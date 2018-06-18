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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14981) Северный поток (284)

 Порошенко: "Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2"". ВИДЕО

В Европейском Союзе сейчас создается группа, которая должна остановить строительство второй нитки российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своей заметке в онлайн-платформе для социальной журналистики "Medium".

...

""Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша настаивает на изменении газовой директивы ЕС, которая усложнит строительство "Северного потока-2", - вице-министр Куртыка

При этом президент Украины подчеркнул, что условием участия ФРГ в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2".

"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - убежден он.

Глава государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2".

"Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия четко разъединила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес, - Горбулин о "Северном потоке-2"

Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй "Северного потока – 2": "это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны".

По его словам, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, который перестанет функционировать в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

"Почему (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин колеблется перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что, если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась $30 млрд. И Россия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход (ГТС Украины. - Ред.), этот фактор безопасности перестанет работать", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Относительно позиций Германии и США по "Северному потоку-2" может быть много неожиданностей, - Зеркаль

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/v3071949
 
   
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Диабет очень влияет на умственные...
И сразу видно - чем дальше , тем хуже...
Судя по его "интервью" по антикор. суду - ему пора уже и о возвышенном подумать.....
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ну почему каждый раз,президент и свита все ущербей и ущербней
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Лохів, інфантилів та мрійників забагато в Україні.

Або грубо:
А нєх кожному виблядку видавати індульгенції на 5 років. Треба, їх скидати без права на повторне обрання (якщо не всидів до кінця терміну).
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Удачи, она тебе понадобится. Не забывай скоро выборы.
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Очередной переводняк денег без результата
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ты только про магазины думаешь и где украсть а остальное такое
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а що так приперло?! - раніше про це не було відомо?
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все гетьманы разрушали Украину обворовывали доведя до потери государственности....
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А пупок не надорвётся? Кто с ворьём считаться будет? Самому бизнес в РФ вести, а сильных призывать, выгодные бизнес-проекты игнорировать.. Порошенко: "Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2"" - Цензор.НЕТ 2868
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Тролль, смени методичку. Твое Хуйло закрыло его бизнес несколько лет тому назад.
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СП-2 это не просто выгодный бизнес-проект. Это ещё и политический проект стратегического уровня, который обеспечивает энергетическую безопасность и целостность ЕС. И осуществлен он будет не смотря ни на что. Вышивата может изойти на гуано, но мировая политика не строится вокруг кучки украинских воров-коррупционеров. А дурноватый выпускник факультет международных отношений и международного права КГУ как всегда влез не туда куда надо. Плохо учился...
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Во понесло. Походу щяс Украина председательствует в ЕС.
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А как вообще относится Президент Украины к внутренним делам других стран? Украина САМАЯ богатейшая страна Европы по всем мыслимым показателям - ему мало подчистую ее разворовывать? Чего-то не хватает? Абсурд!
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А где ж ты был раньше? Слабо было создать такую группу до того, как все страны-участники согласовали проход северного говнопотока, через свои морские воды?
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Надеялись, что пронесёт. Вот и пронесло... Теперь он вытряхнет эти три миллиарда баксов из народа. Не обеднеет.
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Я тоже слабо представляю, как правительства теперь смогут отменить своё решение. Как они будут после этого выглядеть? А раньше Порошенко был просто уверен, потому что был уверен, а сейчас просто надеется, потому что надеется.
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Порошенко: "Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2"" - Цензор.НЕТ 862 Порошенко: "Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2"" - Цензор.НЕТ 7716 Може досить галасувати, і вже час до діла братися?
Навіть, якщо СП2 - суто політиканський проект, він буде побудований і використовуватиметься. Принаймні до того часу, доки московити не зубожіють до втрат політичних амбіцій.
Отже, слід планувати розвиток країни з розрахунку втрати коштів від транзиту.

Вже втрачено 14 років. Могли б вже на ГТС заробляти. Так ні, красти краще ніж працювати. Порошенко: "Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2"" - Цензор.НЕТ 2632
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То биш русские отказываются оплачивать нашу оборону, подымать наши грозные ВС.
Какие же они скоты. Праильно Петр Ляксеич требуй с них окаянных гроши на войну с ними.
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Кобелёв премию вернул?
решение стокгольмского арбитража про два ярда заморожено на неопределенный срок, а что с премией?
где 46 000 000 лямов зелени украинских налогоплательщиков?
в слепом трасте?
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Пеца наращивает торговлю с Рассеей и это остановит Северный поток
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Да о чем он говорит, разве с продажными европейскими политиками такое возможно?! Вон уже и Макрон продался Путлеру, поет под его дудку.
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Ну на кого расчитан ВЕСЬ этот БРЕД ,все знают,что украинская власть 27 лет рубит сумасшедшее бабло на трубе и никто продолжаться этому помогать не будет ТОЧКА
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БЫЛО Б ПРИКОЛЬНО ЧТОБЫ УЖЕ ПОСТРОИЛИ И НЕ ЗАПУСТИЛИ )))
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БЫЛО БЫ ПРИКОЛЬНО, ЕСЛИ БЫ ТЫ КУПИЛ СЕБЕ ОЧКИ, В КОНЦЕ-ТО КОНЦОВ...
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Нужно сказать европейцам, что если они построят СП2, то мы даём зелёный коридор рашинским танкам до границы Польши. И даже будем кормить зелёных человечков.
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А если рашенские танки таки не пойдут по этому коридору?
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Тогда... Мы взорвём нашу ГСТ пока не поздно! И они вынуждены будут пойти, защищать ГТС. Тут-то Европа и испугается понастоящему.
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Ой, навряд... Порошенко: "Ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2"" - Цензор.НЕТ 8470
Хіба що Петя має величезні компромати.
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После драки кулаками не машут.Он будет построен уже при любых раскладах.Петя опять со свлим дешевым пиаром вылез.
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Надо работать над развитием экономики, привлечением инвестиций - а не над тем, как в дальнейшем снимать деньги за транспорт газа.
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_Фрицы и австрийцы войну объявят! Представляю насколько их коррумпированная кремлем верхушка ненавидит Украину...
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условием участия ФРГ в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2"Источник: https://censor.net.ua/v3071949

Порошенко ставит условия немцам? Смешно. А можно узнать, какие именно иностранные инвесторы стоят в очереди на поучаствовать в консорциуме по управлению украинской ГТС?
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Самое интересно, что если они будут управлять нашей ГТС, то они же и прибыль будут получать, а не Украина. Но зачем им это непонятно.
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Одно из двух: или строят СП-2, или в ЕС пойдёт американский сжиженный газ.
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Сп -2 , намного выгодней, чем сжиженый, из США...немцы хорошо умеют деньги считать...Проект будет реализован. Со слабаками, никто считаться не будет..
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Маладець! Признался борька наконец-то, что вы раком перед сильными становитесь. Нравится, как Хуйло вам трубу вводит?
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Недоразвитый, тебе только воровать нужно.. Не прикрывай свиное рыло , польским флагом... Порошенко: "Ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2"" - Цензор.НЕТ 7635
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По сути сказать нечего, любитель лазать перед сильными на коленях?
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коли вже тебе астановят, брехло шоколядне
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Європеї лікують нас від "карупциі", але, як на мене лікар спочатку має зцілитися сам. Порошенко: "Ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2"" - Цензор.НЕТ 945
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а если Вова построит трубу и не нападёт - Петя сам на него нападёт ?
или что в таком случае будет петь ?!
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лучше бы создать группу толковых экономистов,которая сможет вывести экономику Украины и без ГТС,на которой сейчас и строятся экономические планы."Сев. поток-2 " не удержать.Появятся разные "потоки-3.4.5...".Европа не захочет сидеть только на украинской ГТС.Европе важнее прибыли.чем перспективы в политике.К тому же под руководством этого же глашатая-Порошенко Европа,США и другие потеряли доверие к Украине.И они уже не совсем верят,что в Украине смогут выбирать кроме "выборного сырья",из которого попадают в украинские президенты из одной и той же навозной кучи.
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Какие экономисты? Цензор по моему не писал, что с 15 числа остановился ДнепрАзот, один из крупнейших заводов Украины, тысячи работников... Нефтехим похерили практически, химическое производство останавливается, дальше металлургия повалится? Экономисты все-таки не волшебники...
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Значит врет все председатель правления "ДнепрАзота" Сергей Сидоров, вот же мерзавец! https://www.facebook.com/profile.php?id=100010125731133
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Не работает ДнепрАзот. Там Беня и ПоПА никак не докажут, кто из них д'Артаньян, а кто 3,14..рас.
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есть несколько стран, которым этот проект вредит, и в их числе сша...странно было бы попытаться не использовать это в наших интересах...
...а про эту шоблу, поднявшую здесь визг, могу сказать одно: никакой политики - ничего кроме бизнеса, 11-80 тоже на дороге не валяется...
...еще раз убедился насколько лугандоновские и крымские гнуснее ольгинских...с них первыми и спросится
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На металлоломе от трубы можно тоже неплохо заработать.А потом разбежаться.
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Блин, какая очередная шикарная фраза от Петра)
-"Потому что, если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась $30 млрд."
10 раз перечитал, но так и не разглядел, где тут про Германию, когда случится это если-если. Вижу только деньги Путина и Порошенко. Но зато эта фраза полностью объясняет позицию Германии, почему Северному потоку быть.
И не торопитесь вы так, Пётр Алексеевич. Будем действовать по отработанной схеме - выскочим из кустов с плакатами, когда будут перерезать ленточку.
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С газовой иглы "слезли" (к сожалению только на бумаге). А с транзитной слезть не можем. Осуждаем ЧМ по футболу и при этом упрашиваем агрессора оставить нам транзит. Противно.
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Гросся недавно заявлял шо Украина по залежам газа 3-я в мире.
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як вчасно(((ну все як завжди ...((
а ЩО робили весь цей час?!думали "авось пронесе"?!не вчора ж ПП-2 стало відомо...групу епт створюють...
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"Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект."(с) Да нет, г-н. президент, это не проект, это политическая оценка Украины за нестабильность, за ненадёжность, за имитацию, за словоблудие, за двуличие,за неповоротливость, за неспособность, за нежелание,за самонадеянность...и тд и тп.
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Вообще то реально развести Уйлостан на деньги. Пусть лучше вкладывает в трубы и стадионы, чем в войну.
Построить СП2 не сложно, только вот что заставит Запад пользоваться им? Вот в чем в собака зарыта. Сейчас Украина имеет более миллиарда за транзит с Уйлостана, если ЕС будет получать газ через СП2, то все равно эти деньги придется "дарить" Украине, только уже из своих, европейских кошельков.
Вот пусть и выбирают трубу. Порошенко: "Ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2"" - Цензор.НЕТ 1410 А ты, вова, копай дальше. Порошенко: "Ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2"" - Цензор.НЕТ 3749 Боинг тебе не простят.
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през на выходных хорошо видать "дал жизни "
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Как никакой экономической? А 3 млрд. которые не надо платить Украине?
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такой запоздалой реакции на происходящие события еще не было. а почему не начинать борьбу после окончания строительства?
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Что вы называете запоздалой реакцией? Вам напомнить на какой стадии остановили Южный поток и после каких в него капиталовложений? Сейчас стоит гниёт всё построенное. Свиноденьги место дорог и больниц закопаны просто в землю.
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Вот где взять то что они курят или нюхают. Это же вообще маразм какой то.
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В чем маразм? Расшифруйте свою мысль? Прямая задача Президента это решение вопросов международной плоскости в пользу Украины, по крайне мере должно быть сделано всё возможное. СП-2 проект не просто не выгодный Украине экономически, этот ракурс проблемы как раз не самый острый, этот проект ставит под угрозу нашу безопасность т.к. транспортировка стратегического товара из РФ по нашей территории один из факторов который не позволяет развязать с нами полномасштабную войну. Порошенко работает над тем чтобы эта ситуация разрешилась в нашу пользу, в чем тут маразм? Вы знаете как это сделать лучше но уже слишком заняты в такси?
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Вышиватка соевая, вспомни ну или поинтересуйся когда и почему появился проект СП-2. Вот когда узнаешь это тогда и блей про "решение вопросов международной плоскости в пользу Украины" Воровать некоторым кучерявым меньше надо. И меньше усилий прилагать к сохранению олигархически-коррупционной структуры экономики Украины. А СП-2 будет построен, хоть вы тресните вместе с гидрантом, поезд ушел.
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А по сути есть, что сказать, соевое рти б/у? Порошенко: "Ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2"" - Цензор.НЕТ 9053
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Рано Петя рано, сейчас нужна группа строительство моста остановить, а про поток через год-полтора подумаешь
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Скільки наговорив,скільки наобіцяв,що ніхто,на жаль,не вірить йому ні дома,ні в Евроамериці!!!
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Скільки наговорив,скільки наобіцяв,що ніхто,на жаль,не вірить йому ні дома,ні в Евроамериці!!!
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Не зменшиш ціну комуналки і зарплату "Нафтогазу", не станеш президентом...
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Какое такси. Идите учить политэкономию болезный. Какая нах полномасштабная война. Она уже как 4 года длится. Вот где вы учились и самое интересное кто вас учил
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко: "Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2"". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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