 Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Отмечается, что около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес, примерно в 25 км от места проведения церемонии подписания.

Размахивая греческими флагами, протестующие пытались подойти к месту подписания на берегу озера. Но они были окружены полицией, которая блокировала все близлежащие дороги. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.









По информации протестующих, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 8 человек.

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Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.