 Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Отмечается, что около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес, примерно в 25 км от места проведения церемонии подписания.
Размахивая греческими флагами, протестующие пытались подойти к месту подписания на берегу озера. Но они были окружены полицией, которая блокировала все близлежащие дороги. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.
По информации протестующих, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 8 человек.
Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.
Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
Отже, це анітрохи не збіг
"Там за спинами козаків зображені два скручених прапори: синьо-жовтий і червоно-чорний. Консультантом художника під час написання цієї картини був знаний історик українського козацтва Дмитро Яворницький. Саме з автентичних експонатів колекції Яворницького Рєпін змальовував амуніцію, зброю, іншу козацьку атрибутику, зокрема і прапори. "
(Сергій Грабовський Чи були запорозькі козаки бандерівцями?)
Где-то мне попадались уже подобные дебилы, которым не нравится, как называют жители соседнего государства себя самих и своё государство.
Запамятовал, правда, где попадались.
краще б назву села змінили
Оскопление
це ота юлька, шо підписала газ по 480? я не помиляюсь?
Чтобы поменять ставку, нужно было подписать ежегодное техническое соглашение, в дополнение к основному контракту. Но соглашение ни разу не было подписано, ставка не менялась даже с учетом роста стоимости газа для Украины с $260 в 2009 году до $485 в апреле 2014 года....По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.
И объёмы транзита 70-95 миллиардов кубов за год. Посчитаешь огроменные доходы сам? Или это для тьебя сложно?
але ти під проксями, до тебе це навряд чи дійде, лахта
Ай-я-яй, как непоследовательно.
А на самом деле:
села Пизодери в регионе Преспес,Источник: https://censor.net.ua/v3071906
Македонский был славянином - его корни из Праукраины, а значит Македония как славянская страна имеет полное право на имя Македония. Имя Македония само говорит за себя - маки и дон (река). ДуНай, ДНестр, ДНепр, ДесНа и собственно Дон - великое степное междуречье где в червні (червоный-красный) расцветал до обрию дикий мак. На Кировоградщине да на Одессчене я видел до сих пор мак среди хлебов красуется. Потому у Македонцев красные цвета - маки червоні. Название Македония взято от сюда из нашей земли - стопудово. Да и вообще вся европейская аристократия от сюда - они или арийцы (ари-сто-крат) или сарматы, что опять же это мы - хохлы, вернее наши пращуры. Македонский царь арийско--киммерийско-славянский из краёв здешних - украинских. Мы Країна - от сюда всё пошло.
Нам нужно вернуть себе название Русь, даже хотя бы для того, чтобы козломордых колбасило непереставая на обед и ужин. Позавтракали щами и давай головой об стенку, да обратно об потолок...