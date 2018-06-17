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 Тактические учения "Северная крепость" начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Учения организованы в соответствии с подходами и с использованием опыта применения воинских частей (подразделений) территориальной обороны стран Балтии, скандинавских и других.

Во время учений "Северная крепость" будут отработаны вопросы применения подразделений территориальной обороны по основным задачам: прикрытие участка государственной границы, обеспечение движения военных колонн, изоляция района боевых действий, оборона важных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными силами противника, ведение боевых действий в городе и лесу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Название учений символическое. Верю, что с завершением создания системы территориальной обороны, ее возможности, помноженные на возможности боевых воинских частей Вооруженных сил Украины, позволят создать настоящую крепость, способную защитить Украину от любого врага, - отметил командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко.

Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 01
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 02
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 03

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Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 04
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 05
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 06
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 07
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 08

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Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 09
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 10
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 11
Тактические учения Северная крепость начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны 12

Источник: https://censor.net.ua/v3071920
 
   
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Чернігівська область прикордонна, тому важливо там мати сильну армію.
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Пузаньків серед лампасних майже не залишилось,це добре,один звісно трохи переїдає,може заболів
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Все одеты-обуты. И это даже не регуляры, а призывники на время учений. Отшить сотни тысяч комплектов униформы - дело большое.
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Утфіль,ти знову спаливсь як з підлогою,ніколи,запамятай,ніколи в Україні не говорять "регуляри",це чисто кацапський армійський сленг,який же ти не росторопний та тупий,знову зальот
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а зачем нові бетонні бордюри так-сяк побілили, а нові тротуарні плити - не побілили?
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знаем мы эти" теробороны "..водки будет выпито немеренно
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Та, зрозуміло !!! Зрада АДНАЗНАЧНА!!! От якби ....!!!
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Учения только для отметки,переночуют в палатках,побухают
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Ватник, не неси пургу, как холоп хуйла письков, во время учений всё проходит на серьёзном уровне, а на паРашке действительно только пьянкой заканчивается.
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Самое вероятное место для вторжения. Это ж туда 1-ю Гвардейскую Танковую Армию из подмацковья перебазировали. Можэ не всю, но было такое.
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Там такі болота, озера, ліси..., що ці танки можуть не пройти
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Счас уже и смысла танками ехать никакого. Всё равно, что сразу вместе с бурятами внутри на переплавку отправить. Сразу на переплавку даже эффективней - так они хоть целиком...
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Ты имеешь ввиду что защитимся Джавелинами,так Пеца не разрешит,только ржавыми калашами.
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В Николаеве тоже прошли учения теробороны.., назывались 10 дневными, но реально 7 дней.. Достаточно интенсивная и насыщенная программа, и побегали и постреляли, городская тактика.., так что зрады нет!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоТактические учения "Северная крепость" начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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