 "Гривня была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - крымчанка, которой Медведев пожелал "держаться". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, женщина живет вблизи Феодосии, держит небольшое хозяйство, называет Путина отцом и жалуется на российский рубль.

"Считайте, пустые нетвердые деньги. Гривня - как-то она была плотнее и тверже. И как-то стабильнее она была", - говорит женщина.

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