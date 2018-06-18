 ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Как говорится в сюжете ТСН, делали это с помощью маленького чипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ, пишет Цензор.НЕТ.
Устройство предназначалось русскому агенту, завербованному среди офицеров СБУ. Он должен был убедить своих армейских друзей поставлять секретную информацию для ФСБ. А конечной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Чиновник пообещал журналистам сообщить подробности дела, "когда все закончится".
Помнится, штундист назначил некоего Березовского командующим ВМС - так тот на другой же день рахе сдался.
А стратегические склады вооружения горят, как спички - просто так
отвечай, порохобот.
Бо 4 года назад он жил в скромной квартирке в доме писателей.
вот так и штундисту казалось, что он предусмотрительно поступает, бегая и петляя, как заец
Ты еще б Витю Уколова вспомнил.
а лучше - Артурку Герасимова
выгонят тебя из стецьков, тк не знаешь руководителя фракции бпп и бывшего рыга
впрочем, эти партии для тебя обе родные
18.06.2018 00:18
и вместе с тем рассуждать, какое зло больше
Кстати, я не писала, что ты член партии
дешевый твой перевод стрелок
Головне це не обрати Таруту, Юлю, Саакашвілі. Це і є зрадоботні кандидати."
Это написал человек, разбирающийся в политике, но не знающий, кто такой Артур Герасимов.
Порошенко, Бойко, Ляшко, Рабинович не упомянуты как меньшее зло.
Что тут еще нужно знать про тебя?
вопросов больше нет к порохоботу
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Їх не оберуть, тому про них і не говорив.
Выкручивайся дальше, забавно
может ты кидай дурачка из себя строить?
Если бы ты писал только о Крыме, я бы не возражал ... там конечно купили их чуть ли не всех, я в курсе. В Крыму было чуть более 20 тыс в/служащих вышло 6 тыс в/служащих, НО это не только офицеры, это прапорщики, сержанты, старшины и рядовые контрактники в основной свое массе.
И я все помню и чуть больше.
писатель - историк - фиговый электронщик Идиот Двараза?
Почему ФСБ, почему не ГРУ ГШ ВС РФ?
и все же вербовать агентов среди высшего командного состава ВСУ не их кафедра ... есть еще и СВР у них ...
Кацапье с голоду будет пухнуть, картофельные очистки жрать, но на эти цели деньги там будут всегда.
Пиши лучше про своё ФСБ.
Долго думал над ником? (вопрос риторический - это значит отвечать не нужно)
2 если бы числился, уже бы сидел
хлопцы то были днровсеие или лнровские?
А кацапов больше опыта в сфере зоофелии.
12:07 Вилкул..а..ха..ха