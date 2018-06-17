 Россия может согласиться на обмен пленными во время ЧМ-2018, чтобы улучшить свой имидж, - Климкин. ВИДЕО

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.
"Жест возможен, но жест не от чистого сердца, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал министр.
Климкин также отметил, что не стоит рассчитывать на скорое освобождение всех украинских пленников.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку.
а может напасть, ведь говорили что нападёт. А теперь говорят что обмен? Нас за лохов держат? Или просто такие новости
нехай вдавляться своїм святом на крові.
а де фоткі ?
Во время интервью российскому телеканалу Москалькова заявила, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии в РФ, удовлетворительное.
"Его состояние здоровья на сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - рассказала Уполномоченная.
докази давайте, бо ваші слова то навіть не пил.
те кацапйо весь кайф обламало. в 2014 не до футболу було і вже не тягне.
за мексиканців я рада ))
чудні ви, хлопаки...
попалили гея..
та не соромся, Європа з тобою.
Це тобі за обсирання Майдану.
Олег Оболонь
раньше надо было думать. Теперь педер астия- часть обязательств майдана. Мы обязаны рассказывать своим детям о преимуществах педерастии... УРА МАЙДАН РАБОТАЕТ МЛЯ...
17.06.2018 19:53
Bohdan Yaremenko
6 июня в 0:42 ·
Не так давно, в лютому цього року, уся президентська свита з піною з рота намагалась переконати, що світська розминка Петра Порошенка на віденському балу (хронологічно невдовзі після виснажливих перельотів на Мальдиви) це просто прекрасно, бо лише обмежені українські хуторяни не розуміють той факт, що сучасна світова політика робиться і в театрах.
На балу Петро Порошенко був ( і, слід думати, вів інтенсивні переговори) на запрошення президента Австрії. Того самого, який сьогодні на прес-конференції заявив, що з Путіним і Росією у них "бізнес, як завжди". А заодно підтримав ідею газогону Північний потік 2.
Світову політику напевно можна робити і в театрах, і на балах. Шкода, що добре при цьому не виходить.
Поки що - платні зустрічі більш ефективні.
Допустим: Знание языка страны проживания, знание и уважение законов и тк.дал.
Но когда оно специально ставит в противовес и игнорирует все наше?
руцьке бидло вашему фюрерові непотрібне