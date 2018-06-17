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Все про:Герой_Украины (228) курсанты (71) выпуск (72)

 Почетный меч королевы Великобритании вручили Герою Украины генерал-майору Андрею Ковальчуку. ВИДЕО

Особое отличие - меч королевы Великобритании Елизаветы ІІ - получил выпускник Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, Герой Украины генерал-майор Андрей Ковальчук.

Как говорится в сюжете телеканала UA, вручили награду при выпуске курсантов Национального университета обороны имени Ивана Черняховского в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Королевский меч вручают лучшим выпускникам этого учебного заведения с 1996 года.

"Это, наверное, как в спорте, когда ты стартанул и нужно бежать к финишу. Это жизненное кредо, полученное в зоне АТО. Я учился заочно и примерно 50 процентов времени был в зоне АТО. То есть я совмещал практику с теорией", - рассказал Андрей Ковальчук.

Источник: https://censor.net.ua/v3071912
 
   
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От это подкинули темку секелёвым.
Прям вижу минутку ненависти на секельТВ на тему, "укрофожиздобиндеравцы стаят на каленях пиред сваими анлосаксонскорептилоиджными хазяивами!"
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"Англо-саксонскіє хазяєва паащряют своіх біндєравскіх рабов!"
якось так
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Наєв такий отримав, але Бог із тим мечем...
як приємно нарешті бачити, що наших офіцерів перекладають на кацапську...
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Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II пойдёт под венец.
55-летний двоюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен впервые в истории семьи сыграет однополую свадьбу с 55-летним Джеймсом Койлом. Об этом сообщает Daily Mail.
С будущим супругом он познакомился три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.
До этого года они скрывали свои отношения от родственников и решились на признание только сейчас.
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А чому це так тривожить кацапів? Адже там (у кацапії) самі грайдупки при владі. І нічого. Вялічіє. Почесний меч королеви Великої Британії вручили Герою України генерал-майору Андрію Ковальчуку - Цензор.НЕТ 2714
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Ты путинофил?
На кой ляд ты его цитируешь?
Или уже привык лизать ему жопу?
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Напоминаю вам ботам кремлевским, с кем ваш Путин работает.



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Нащадки професії, що потребувала фізичної сили.
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Годно. А почему генпрокурор поехал праздновать 30 лет своей свадьбы в Италию.
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А почему бы ему и не поехать куда захочет за свои деньги?
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И почему ехать, когда война в стране.
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Кується нова військова еліта України..І це добре.. Погано, що нова політична еліта ніяк не проглядається..
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Как можно кувать новою елиту в институте имени коллаборанта ? Как ?
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Сколько ещё будут в Украине терпеть такие названия как «имени Ивана Черняховского« ? Что нет болие достойных украинцев которые служили верой и правдой Украине чем этот коллаборант ? Какое от имеет вообще отношения к Украине?
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У Ваших словах є рація і назву варто було б змінити. Лише Ви неточні в тому, що він колаборант. Він був громадянином совдепії та був офіцером красной_арміі. Із закликами "ввєді_вАйска" не ходив.
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Цензор, а українською мовою сюжету нема ?
Я це гидоття додивитися не змогла.
Тобто в Україні є, прости Господи, тбканали, які перекладають з державної мови на москальську ?
І оце каліцтво називається UAtv ?
F****s**.
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По темі новини - вітання випускникам.
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Наш комбриг. Отличный дядька. Суров, спокоен, справедлив.
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Группа футбольных болельщиков из Швейцарии, направлявшаяся на матч своей команды в Россию на машине, случайно заехала в зону боевых действий в Донбассе и оказалась на передовой. Об этом рассказала журналист и украинский волонтер Анна Домбровская в Facebook.

Волонтер задалась вопросом, как туристов могли пропустить через блокпосты в зону Операции объединенных сил. «У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018», - подчеркнула она.
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это ты специально пургу пишешь?
в оригинале у Домбровской это звучит иначе:
"Сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины."

амЫреканец, тебе нужно объяснять значение слов - ЧУТЬ и НЕ заехали ?
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"Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной..."- объясни как они через блок-посты проехали???
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"чуть не заехали" - это и означает, что не проезжали, не доехали туда куда не можно.
А вывела их она на правильную дорогу, так как двигались не в том направлении.
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"Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? "-ясно что они проехали блок-пост. Почему их пропустили?
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Не в теме, Рабинович сейчас трогает все леса Украины. Не верю.
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Подумаешь новость! Наш гидрант уже с полковников сотни генералов сделал.
А сколько орденов им дал , а сколько ленточек разрезал?
А КАК МЫ ЖИТЬ СТАЛИ ХОРОШО. ДАЖЕ В ПАПУ НОВОЙ ГВИНЕИ ВОСХИЩАЮТСЯ. Но магазинов "педрошен" кругом море. И транспорт "БОГДАН! кругом так и возит всех . (К сати не одной запчасти Украинской) даже болты и гайки кацапские.
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Поздравления!
Правда, на видео не меч, а шпага(либо палаш,либо эспадрон)
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Меч это хорошо.Колбасу там порезать или консерву открыть.
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Духовні скрепи Європи скоро прирівняються до тих, яких європейці гнобили віками. Справедливість восторжествує - Канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче провести надзвичайний саміт у зв'язку з міграційним кризою в Європі. Про це 16 червня пише Bild із посиланням на джерело. Гостра міграційна криза в Європі виникла у зв'язку з бойовими діями на Близькому Сході і в Африці. За інформацією президента Європейської ради Дональда Туска, протягом 2015 року в Європу прибуло приблизно 1,5 млн мігрантів. -gordonua.com/ukr/news/worldnews/-merkel-planuje-provesti-nadzvichajnij-samit-v-zv-jazku-z-migratsijnim-krizoju-v-jevropi-251302.html
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22 июня 1941 года. Никакого вероломного нападения Германии на СССР не было. Гитлер предупредил Сталина о начале войны : http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/06/17/116928/22-iyunya-1941-goda--nikakogo-verolomnogo-napadeniya-germanii-na-sssr-ne-bylo--gitler-predupredil-stalina-o-nachale-vojny.shtml
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Я идиЁт или не пойму??? Он Что 10 подводных лодок Фрицев утопил?
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Не понял .А почему на видео выпускники говорят на украинском языке , а диктор за кадром переводит на русский язык на канале Украина в стране Украина ?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПочетный меч королевы Великобритании вручили Герою Украины генерал-майору Андрею Ковальчуку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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