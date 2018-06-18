 "У меня было псевдо Герб", - подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман о сотрудничестве с контрразведкой СБУ. ВИДЕО

Об этом он сообщил журналисту Цензор.НЕТ в Апелляционном суде Киева, где рассматривается апелляция на его арест.

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Герман заявил, что случайно стал сотрудничать с контрразведкой и делал это на общественных началах без каких-либо контрактов.

На вопрос, какой псевдоним использовал подозреваемый для прикрытия, он ответил, что "всегда было псевдо Герб".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.