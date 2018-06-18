EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  3030  42
Все про:контрразведка (70) СБУ (12601) Бабченко Аркадий (142) Богачук Олег (613) Герман_Борис (22)

 "У меня было псевдо Герб", - подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман о сотрудничестве с контрразведкой СБУ. ВИДЕО

Подозреваемый в организации убийства известного российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что работал на контрразведку СБУ на общественных началах и имел позывной Герб.

Об этом он сообщил журналисту Цензор.НЕТ в Апелляционном суде Киева, где рассматривается апелляция на его арест.

...

Читайте также: Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман путается в версиях и "забыл" фамилию человека из контрразведки, которому он сообщил о заказе на убийство

Герман заявил, что случайно стал сотрудничать с контрразведкой и делал это на общественных началах без каких-либо контрактов.

На вопрос, какой псевдоним использовал подозреваемый для прикрытия, он ответил, что "всегда было псевдо Герб".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/v3072010
 
 
VEhrdlVXdGtRM2N3VEVoU2FEbERNVEJNTTFGMWRFTXJTVTVEVVRCWlJGRjFkRU4zTUV4VVVYVk9RelZtVGtOU01FdzNVWE01UTNjd1dXWlNaemxETmtsT1EyVXdUSFpSZEdSRGVtWk9RMVF3VEZoU1owNURPREJNUkZGMlZpOVJhMlJES3pCWlJGRjFUa2RDVEhrdlVYVjBReXN3VEROU1ozUkhRVEJaUkZGelRrTXpNRXhNVVhSa1F6QXdUSEpSYzBoNlVXOWtRMUl3UzAwOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Його повісять в камері, щоб не розповів хто кришував його діяльність в СБУ! Він брав замовлення від всіх на вбивства і розподіляв між кіллерами, а Бабченко це було звичайне замовлення на якому кіллер обісрався і пішов в СБУ до свого "куратора" з питанням - шо за нахеЯ!
 показать весь комментарий
 
 
Igor L - привіт лугандонець "У меня было псевдо Герб", - подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман о сотрудничестве с контрразведкой СБУ - Цензор.НЕТ 3913 Ти вийшов із "Бану" ? Знову на пів-години почнеш срати
 показать весь комментарий
 
 
Обисралась сбу, связавшись с российской консервой..
 показать весь комментарий
 
Вони всі російські консерви і ті хто займається кримінальним бізнесом і ті хто їх кришують в органах! Всі пов'язані, на всіх є компромат, тому всіх їх потрібно знімати з посад, ліквідовувати СБУ та створювати нову спецслужбу з нових людей, незамазаних роками корупції та кришуванням криміналу!
 показать весь комментарий
 
 
Пожизненное. В одной камере будет с Пукачем.
 показать весь комментарий
 
 
А сколько ещё террорестической нечести осталось! Непочатый край работы!
 показать весь комментарий
 
 
Пароль для связи "Пошол нахрен" и псевдоним для прикрытия "Горб".

Причем 10 лет их не меняли ))))))
 показать весь комментарий
 
Sergiy Nimuy - "Пароль для связи "Пошол нахрен" и псевдоним для прикрытия "Горб"." -

краще так: "я переселенець из Дамбаса" "У мене було псевдо Герб", - підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман про співпрацю з контррозвідкою СБУ - Цензор.НЕТ 1504
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
сказка - "Тысяча ночей Шахризады" в исполнении Луценко и Грицака продолжается...
 показать весь комментарий
 
 
Заказчик сотрудничал с сбу и нашел киллера который тоже сотрудничает с сбу )))
 показать весь комментарий
 
 
то есть это фсб имитировало убийство Бабченко? Еще и прикрылось выступлением в ООН для достоверности. Думаю, что защите стоит придерживаться именно этой версии.
 показать весь комментарий
 
 
Глаза добрые у дядьки, не мог он убить 50 человек.
 показать весь комментарий
 
 
точнее мог убить так как рвбота у него такая ,но не всех )))
 показать весь комментарий
 
 
Так за 50 и речи нет. Всего 47! Думаю здюжил бы.Хоть и нелегко было бы на душе...
 показать весь комментарий
 
 
На меня тоже накатывает иногда, всех бы поубивал. Но так как я человек добрый, люди продолжают жить.
 показать весь комментарий
 
Попробуйте зажмурившись. Или сзади. Это гораздо легче!
 показать весь комментарий
 
А какой ваш позывной? "Лютик"? Или " Аленький цветочек"?
 показать весь комментарий
 
Прям ка в анекдоте про Ленина: "мальчик иди нах.., а глаза такие добрые-добрые.."

Кстати эти добрые глаза и по другим уголовным делам проходят.
 показать весь комментарий
 
только 50? А я думал в том списке уже 5 000, не меньше!
 показать весь комментарий
 
Падла еще и издевается. Вила тебе в сраку, а не герб.
 показать весь комментарий
 
 
работал на контрразведку СБУ на общественных началах(с)
 показать весь комментарий
 
 
Так не только на контрразведку, наверное, работал на "общественных началах".
Скорее всего на общественных началах и на ФБР, и на Моссад работал, и даже на Самосад с "Марсианским движением сопротивления".
Посидит еще в камере месяц - станет штатным сотрудником полиции Луны.
Прикольное он что-то в камере нюхает или курит! Завидую !
 показать весь комментарий
 
 
cудя по тому шо его лицо не обезображено умом
походу читает по бумажке
жаль только что генеральная прокуратура палится
чекисты сами заварили, сами пускай и расхлебывают)
 показать весь комментарий
 
Герб..Не солидно.Киллер-Горло.Во круто звучит.Луцику на заметку))
 показать весь комментарий
 
настало время очпуительных историй "У мене було псевдо Герб", - підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман про співпрацю з контррозвідкою СБУ - Цензор.НЕТ 8252
 показать весь комментарий
 
 
ГЕРБ. ГЕРман Борис. Я тоже работаю в контрразведке.
 показать весь комментарий
 
 
Капитан, не сливай инфу, иначе не быть тебе майором!
 показать весь комментарий
 
Прошло полмесяца с момента задержания и интенсивных допросов заказчика убийства Бабченко....
Наконец он признался, что его позывной был "Герб"....
Вроде "Герб", ну не "Гриб" же в самом деле... Все-таки в нашем самодеятельном театре я играл не абы какую роль, а самого Заказчика...
 показать весь комментарий
 
 
Что значить "Герб"?! Герб какой страны? Бразилии? Зимбабве? Поподробнее! Надо колоть!!!! Ближайшие полгода СБУ спать не будет! Народ ждёт ответа! И нахер те цены на газ..
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, а СБУ не рассматривает это дело как провокацию против Украины, есть вообще такая версия? Если конечно все что говорят наши силовики, правда? А если правда и список и покушение и фонд путина и прочее... Почему это дело открыто? Почему журналисты допрашивают фигуранта? Разве подобного рода дела не должны быть закрытыми, хотя бы до окончания расследования?
 показать весь комментарий
 
Такого нам горбатого ліплять, що аж коментувати нема сенсу. Цей Герман не отримував гроші, на правах волонтера працював на контррозвідку і його ж і звинуватили. Ні мотивів, ні складу злочину, лише якісь фантастичні звинувачення. За що наше СБУ отримує гроші? За складання цих дебільних казок?
 показать весь комментарий
 
Але мотиви стають зрозумілими, якщо взяти до уваги, що цей Герман оснастив війська на Сході снайперськими комплексами відчизняного виробництва на базі вже існуючих сволів. І це створило нестерпні умови для російських іхтамнетів. От пуйло нашому шпигуну і замовив Германа
 показать весь комментарий
 
В твоем посту есть ответ на все твои вопросы...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У меня было псевдо Герб", - подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман о сотрудничестве с контрразведкой СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх