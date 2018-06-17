 Тактические учения "Северная крепость" начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время учений "Северная крепость" будут отработаны вопросы применения подразделений территориальной обороны по основным задачам: прикрытие участка государственной границы, обеспечение движения военных колонн, изоляция района боевых действий, оборона важных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными силами противника, ведение боевых действий в городе и лесу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Название учений символическое. Верю, что с завершением создания системы территориальной обороны, ее возможности, помноженные на возможности боевых воинских частей Вооруженных сил Украины, позволят создать настоящую крепость, способную защитить Украину от любого врага, - отметил командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко.







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