 "Развернуться в боевую линию! Все. Всех убили", - канадские инструкторы готовят украинских бойцов на Яворовском полигоне. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, первая часть учений - патрулирование дороги в лесной местности и ликвидация засады террористов. После прохождения этого задания - штурм здания.

Канадские военные сначала дают мастер-класс - демонстрируют свои умения учитывать все детали при выполнении такой операции. После этого украинские солдаты пытаются повторить. Инструкторы следят за действиями каждого бойца, чтобы по горячих следах сделать работу над ошибками. После разбора полетов, военные ВСУ неоднократно повторяют "атаки", до того момента, пока каждые боец не усвоит, как он должен действовать на поле боя.

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Сейчас в Украине в составе миссии UNIFIER одновременно работают более 200 канадских инструкторов. Обучение украинских воинов проходит в 8 городах разных регионов страны. Кроме штурмовых подразделений канадцы обучают снайперов, саперов, медиков, бойцов Нацгвардии и Военной службы правопорядка. За три года под руководством канадцев убучение прошли более 7 тысяч украинских военных.

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