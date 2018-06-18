 "У меня было псевдо Герб", - подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман о сотрудничестве с контрразведкой СБУ. ВИДЕО

Об этом он сообщил журналисту Цензор.НЕТ в Апелляционном суде Киева, где рассматривается апелляция на его арест.
Герман заявил, что случайно стал сотрудничать с контрразведкой и делал это на общественных началах без каких-либо контрактов.
На вопрос, какой псевдоним использовал подозреваемый для прикрытия, он ответил, что "всегда было псевдо Герб".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Причем 10 лет их не меняли ))))))
краще так: "я переселенець из Дамбаса"
Кстати эти добрые глаза и по другим уголовным делам проходят.
Скорее всего на общественных началах и на ФБР, и на Моссад работал, и даже на Самосад с "Марсианским движением сопротивления".
Посидит еще в камере месяц - станет штатным сотрудником полиции Луны.
Прикольное он что-то в камере нюхает или курит! Завидую !
походу читает по бумажке
жаль только что генеральная прокуратура палится
чекисты сами заварили, сами пускай и расхлебывают)
да расстреляйте уже этого козла
Наконец он признался, что его позывной был "Герб"....
Вроде "Герб", ну не "Гриб" же в самом деле... Все-таки в нашем самодеятельном театре я играл не абы какую роль, а самого Заказчика...