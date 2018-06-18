EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  10590  66
Материалы по теме:
Все про:Крым (20183) Медведев (3776) оккупация (6575)

 "Гривня была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - крымчанка, которой Медведев пожелал "держаться". ВИДЕО

Крымчанка, которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал "держаться", продолжает мечтать о повышении пенсии и надеется закончить ремонт в доме после увеличения выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, женщина живет вблизи Феодосии, держит небольшое хозяйство, называет Путина отцом и жалуется на российский рубль.

"Считайте, пустые нетвердые деньги. Гривня - как-то она была плотнее и тверже. И как-то стабильнее она была", - говорит женщина.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сожгли более 70 кг европейских сыров в Симферополе

Источник: https://censor.net.ua/v3071947
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Но вы че крысчане теперь в РОДНОЙ ГОВЕНИ))) вам и так сойдет в предверии камней с неба...
 показать весь комментарий
 
 
Вот камни с неба пойдут,воды нет и рубль отвердеет , устаканиться. И будет вам счастье. А пока вы держитесь.
 показать весь комментарий
 
 
Главное есть мост, но он все равно не поможет свалить с рашки )
 показать весь комментарий
 
 
Да как ты вообще смеешь включать мозг?! Держите эту бендеровку скрепам не благодарную!
 показать весь комментарий
 
 
Родина - она определяется - "тверже/мягче"...немножко иначе
впрочем кому я объсняю
где пенсия выше - там и родина
 показать весь комментарий
 
 
Вона по своєму права.
В мене є кілька новеньких руплів, з банку, лежать просто в сумці.
За два роки вони пошарпались, наче сотні рук їх перемацали. Це негодний папір.
Гривня- зовсім інша справа. Купюра не змінюється.
 показать весь комментарий
 
 
шо, Костя, мечтаешь о твердом и плотном, а не для тебя ли парад в Киеве вчера устраивали?))) Ох, уж эти лишнехромосомные, все потверже ищут "Гривна была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - кримчанка, якій Медведєв побажав "триматися" - Цензор.НЕТ 1207
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И какая у нее пенсия?
 показать весь комментарий
 
Взагалі то слова плотнєє і твьоржє вживаються для характеристики іншої речі, а не грошей
 показать весь комментарий
 
 
Проведите ей интернет и проплатите на год вперед.
И она закончит ремонт в своей голове.
 показать весь комментарий
 
 
Хрен там, эта омёба будет по интернету останкино смотреть и слушать.
 показать весь комментарий
 
 
Боже, хата валиться, бур'ян по пояс -"родная гавань".
 показать весь комментарий
 
 
Вата дурнувата.. "Гривна была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - кримчанка, якій Медведєв побажав "триматися" - Цензор.НЕТ 1225
Проміняла тверденьку гривню на дрібне хйуло.
 показать весь комментарий
 
 
Однажды Армянское радио задало вопрос своим слушателям!
- Что тверже? Х.. ИЛИ ЖИЗНЬ?))))
 показать весь комментарий
 
Господи, они же психически больные люди, эти москали...
 показать весь комментарий
 
 
Когда увидел гусей и кур,и что то похожее на теплицу,то сразу подумал, может что то напутали?А потом,когда был прогон:"...переехала подростком из Житомирской обл.,мать украинка.." то всё стало на свои места
 показать весь комментарий
 
 
"называет Путина отцом и жалуется на российский рубль" ггг))

Напомнило старый анекдот.
В школе шухер: завтра в школу должен приехать Дорогой Леонид Ильич (Д.Л.И.). Детям делаются подобающие случаю внушения:
- Дети! Завтра к нам приедет Дорогой Леонид Ильич. Если он спросит, кто ваша мама, вы должны ответить - Родина наша мама! а если спросит про папу, отаечайте - Вы, Д.Л.И.! А если спросит, кем хотите стать, отвечайте, что врачом, или космонавтом, или пожарником. И чтобы все пришли нарядные, в белых рубашечках! А ты, Вовочка, лучше вообще не приходи.
На следующий день Вовочка пришел раньше всех. Приехал и Д.Л.И.. Ходит со свитой, расспрашивает:
- Как тебя зовут, девочка?
- Машенька!
- А кто у тебя мама?
- Родина моя мама!
- А кто папа?
- Вы, Д.Л.И.!
- А кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Врачом!
Все шло гладко, пока не попался на глаза Д.Л.И. Вовочка.

- Как тебя зовут, мальчик?
- Ну, Вовочка.
- А кто у тебя мама?
- Ну, Родина.
- А кто папа?
- Ну, Вы, Д.Л.И..
- А кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Ты чё, дядя, с дуба рухнул?! Кто нормальный при таких-то предках работать будет!
------------
Это я к тому, что любят рабы пахана отцом родным называть. Верят, что им с того обломится...


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот именно шо была.
Раньше и сигареты были дешевле,и водка лучше,и бабы моложе.
 показать весь комментарий
 
 
она не понимает на что жалуется, гривна в два раза больше обвалилась, чем руб
 показать весь комментарий
 
просто жити їй стало важче так і рахує.
 показать весь комментарий
 
тут теж багато совкопенсів пишуть маразматичні коментарі.
 показать весь комментарий
 
ты тролль хоть бы в гугле посмарел сколько щас в США времени
шоколадка в жопу свабодно влезла
 показать весь комментарий
 
 
І продовжують псувати, і псуватимуть далі.
Там пуцін батько, тут Йуля - мама.
Тьфу!
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну нареферендили, чего ж теперь плакаться...Дурноголовые, так эпично все пр..рать.
 показать весь комментарий
 
Це приклад недолюдини, унтерменш, просто дно.
 показать весь комментарий
 
 
"Гривна была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги...". Вот дура... Надо было, в своё время, кругозор расширять... Особенно, в области фольклора... "В чужих руках член всегда толще и длиннее...", "Менту (КГБисту), верить - себя не уважать...", "Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте...", "Казав пан - "Кожух дам...", та й слово його тепле...".
 показать весь комментарий
 
 
А Дімон молодець, взискуйте з рабів безродних.
 показать весь комментарий
 
твой поезд ушел в промежность судьбы
 показать весь комментарий
 
 
виходить що Крим це санаторій для психічно хворих (реально там їх концентрація більше ніж по країні) або це сонце бошку напекло

 показать весь комментарий
 
 
камни собирай и жди ещё с неба добавочных-они твёрже и гривны и ржубля! "Гривна была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - кримчанка, якій Медведєв побажав "триматися" - Цензор.НЕТ 1656
 показать весь комментарий
 
Есть такая украинская пословица - "Яке йихало - таке й здибало"...
 показать весь комментарий
 
Люди просто хотят обратно в СССР или в его мутацию под названием EC, даже те кто рассказывает что ненавидит СССР.
Свобода оказалось слишком свободной "Гривна была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - кримчанка, якій Медведєв побажав "триматися" - Цензор.НЕТ 9224
 показать весь комментарий
 
 
Очень много ностальгирующих по Украине крымчан на самом деле ностальгуруют по стране образца 2013 года - когда доллар был по 8 гривен, доходы в принципе были немаленькие, коммуналка дешевая.. Очень много, включая и эту бабулю, не совсем осознают, что представляет собой Украина сейчас и захотели бы они вернуться в такую страну - большой вопрос.
P.S. Родина, конечно, не купюрой измеряется, но для большинства размер зарплат и пенсий важный аргумент. Также как и большинство украинцев хочет в ЕС никак не из-за патриотических чувств к "европейской семье народов"
 показать весь комментарий
 
хуйло ще в 2007 році сказав, що української мови не існує, з того часу для мене не існує СНД.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Гривня была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - крымчанка, которой Медведев пожелал "держаться". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх