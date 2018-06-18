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 Политика Украины, Общество
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 "Развернуться в боевую линию! Все. Всех убили", - канадские инструкторы готовят украинских бойцов на Яворовском полигоне. ВИДЕО

Канадские инструкторы на Яворовском полигоне провели тактические учение для бойцов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, первая часть учений - патрулирование дороги в лесной местности и ликвидация засады террористов. После прохождения этого задания - штурм здания.

Канадские военные сначала дают мастер-класс - демонстрируют свои умения учитывать все детали при выполнении такой операции. После этого украинские солдаты пытаются повторить. Инструкторы следят за действиями каждого бойца, чтобы по горячих следах сделать работу над ошибками. После разбора полетов, военные ВСУ неоднократно повторяют "атаки", до того момента, пока каждые боец не усвоит, как он должен действовать на поле боя.

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Сейчас в Украине в составе миссии UNIFIER одновременно работают более 200 канадских инструкторов. Обучение украинских воинов проходит в 8 городах разных регионов страны. Кроме штурмовых подразделений канадцы обучают снайперов, саперов, медиков, бойцов Нацгвардии и Военной службы правопорядка. За три года под руководством канадцев убучение прошли более 7 тысяч украинских военных.

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Источник: https://censor.net.ua/v3071971
 
   
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200 канадських інстукторів це досить солідно.
Канада завжди нам допомагає.
Велика подяка.
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Чотири роки війни показали що головна проблема це українські генерали, які не можуть ефективно командувати армією. В першу чергу потрібно тренувати генералів правильно оцінювати ситуацію на фронті та робити правильні висновки і надавати точну інформацію політичному керівництву держави! Всі наші проблеми на фронті не через відсутність зброї, не через слабку підготовку бійців та добровольців, а через нікчемне командування в Генштабі! Генштаб неправильно оцінює ситуацію на фронті на навколо кордонів України, робить неправильні висновки з тієї інформації яку отримує, робить неправильні прогнози розвитку ситуації у разі розгортання повномасштабного конфлікту, розробляє помилкові військові сценарії бойових дій, допускає системні помилки в військовому управлінні, в кадровій політиці призначення командирів, в організації військової системи зв'язку, в організації оперативного бойового управління! Або Генштаб свідомо працює на ворога, або він повністю непрофесійний! Ми це бачимо на простому прикладі - в ООС 40 тис. військових, це близько 10-12 бригад, всі вони підпорядковані безпосередньо єдиному штабу ООС, який просто не може цілодобово оцінювати всю розвідувальну інформацію і планувати всі бойові дії! Потрібно розділити фронт на два-три армійських корпуси, які будуть відповідати за свої ділянки фронту та планувати бойові операції на своїх ділянках, а штаб ООС має тільки формувати резерви та вводити їх у дію у разі необхідності, та координувати роботу штабів армійських корпусів! Штаб ООС при такій організації бойового управління (через штаби корпусів) зможе сконцентруватись на планування масштабних бойових дій по звільненню Донбасу, та його зачистці від терористів та окупантів і зможе розвивати бойові дії далі, з виходом на територію окупанта, з блокуванням мостів через Дон, щоб зупинити все сполучення окупанта з Кавказом та південними регіонами! Військове управління має бути таке, щоб раптове збільшення роботи не призводило до коматозу та паралічу штабів! Потрібно зайти на територію ворога на 100-200-300км, щоб знищити танкові колони та артилерію, блокувати важливі комунікації - немає проблем, штаби вже готові, підкидайте ще резервів і завдання буде виконано!
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для разрядки:
альтернативный тактический курс обучения,
кацапским инструктором, африканского спецназа:
"Где камбуля?" (рекомендую)
https://youtu.be/WAWcpHHs5bk
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градами тварей крыть!..нефиг людьми рисковать!!!
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Ха, штабные канадские дрыщи будут учить армию которая воюет, не смешите мои тапки))))
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Опять удержание ствола за магазин ? КУДА можно попасть, удерживая таким образом автомат ? Ну ладно зачистка зданий - дистанция вытянутой руки, но при патрулировании на открытом пространстве в лесу ? Покажите показательные стрельбы из стрельбы стоя и в движении по ростовым мишеням в 20, 40, и 70 метров. Для одного взвода.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Развернуться в боевую линию! Все. Всех убили", - канадские инструкторы готовят украинских бойцов на Яворовском полигоне. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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