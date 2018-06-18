 Объявлено подозрение харьковскому полицейскому, задержанному за взяточничество, - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники СБ Украины задержали полицейского в помещении райотдела после передачи заявителю постановления о прекращении дела. Во время обыска по месту жительства полковника и служебных помещений райотдела правоохранители изъяли деньги в национальной валюте, которые были переданы взяточнику несколькими днями ранее.
Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона Объединенных сил и совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции.