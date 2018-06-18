 Порошенко: "Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2"". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своей заметке в онлайн-платформе для социальной журналистики "Medium".
""Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - написал Порошенко.
При этом президент Украины подчеркнул, что условием участия ФРГ в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2".
"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - убежден он.
Глава государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2".
"Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - добавил президент.
Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй "Северного потока – 2": "это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны".
По его словам, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, который перестанет функционировать в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.
"Почему (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин колеблется перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что, если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась $30 млрд. И Россия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход (ГТС Украины. - Ред.), этот фактор безопасности перестанет работать", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.
И сразу видно - чем дальше , тем хуже...
Судя по его "интервью" по антикор. суду - ему пора уже и о возвышенном подумать.....
Або грубо:
А нєх кожному виблядку видавати індульгенції на 5 років. Треба, їх скидати без права на повторне обрання (якщо не всидів до кінця терміну).
Навіть, якщо СП2 - суто політиканський проект, він буде побудований і використовуватиметься. Принаймні до того часу, доки московити не зубожіють до втрат політичних амбіцій.
Отже, слід планувати розвиток країни з розрахунку втрати коштів від транзиту.
Вже втрачено 14 років. Могли б вже на ГТС заробляти. Так ні, красти краще ніж працювати.
Какие же они скоты. Праильно Петр Ляксеич требуй с них окаянных гроши на войну с ними.
решение стокгольмского арбитража про два ярда заморожено на неопределенный срок, а что с премией?
где 46 000 000 лямов зелени украинских налогоплательщиков?
в слепом трасте?
Хіба що Петя має величезні компромати.
Порошенко ставит условия немцам? Смешно. А можно узнать, какие именно иностранные инвесторы стоят в очереди на поучаствовать в консорциуме по управлению украинской ГТС?
или что в таком случае будет петь ?!
...а про эту шоблу, поднявшую здесь визг, могу сказать одно: никакой политики - ничего кроме бизнеса, 11-80 тоже на дороге не валяется...
...еще раз убедился насколько лугандоновские и крымские гнуснее ольгинских...с них первыми и спросится
-"Потому что, если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась $30 млрд."
10 раз перечитал, но так и не разглядел, где тут про Германию, когда случится это если-если. Вижу только деньги Путина и Порошенко. Но зато эта фраза полностью объясняет позицию Германии, почему Северному потоку быть.
И не торопитесь вы так, Пётр Алексеевич. Будем действовать по отработанной схеме - выскочим из кустов с плакатами, когда будут перерезать ленточку.
а ЩО робили весь цей час?!думали "авось пронесе"?!не вчора ж ПП-2 стало відомо...групу епт створюють...
Построить СП2 не сложно, только вот что заставит Запад пользоваться им? Вот в чем в собака зарыта. Сейчас Украина имеет более миллиарда за транзит с Уйлостана, если ЕС будет получать газ через СП2, то все равно эти деньги придется "дарить" Украине, только уже из своих, европейских кошельков.
Вот пусть и выбирают трубу. А ты, вова, копай дальше. Боинг тебе не простят.