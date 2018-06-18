 Стекольный завод горел на Ривненщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Отмечается, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции. Пожар охватил 400 кв метров.
Пожарные гасили огонь около 2 часов. Жертв и пострадавших нет.
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Отмечается, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции. Пожар охватил 400 кв метров.
Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщили свидетели происшествия.
«Утренний пожар на центральном автовокзале в Киеве на Демиевке», - говорится в сообщении к видео, размещенном на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
Столичные спасатели пока официальной информации о пожаре не предоставляли.
Судя по видео в соцсети, пожар возник в админздания вокзала.
На месте работают пожарные.https://ru.slovoidilo.ua/2018/06/18/novost/obshhestvo/centralnom-avtovokzale-kieva-pozhar-video