 Государственная поддержка на развитие территориальных общин выросла в 39 раз, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко сказал во время выступления на XIV Украинском муниципальном форуме.

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По его словам, от 2014 года и до сих пор, государственная поддержка на развитие территориальных общин и развитие их инфраструктуры выросла в 39 раз.

"Я думаю, что это очень красноречивые цифры. В 2014 году цифра была полмиллиарда, сейчас - почти двадцать миллиардов гривен. Это очень яркая демонстрация решимости и эффективности действий государства, власти, Президента, Правительства в направлении децентрализации", - сказал Президент.

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