EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  905  6
Все про:завод (328) пожар (3234) Ривненщина (542)

 Стекольный завод горел на Ривненщине. ВИДЕО

В Рокитном Ривненской области горел стекольный завод. На данный момент пожар ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Отмечается, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции. Пожар охватил 400 кв метров.

...
Пожарные гасили огонь около 2 часов. Жертв и пострадавших нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3072068
 
 
Источник: 112 Украина
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Маловероятно,что то Стекло горело,скорее топливо, которым греют печи?
 показать весь комментарий
 
"возгорание произошло на трансформаторной подстанции"
 показать весь комментарий
 
400 квадратных метров выгорело,значит не хило трансформатор маслом заправили?
 показать весь комментарий
 
В трансформаторах масло для охлаждения. Горит как соляра.
 показать весь комментарий
 
В понедельник, 18 июня, утром произошел пожар на Центральном автовокзале Киева, который расположен на Демеевской площади в Голосеевском районе столицы.
Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщили свидетели происшествия.
«Утренний пожар на центральном автовокзале в Киеве на Демиевке», - говорится в сообщении к видео, размещенном на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
Столичные спасатели пока официальной информации о пожаре не предоставляли.
Судя по видео в соцсети, пожар возник в админздания вокзала.
На месте работают пожарные.https://ru.slovoidilo.ua/2018/06/18/novost/obshhestvo/centralnom-avtovokzale-kieva-pozhar-video
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтекольный завод горел на Ривненщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх