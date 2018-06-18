 "Гривня была плотнее и тверже, а рубль - пустые и нетвердые деньги", - крымчанка, которой Медведев пожелал "держаться". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, женщина живет вблизи Феодосии, держит небольшое хозяйство, называет Путина отцом и жалуется на российский рубль.
"Считайте, пустые нетвердые деньги. Гривня - как-то она была плотнее и тверже. И как-то стабильнее она была", - говорит женщина.
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впрочем кому я объсняю
где пенсия выше - там и родина
В мене є кілька новеньких руплів, з банку, лежать просто в сумці.
За два роки вони пошарпались, наче сотні рук їх перемацали. Це негодний папір.
Гривня- зовсім інша справа. Купюра не змінюється.
це
И она закончит ремонт в своей голове.
Проміняла тверденьку гривню на дрібне хйуло.
- Что тверже? Х.. ИЛИ ЖИЗНЬ?))))
Напомнило старый анекдот.
В школе шухер: завтра в школу должен приехать Дорогой Леонид Ильич (Д.Л.И.). Детям делаются подобающие случаю внушения:
- Дети! Завтра к нам приедет Дорогой Леонид Ильич. Если он спросит, кто ваша мама, вы должны ответить - Родина наша мама! а если спросит про папу, отаечайте - Вы, Д.Л.И.! А если спросит, кем хотите стать, отвечайте, что врачом, или космонавтом, или пожарником. И чтобы все пришли нарядные, в белых рубашечках! А ты, Вовочка, лучше вообще не приходи.
На следующий день Вовочка пришел раньше всех. Приехал и Д.Л.И.. Ходит со свитой, расспрашивает:
- Как тебя зовут, девочка?
- Машенька!
- А кто у тебя мама?
- Родина моя мама!
- А кто папа?
- Вы, Д.Л.И.!
- А кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Врачом!
Все шло гладко, пока не попался на глаза Д.Л.И. Вовочка.
- Как тебя зовут, мальчик?
- Ну, Вовочка.
- А кто у тебя мама?
- Ну, Родина.
- А кто папа?
- Ну, Вы, Д.Л.И..
- А кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Ты чё, дядя, с дуба рухнул?! Кто нормальный при таких-то предках работать будет!
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Это я к тому, что любят рабы пахана отцом родным называть. Верят, что им с того обломится...
Раньше и сигареты были дешевле,и водка лучше,и бабы моложе.
шоколадка в жопу свабодно влезла
Там пуцін батько, тут Йуля - мама.
Тьфу!
Свобода оказалось слишком свободной
P.S. Родина, конечно, не купюрой измеряется, но для большинства размер зарплат и пенсий важный аргумент. Также как и большинство украинцев хочет в ЕС никак не из-за патриотических чувств к "европейской семье народов"