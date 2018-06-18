 Для абитуриентов с оккупированных территорий подготовили инструкцию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, информационное видео размещено на сайте министерства.

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"Мы ждем жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым в украинских заведениях высшего образования. Напоминаем, что для абитуриентов действует специальная процедура, которая продлится до 28 сентября", - отмечают в МинВОТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд учебных заведений во время вступительной кампании предоставит бесплатное жилье абитуриентам с оккупированных территорий, - МинВОТ. СПИСОК

В министерстве сообщили, что все желающие смогут обратиться за консультацией в территориальные подразделения МинВОТ в Донецкой и Луганской областях, а также в городе Херсон.



