует специальная процедура, которая продлится до 28 сентября", - отмечают в МинВОТ.
В министерстве сообщили, что все желающие смогут обратиться за консультацией в территориальные подразделения МинВОТ в Донецкой и Луганской областях, а также в городе Херсон.
Известный оппозиционный российский журналист Александр Сотник прокомментировал решение правящей чекистской банды Путина повысить пенсионный возраст русских рабов и увеличить налоги на фоне нарастающего демографического кризиса, давления Китая и провалов Кремля во внешней политики.
По его мнению, ситуация в России катастрофически ухудшается и ведет страну под властью лубянской камарильи к неизбежной гибели. Дай Бог!
Журналист пишет:
«Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» - спасительная соломинка, за которую хватаются утопающие «совки». И СССР у них не мог развалиться, «потому что мы - великие, и это просто невозможно», и Путин не может лгать, потому что «как вообще такое может быть?», и Россия всех нагнет и «снова повторит», потому что «иначе быть не может!» Ан нет, может.
Уже давно озвучена цифра, что по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года в России по документам числилось живого населения только 89 млн 654 тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено по итогам фейковой «переписи населения».
Вдумайтесь: 8 лет назад живых россиян было меньше 90 миллионов. Но ведь такого «не может быть!» Уж слишком разнятся цифры с официальными, и ложь представляется настолько чудовищной по своим масштабам, что проще и безопаснее для ума поверить телевизору, чем собственным глазам. А глаза видят страшные картины: молниеносно разрастающиеся кладбища по всей площади страны и вымирающие деревни, нетрезвое больное население и экспансию сопредельных стран.
Китайцы вывозят сибирские ресурсы и награждают Путина златой цепью - не иначе как «за сдачу Сибири». Если цифра в 89 миллионов в 2010 году соответствует действительности, то Россия уже вчера стала территорией тайного геноцида.
Масштабы «путинской эмиграции» огромны, причем уезжают лучшие люди - думающие, образованные, деятельные. На их место приходят мигранты с весьма условным образованием, понижая планку конкурентоспособности, а, проще говоря - ускоряя процесс интеллектуальной и общественной деградации.
А если к этому добавить общую деградацию государственной системы - с ее изворовавшимися чиновниками, озверевшими от неподсудности охранителями и вконец изолгавшимся «вождем» - получаем поистине адскую картину обреченности и аргументированный ответ на вопрос «почему Россия неизбежно распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами, нежели во времена развала СССР».
Просто потому, что процесс этот уже запущен, и жертвы уже исчисляются десятками миллионов. Засекреченными и закопанными.
Путин превращается в «царя без подданных». Он так резво транжирит человеческие ресурсы, что не задумывается о том, кто вообще останется жить на этих территориях. С точки зрения лубянской нежити, это вполне логично: все живое должно быть уничтожено, а если на карте мира не найдется места для путинского трона - то и такой мир должен исчезнуть.
Изнеженная Европа ведет себя столь же нерешительно, как и в преддверии Второй мировой: пусть все остается, как и прежде, нельзя лишний раз волновать избирателей. А избиратель, как обычно, состоит из «троечников-середнячков», не способных просчитать очевидных рисков. Да и не их это дело: «серенькое большинство» всегда болталось между отличниками, берущими на себя функцию локомотива человечества, и двоечниками, способными на безрассудные и отчаянные поступки на грани подвига.
Горе, если власть, как хамелеон, стремится окраситься в серый цвет, чтобы понравиться такому большинству. И - катастрофа, если откровенная «серость» приходит к власти, как это случилось в России в 1999-м.
Сколько ни ругай Трампа - «сереньким» его не назовешь. Да, его встреча с Кимом - политическое шоу. Но и знак, что Америка способна «творить политику» в одиночку, не оглядываясь на пугливых европейских партнеров.
Троллинг в виде «возвращения России в Большую восьмерку» и фраза «снимите нас красивыми и худыми» - всего лишь элементы для большей зрелищности. Дональд любит пошутить перед тем, как заставит вас проглотить горькую пилюлю. Если КНДР станет безъядерной - санкции с неё будут сняты, и Трампу удастся сделать то, что не получилось у Клинтона, который также встречался с Ким Чен Иром, но дальше взаимных деклараций стороны не продвинулись.
Между тем, Трамп делает очередное громкое заявление о «недопустимо высокой цене на нефть». Это означает, что в белом Доме всерьез рассматривается сценарий, при котором Америка заливает нефтью всю планету, обесценивая грязищу до комфортного для Вашингтона уровня. В этом случае предположение, что «Путину пора приготовиться» уже не выглядит глупым.
«Михал Иваныч» недаром ищет встречи с Дональдом: хоть в Австрии, хоть у черта на рогах - ему позарез нужно с ним «перетереть». То ли лизнуть ботинок, то ли предъявить новый компромат. Но для Трампа это уже неважно. Он находится приблизительно в том же положении, что и Путин.
Если опосредованный сговор с Кремлем имел место - Дональду светит импичмент и тюрьма «за измену родине». И чтобы этого не произошло, Трамп будет всеми силами пытаться задушить Вовочку еще до окончания своего первого срока - пусть даже и в дружеских объятиях. А потом можно будет пытаться выдвинуться вторично, если его кандидатуру рискнут поддержать республиканцы, которые отнюдь не в восторге ни от его демонстративного поведения, ни от запаха, исходящего от расследования Мюллера.
В такой внешнеполитической конфигурации Путин устраивает перетряску в собственной администрации, усиливая её сотрудниками спецслужб. Он - в кольце врагов, в полном одиночестве.
Еще пара-тройка лет тайного геноцида, который невозможно остановить в принципе - и Россия превратится в империю без народа. А с Востока поджимает Китай, который буквально покупает кремлевскую верхушку, выделяя все новые деньги под коррупцию. Ведь понятно, что 600-миллиардный долг для ВТБ будет разворован, а платить по будущим счетам станет распадающаяся Россия. И платить, скорее всего, территориями.
Долгое время Россия служила территориальным и ментальным буфером между Востоком и Западом - между Китаем и Европой. Результатом путинского правления станет исчезновение этого буфера, и подползание Китая к европейским границам.
С потрохами купленный крысиный Кремль не станет заслоном для ненасытного Дракона из Поднебесной. А когда отупевшая от сытости Европа это осознает - будет уже слишком поздно. И на экспансионистском пути у откормленного Дракона останется лишь одно препятствие: как ни странно, США. И вот тогда Европе придется позабыть о разногласиях и «торговых войнах», и объединяться с Америкой в более жестких обстоятельствах.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр