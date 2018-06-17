 Почетный меч королевы Великобритании вручили Герою Украины генерал-майору Андрею Ковальчуку. ВИДЕО

Как говорится в сюжете телеканала UA, вручили награду при выпуске курсантов Национального университета обороны имени Ивана Черняховского в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Королевский меч вручают лучшим выпускникам этого учебного заведения с 1996 года.
"Это, наверное, как в спорте, когда ты стартанул и нужно бежать к финишу. Это жизненное кредо, полученное в зоне АТО. Я учился заочно и примерно 50 процентов времени был в зоне АТО. То есть я совмещал практику с теорией", - рассказал Андрей Ковальчук.
Прям вижу минутку ненависти на секельТВ на тему, "укрофожиздобиндеравцы стаят на каленях пиред сваими анлосаксонскорептилоиджными хазяивами!"
якось так
як приємно нарешті бачити, що наших офіцерів перекладають на кацапську...
55-летний двоюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен впервые в истории семьи сыграет однополую свадьбу с 55-летним Джеймсом Койлом. Об этом сообщает Daily Mail.
С будущим супругом он познакомился три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.
До этого года они скрывали свои отношения от родственников и решились на признание только сейчас.
На кой ляд ты его цитируешь?
Или уже привык лизать ему жопу?
Я це гидоття додивитися не змогла.
Тобто в Україні є, прости Господи, тбканали, які перекладають з державної мови на москальську ?
І оце каліцтво називається UAtv ?
F****s**.
Волонтер задалась вопросом, как туристов могли пропустить через блокпосты в зону Операции объединенных сил. «У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018», - подчеркнула она.
в оригинале у Домбровской это звучит иначе:
"Сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины."
амЫреканец, тебе нужно объяснять значение слов - ЧУТЬ и НЕ заехали ?
А вывела их она на правильную дорогу, так как двигались не в том направлении.
А сколько орденов им дал , а сколько ленточек разрезал?
А КАК МЫ ЖИТЬ СТАЛИ ХОРОШО. ДАЖЕ В ПАПУ НОВОЙ ГВИНЕИ ВОСХИЩАЮТСЯ. Но магазинов "педрошен" кругом море. И транспорт "БОГДАН! кругом так и возит всех . (К сати не одной запчасти Украинской) даже болты и гайки кацапские.
Правда, на видео не меч, а шпага(либо палаш,либо эспадрон)