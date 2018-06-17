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 Политика Украины
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 Россия может согласиться на обмен пленными во время ЧМ-2018, чтобы улучшить свой имидж, - Климкин. ВИДЕО

Россия пытается создать положительный имидж, поэтому не исключено, что во время проведения Чемпионата мира по футболу она согласится на очередной обмен пленными.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "РФ продолжает свою "игру": МИД протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком

"Жест возможен, но жест не от чистого сердца, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал министр.

Климкин также отметил, что не стоит рассчитывать на скорое освобождение всех украинских пленников.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Также читайте: 24 освобожденных заложника уже получили по 100 тыс. грн помощи, - МинВОТ

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку.

Источник: https://censor.net.ua/v3071908
 
 
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а может не согласится.
а может напасть, ведь говорили что нападёт. А теперь говорят что обмен? Нас за лохов держат? Или просто такие новости
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Вообще-то, 4 года, как напала... Новость?
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Не так)) 4 года как каждый месяц обьявляют о нападении)) 12*4=48раз на нас напали)) Самому не смешно?))) Если учесть что каска тымчука обьявляла о нападении каждую неделю....
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Дипломат - ничего конкретного, просто чешет, абы что.
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В современной истории Украины был и есть единственный дипломат, говорящий прямым текстом. 3а что и поплатился. (ответ: Андрей Дещица)
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Я смотрел это видео, как он трясся от страха, когда толпа заставила его произнести это.
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Клімкін щось знає чи це просто його порожні надії?
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Не так давно прозвучала Нота США по Сенцову. Дип.практика подсказывает, что американские Ноты выносятся, когда вопрос уже решён... Вот и думайте...
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По этому мы заранее этот шаг обосрём что бы этого не дай бог не случилось. просто глыба дипломатии
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ні, це наша сторона натякає зарозумілим йолопам - віддайте наших полонених !
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Там такой праздник, такая атмосфера на стадионах и вне, что имидж и так в порядке. Сейчас 80 000 болел, на переполненных Лужниках Германия-Мексика. Матч и атмосфера супер.
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а мене не вабить атмосфера з вонючих лаптів
нехай вдавляться своїм святом на крові.
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Та ты шо? А в чем связь между убийцей и чемпионатом?
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Это примерно как "улучшить карму Чикатило".
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Вот зачем это озвучивать? В таких случаях надо поменьше вякать.
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Какие-то гадалки ,может согласится а может и нет Россия может согласиться на обмен пленными во время ЧМ-2018, чтобы улучшить свой имидж, - Климкин - Цензор.НЕТ 3802чемпионат уже четыре дня идёт и кстати пока он интересный ,сейчас например мексиканцы натягивают немцев за пять минут до конца а на имидж путину наплевать и растереть ,к нему и меркель приехала и макрон а трамп желает встретиться ,вы воры ,лучше подумайте ,какой имидж вы создали Украине за четыре года ...
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Плимкин готов понести ответственность вплоть до ухода с поста своего если Рашка не согласиться на обмен во время футбола? Или это пустое балабольство чувствующего безнаказанность и безответственность чиновника которому ляпать абы шо??!!
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Пишут, что Сенцов на голодовке 2 кг набрал. Прямо по стопам Нади идет.
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Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который уже голодает более 30 дней, набрал 2 кг
Во время интервью российскому телеканалу Москалькова заявила, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии в РФ, удовлетворительное.
"Его состояние здоровья на сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - рассказала Уполномоченная.
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вірити кацапу - себе не поважати.
докази давайте, бо ваші слова то навіть не пил.
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А може він вже помер, а ви не приховуєте ?
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Откормят, обменяют, вы его в депутаты, потом в тюрьму. А там голодай-не голодай, мировая общественность будет молчать - не у Путина же преступления кровавого режима.
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русский,твоего фюрера зовут хуйло. Не забывайся на вражеском сайте.
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він розслабився, час йому нагадати
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А наши соседи с юга- Мехико немцев 1-0 натянули Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018, щоб покращити свій імідж, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1316 ...это значит,в понедельник у меня будет на работе два бесполезных тела с великого бодуна Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018, щоб покращити свій імідж, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3116
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взагалі то я палка футюольна вболівальниця, щоправда у минулому
те кацапйо весь кайф обламало. в 2014 не до футболу було і вже не тягне.
за мексиканців я рада ))
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Tа я тоже из принципа не слежу,однако ж этот случай меня касается непосредствянно, бо производительность труда в моей конторе в понедельник будет снижена ровно на 25%. Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018, щоб покращити свій імідж, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3653
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Бенечка!! Ты такой доверчивый! Кровавая мужебаба бывшая мусорша вякнула то что нужно Хуйлу а ты лопухи распустил и ловиш )))
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Ну Надя прям расцвела, голодая в рус тюрьме. Подозреваю, Сенцов не хуже.
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Угу,верим руснявой самке на руснявом пропагандонканале
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Да то Веня руссру цитирует... Там у них, кстати, инфа растёт, шо в Одессе дефицит отдыхающих в связи с открытием моста в Керчь. Одесса улыбается, и в шутку просит крысм не возвращать
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И о каком имидже может идти речь когда Хуйло УЖЕ выиграл и всех натянул по гланды самим фактом проведения ЧМ!!!
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климкин , она СОГЛАСИТСЯ на обмен когда станет ЧЕМПИОНОМ МИРА !!! так что тебе ОСТАЕТСЯ только БОЛЕТЬ за росию !!! ты НАЧИСТИ гриву при встрече КОНЮ лучше !!! а гадать как нибуть и без тебя ЛЮДИ есть !!
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Черного казла не отмоешь до бела...
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Марсуха!!! ... как ты делаешь такие квадратики... и что это означает на Вашей красной планете?
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Один аутсайдер выиграл у другого🌷.В спам будем играть?
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Слушай.А давай я тебя сразу пошлю.Нафига нам ходить вокруг да около)
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Дурик)Я не хожу по кацапским ссылкам🌷😄.Так шо в спам поиграем?
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Ты будешь общаться с собой ссылками)Минут через 20 начну лупить тебя спамом)Сейчас не до тебя)
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Минут ч/з 20 я пойду смотреть Бразилия-Швейцария. А ходишь ты по ссылкам или ещё куда мне поф. Хоть под себя ходи - это твоё личное марсианское дело. До завтра!
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Первым в спам? Оригинальная заявка Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018, щоб покращити свій імідж, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9978
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Полный игнор. Не собираюсь даже смотреть.
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Похвально! Но ФИФА Вас оштрафует Кстати матчи на редкость интересные (сам не смотрел конечно, рассказывали...)
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Если РФ выйдет в полуфинал, то обмен вполне возможен.
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как бы немножко наоборот)) рашка опустила саудитов))
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якраз в тему гейпарада Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018, щоб покращити свій імідж, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2834
чудні ви, хлопаки...
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Типа вы волосатые пилотки от этого далеки)) Изыди лесби))
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ну не я ж такі роблю такі публічні пропозиції іншому чоловікові ))
попалили гея..
та не соромся, Європа з тобою. Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018, щоб покращити свій імідж, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6042
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Забавно видеть потуги обос*ать человека который везде сам обси*ал петухов))) Видимо ваша организация заднеприводных на меня дала заказ?)) Солнышко, скажу тебе честно.... тебя бы я отымел в разные места и в разных позах)))
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Хотя... судя по тому что ты постоянно гадишь тут- ты жирная старуха у которой нет лм=ичной жизни.... Мне жаль тебя..
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Помрій, довбень...
Це тобі за обсирання Майдану.
Олег Оболонь

раньше надо было думать. Теперь педер астия- часть обязательств майдана. Мы обязаны рассказывать своим детям о преимуществах педерастии... УРА МАЙДАН РАБОТАЕТ МЛЯ...
17.06.2018 19:53

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Ахахах)) Если бы я не угадал ты бы так не среагировала)) Обратись к врачу... лесбиянство может и вылечат)) хотя нам и с твоим диагнозом ты пригодишься))
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Імідж трооохи покращеться, коли крису кремлівську грохнуть.
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Немного об успешности нашей международной политики.
Bohdan Yaremenko
6 июня в 0:42 ·

Не так давно, в лютому цього року, уся президентська свита з піною з рота намагалась переконати, що світська розминка Петра Порошенка на віденському балу (хронологічно невдовзі після виснажливих перельотів на Мальдиви) це просто прекрасно, бо лише обмежені українські хуторяни не розуміють той факт, що сучасна світова політика робиться і в театрах.
На балу Петро Порошенко був ( і, слід думати, вів інтенсивні переговори) на запрошення президента Австрії. Того самого, який сьогодні на прес-конференції заявив, що з Путіним і Росією у них "бізнес, як завжди". А заодно підтримав ідею газогону Північний потік 2.

Світову політику напевно можна робити і в театрах, і на балах. Шкода, що добре при цьому не виходить.
Поки що - платні зустрічі більш ефективні.
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НУ КАК МОЖЕТ КОРЕННОЙ КАЦАП КЛИМКИН, БЫТЬ МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ? Представте себе, что ему задают вопрос где-то: Вы где родились ?
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Кадровый голод. Расово чистых патриотов на все должности не хватает.
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Я не расист! У нас в Украине с рассийскими фамилиями %30 людей. Но есть "межа оседлости" как в цивилизованных европейских странах.
Допустим: Знание языка страны проживания, знание и уважение законов и тк.дал.
Но когда оно специально ставит в противовес и игнорирует все наше?
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Я ж говорю, кадровый голод. Нет образованных, умных патриотов на все должности. Просто нет. На майдан набрать можно, а вот руководить страной - уже нет.
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Нанять из-за границы? Хотя с грузинами какой то позор получился....
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Не путай Майдан с этой пиздобратьей! На Майдан не набирают. На Майданы ходят не Патрошенков выбирать. Что ребята патриотичные, но заправляли ими такие как "шпикер" Пагубий. И по бульдозерам прыгали Порошенки.
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Не кузди! Украинцы самый телерантный народ, и циркулем башку не меряют.
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И да. Делайте, что-нибудь. Наших нужно возвращать. И если уже не смогли до чемпионата, то делайте сейчас.
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Вот если бы было на размен пару сотрудников ГРУ, вот тогда бы процесс пошел, а так вряд ли. Единственная зацепка Вышинский, да и то за него больше двух не дадут.
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не факт.
руцьке бидло вашему фюрерові непотрібне
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какой обмен-шо он курит? вова ботоксный щас на седьмом небе-по всем кацапским каналам крутят интервью с иноболельщиками как они любят кацапов и как им нравится в кацапстане, вы -какой-то сраный обмен,оно ему надо
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Да да.Депардье гражданин Рашки.Немецкая семья перебралась в Сибирь и счастлива.Рой Джонс принял гражданство и выйграл мордой в пол
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О Рашаагитпропе.Не удивлюсь,як що Кисель тв по окончанию ЧМ,скажет,що болельщики не хотят возвращаться домой,бо полюбили Рашку,и остаются Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018, щоб покращити свій імідж, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3131
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия может согласиться на обмен пленными во время ЧМ-2018, чтобы улучшить свой имидж, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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