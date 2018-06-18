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Все про:ВМС (503) ФСБ (1227) вербовка (109) Гладкий (1)

 ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Контрразведка СБУ раскрыла схему, по которой российские спецслужбы вербовали украинских офицеров.

Как говорится в сюжете ТСН, делали это с помощью маленького чипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Устройство предназначалось русскому агенту, завербованному среди офицеров СБУ. Он должен был убедить своих армейских друзей поставлять секретную информацию для ФСБ. А конечной целью операции должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Чиновник пообещал журналистам сообщить подробности дела, "когда все закончится".

Источник: https://censor.net.ua/v3071923
 
   
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Во упреждение икспердов: на фото - сд карта. Очевидно, на ней ключ шифрования. Чего вполне достаточно для установления защищенного канала.
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CD-карты широко используют на Кавказе когда тамошние исламисты облагают данью местных чиновников. Туда записывают требования и инструкции а идентифицировать отправителя сложно т.к. по карте не определишь, на чём её точно записали
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І коли ж воно врешті скінчиться? Ніколи! Але всі будуть очікувати... Ждунство як національна ідея... Подавай нам, як писав Шевченко, "Вашингтона з новим і праведним законом"... А поки будуть красти і списувати на "войну"... В дитинстві, памятаю, за такий голімий випєндрьож хвастунам і брехунам морду били...
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Еще есть с свиноблять (Otec Pigidiy) СБУ обратите на этого провокатора внимание
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Авгієві конюшні зі зрадниками України та кацапо-ординськими консервами ще чистити та чистити.
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ВМС нет, зато есть начальник штаба. Исчо один неуловимый Джо. Нисколько не отрицаю провокативность ФСБ, но при этом считаю, что выставлять их полными идиётами просто смешно.
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Та там в штабе палкой кинь - попадешь в резидентуру фсб.
Помнится, штундист назначил некоего Березовского командующим ВМС - так тот на другой же день рахе сдался.
А стратегические склады вооружения горят, как спички - просто так
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когда штундист заимел тучу дорогой недвиги плюс ресторан??
отвечай, порохобот.
Бо 4 года назад он жил в скромной квартирке в доме писателей.
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Порохобот ти, тому до тебе питання. Я тебе запитав, а ти питаєш у відповідь. Зрозуміло, що тобі неприємно відповідати, що він був і є людиною Тимошенко.
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а шо так? уже стесняешься своего хряка. за которого тут топишь? предусмотрительно
вот так и штундисту казалось, что он предусмотрительно поступает, бегая и петляя, как заец
Ты еще б Витю Уколова вспомнил.
а лучше - Артурку Герасимова
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Хряк твій і насправді ти за нього топиш, бо твоя дешева критика піднімає йому рейтинг. А про двох останніх осіб мені взагалі нічого невідомо. Цікаво, що ти їх знаєш, тобто терлася десь біля них.
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продолжай играть роль нейтрального шланга
выгонят тебя из стецьков, тк не знаешь руководителя фракции бпп и бывшего рыга
впрочем, эти партии для тебя обе родные
18.06.2018 00:18

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Як можна мене вигнати з цих партій, якщо я там ніколи не був? Бачу, що тебе ненависть задушила ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 7748
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вижу, тебя традиционная хуцпа задушила: не знать фамилий руководителя фракции бпи и его прошлого ( а это не последний человек в политике)
и вместе с тем рассуждать, какое зло больше ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 4585
Кстати, я не писала, что ты член партии

дешевый твой перевод стрелок
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Дешеві це твої розмови про мене. Ти теж всього не знаєш і пишеш тут, так що "стрелки" про порохоботів та інше то твоє.
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"18.06.2018 00:18
Головне це не обрати Таруту, Юлю, Саакашвілі. Це і є зрадоботні кандидати."

Это написал человек, разбирающийся в политике, но не знающий, кто такой Артур Герасимов. ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 7606
Порошенко, Бойко, Ляшко, Рабинович не упомянуты как меньшее зло.
Что тут еще нужно знать про тебя?
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Ці теж не підходять, але ваші зрадоботні кандидати саме ці.
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Классика порохоботсва - косить под дурачка, когда вас носом тычут в ваши же кучки ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 6044
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То ти у себе під носом не помила. От тобі і смердить.
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По делу возражений нет? Не знаем, кто такой Герасимов, переводим стрелки, когда тыкнули носом - тупая грязь в ответ?
вопросов больше нет к порохоботу
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Порошенко, Бойко, Ляшко, Рабинович

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Їх не оберуть, тому про них і не говорив.
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Саакашвили оберуть, палетолух??? Оказывается, ты и Конституцию не читал. И рейтинги Таруты тебе не известны.
Выкручивайся дальше, забавно ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 24
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Читав Конституцію і кидай своє хамство, якщо не хочеш у відповідь почути про себе. А про Саакашвілі таке: у нас ламають Конституцію коли треба. Нагадати, бо бачу багато ти не знаєш?
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И кто ж у нас ломал Конституцию такой красивый? и это автоматически означает, что ее опять сломает неизвестно кто в угоду апатриду с 1% рейтингом??
может ты кидай дурачка из себя строить?
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Твій янукович, якщо забула, дурепочка ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 7624
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Стуканёт модеру . Получишь бан . На этом эта крыса зарабатывает . И Ксения тв . Видать спят разом ...
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А при януковичі взагалі 80% офіцерів прислужували росії.
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Так 75% залишилось на місцях,це зрада,чи перемога
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Теа цифра була перевірена подіями в Криму, Донбасі. А про 75% невідомо, хоча допускаю можливість знаходженння таких у армії, МВС, СБУ...
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Порахуй скільки у Криму перейшло до окупанта, а потім поговоримо. Памятаєш хто тоді керував армією, флотом, СБУ?
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в Крыму был малый процент от всех служивших тогда офицеров, а ты написал о всех.
Если бы ты писал только о Крыме, я бы не возражал ... там конечно купили их чуть ли не всех, я в курсе. В Крыму было чуть более 20 тыс в/служащих вышло 6 тыс в/служащих, НО это не только офицеры, это прапорщики, сержанты, старшины и рядовые контрактники в основной свое массе.
И я все помню и чуть больше.
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Отож вже починаєш розуміти. А якщо далі розберешся, то будеш знати про Генштаб та інше про армію того часу, яка при януковичі була продана.
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Твоє право стверджувати, але я таких аргументів не сприймаю. Показав лише, що армія була на той час продана, а моя особистість тут ні до чого.
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тАКОЙ х...ни я есчо не вдал.!!! я как фиговый электронщик сразу говорю... тупой фейк.
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а может ты просто таки ФИГОВЫЙ электронщик, что выдавать свои эХсперДные заключения?
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я тебе любую фигню напишу на си от бомбы замедленного действия на реагирования на определенную морду до автоматического перевода бобла по минус дате из одного региона в другой на сраном микроконтроллере за 5 баксов.
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у тебя сейчас перекур, надо полагать,
писатель - историк - фиговый электронщик Идиот Двараза?
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один вопрос:
Почему ФСБ, почему не ГРУ ГШ ВС РФ?
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Потому что у ГРУ больше денег нет. Их главный бизнес был в "ЛНР", а Плотва - это был зиц-председатель от них. Когда Плотву повязали и канонизировали - это означало что у ГРУ бабки закончились.
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не знал, что у ГРУ свой монетный двор на котором бумага закончилась ... смешно пишешь.
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Ну, не монетный двор, а переработка и транспорт какой-то дури. МИД РФ монополизировал торговлю коксом; а чем ГРУ хуже ? МО СССР ради контроля над производством героина затеял афганскую войну. Традиции дедов сильны !
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ясно
и все же вербовать агентов среди высшего командного состава ВСУ не их кафедра ... есть еще и СВР у них ...
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Вербует тот у кого есть деньги. Военщина потеряла источник дохода; она больше никого вербовать не сможет.
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ты сильно упрощаешь, да и с деньгами для этих целей там все в порядке.
Кацапье с голоду будет пухнуть, картофельные очистки жрать, но на эти цели деньги там будут всегда.
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только в 2017 году РФ закачало в американские облигации 103 млрд. долларов, это не считая того, сколько хранится в наличной валюте и золоте ....
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кацап, мне не нравится, как ты пишешь про украинскую спец службу.
Пиши лучше про своё ФСБ.
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ну вот, полезло типичное кацапское быдло наружу ... брысь.
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Колян ты хоть знаешь как переводится слово БЫДЛО?
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мне достаточно твоего ника Идиот Двараза - фсёёёё!
Долго думал над ником? (вопрос риторический - это значит отвечать не нужно)
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Идиот по тому что в 90е приехал как вынужденный переселенец., это 1 раз. 2 раз сам догадаешся.
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лан, ты там держись, а то накатил ... и пургу понес ... все проехали.
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Я теперь в предателях Украины числюсь так как сам вышел из плена. Так что можешь не стеснятся в своих выражениях., ты же гр Украины.
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1 радуйся, что живой
2 если бы числился, уже бы сидел
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каждый второй сбушник есть фсбшник. из истории как сбушники сливали хлопцев в донецке и луганске. почитай историю
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так ты историк или фиговый электронщик, что ты сам запутался и меня путаешь?
хлопцы то были днровсеие или лнровские?
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Да куда им тягатся с ФСБешными котаебами.
А кацапов больше опыта в сфере зоофелии.
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Идиот Двараза!!! ти ібонітовий не двічі, а УВЕСЬ, чмо кацапське!!!
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Ебанитовые до сих пор верят в машинку ИНИГМА ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 4061
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ти, бовдур,, вчи мови(транскрипцію також), або не ганьбися тут. Для загального розвитку: Enigma, Энигма - загадка, головоломка, что-то таинственное, невыразимое, или шарада или сложная задача.
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Вилкул на марше равенства ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 5501
12:07 Вилкул..а..ха..ха
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во вторник иду в прокуратуру. 4 года ждал от сбу и от полиции ответа., до сих пор официально в розыске. если нет ... что тоже хорошо.,, обращаюсь в европейский суд . И вся грязь сбу вылезет на свет.
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Нет я смерть колоборантов. А так я в принципе СЕПАР. Али иди учебник почитай и разведи в своем мозгу кто сепар а кто колобрационист.
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Для мене різниці між сепаром і колаборантом нема.
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Ну что с тебя взять? ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка - Цензор.НЕТ 1218 ты наверно малолетка и историю Украины не читал.
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А ти з мене нічого не візьмеш, візьмуть із тебе. І до речі я старший за тебе.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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