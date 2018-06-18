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 Политика Украины
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Все про:взятка (3864) Нацполиция (7629) СБУ (12601) Харьковщина (1132)

 Объявлено подозрение харьковскому полицейскому, задержанному за взяточничество, - СБУ. ВИДЕО

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение заместителю начальника одного из районных отделов ГУ Национальной полиции в Харьковской области, которого накануне разоблачили на взятке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что полковник полиции требовал от представителя местного предприятия неправомерную выгоду в эквиваленте трех тысяч долларов США. В такую ​​сумму полицейский руководитель оценил закрытие уголовного производства, которое было возбуждено по факту нарушения на предприятии законодательства об охране труда.

Сотрудники СБ Украины задержали полицейского в помещении райотдела после передачи заявителю постановления о прекращении дела. Во время обыска по месту жительства полковника и служебных помещений райотдела правоохранители изъяли деньги в национальной валюте, которые были переданы взяточнику несколькими днями ранее.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона Объединенных сил и совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/v3072019
 
 
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Це провал реформи поліції, реформу прийдеться повторити і атестацію працівників поліції також. Через 11 місяців реформа буде повторена, але вже не по-новому, а по-справжньому! Нарешті корумповані старі менти вилетять з поліції і підуть під суд!
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С каких пор СБУ в стране начало заниматься борьбой с коррупцией???У СБУ во время войны другие приоритеты.
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Пришло время признать:реформа полиции от Деканоидзе - коту под хвост!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбъявлено подозрение харьковскому полицейскому, задержанному за взяточничество, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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