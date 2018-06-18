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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14981) реформы (3020) децентрализация (372)

 Государственная поддержка на развитие территориальных общин выросла в 39 раз, - Порошенко. ВИДЕО

Финансовые возможности территориальных общин значительно расширились в результате проведения децентрализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко сказал во время выступления на XIV Украинском муниципальном форуме.

...
По его словам, от 2014 года и до сих пор, государственная поддержка на развитие территориальных общин и развитие их инфраструктуры выросла в 39 раз.

"Я думаю, что это очень красноречивые цифры. В 2014 году цифра была полмиллиарда, сейчас - почти двадцать миллиардов гривен. Это очень яркая демонстрация решимости и эффективности действий государства, власти, Президента, Правительства в направлении децентрализации", - сказал Президент.

Читайте также: Децентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3072033
 
 
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Ці гроші були використані неефективно, не на медицину, освіту, культуру, науку, а були розікрадені на говноремонтах тротуарів та доріг, на будівництвах фонтанів та паркових зон! Тобто гроші були витрачені неефективно, на ті проекти на яких місцева влада вже вміє красти! Жодних цільових програм медицини, освіти, культури та науки не було профінансовано з цих грошей! Виникає питання а для чого ця вся децентралізація? Завтра медицина, освіта, наука, культура просто зупиняться через те що гроші на розвиток цих сфер розкрадаються місцевою владою! В чому сенс цих рішень по децентралізації? Це фактично фінансування сепаратизму, бо ці гроші йдуть на обнал і далі на підтримку місцевих кримінальних банд, які просувають проросійські сепаратистські проекти у всіх регіонах України! Тобто децентралізація фінансує мафію і сепаратизм і є підготовчим етапом до задуманої путіним федералізації України! Тільки місцевим мафіозним елітам потрібно набратись грошей та сил, перед розірванням України на шматки і тому путін сказав рошену, щоб той віддавав гроші на місця!
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Ботоксній канцлер наметала говна 15 июня.
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Як територіальна громада на себе працюватиме- так вона і житиме.
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Деньги на местах в территориальных общинах либо не осваиваются,либо успешно присваиваются,так как визуальных изменений практически не наблюдается.
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Заметьте....в 39...а не в 40 или 38...........................математики бля.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГосударственная поддержка на развитие территориальных общин выросла в 39 раз, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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