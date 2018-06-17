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Все про:Балканы (25) Греция (485) Македония (35) столкновения (424)

 Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Могерини рассчитывает, что Евросовет в течение двух недель примет решение о начале переговоров по вступлению Македонии в ЕС

Отмечается, что около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес, примерно в 25 км от места проведения церемонии подписания.

Размахивая греческими флагами, протестующие пытались подойти к месту подписания на берегу озера. Но они были окружены полицией, которая блокировала все близлежащие дороги. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.

Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией 01
Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией 02
Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией 03
Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией 04

По информации протестующих, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 8 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Источник: https://censor.net.ua/v3071906
 
 
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Греки не попали на ЧМ-2018, негде выпустить пар
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Таке буває. Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией - Цензор.НЕТ 3302 Ось флаг Барселонети - району міста Барселона. Завжди приємно там прогулятися, бо багато жовто- блакитних прапорів на балконах.


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Я его впервые увидел в Филаделфии,на Бен. Франклин парквей,там по обочинам на столбах развешаны флаги многих государств. Даже глаза на всякий случай протер....тем более шо жовто-блакитный там недалеко висел.
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в Ірландії дві сосідні області в автівках до зеркал підвішують одні короладки а інші жовто-блакитні Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 9264
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Флаг Модены в Италии,еще посмотрите)
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Ні, прапор Македонії дещо інший.
Отже, це анітрохи не збіг

Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 6101
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Флаг ВМРО и Македонии в 1944-м году Или просто, флаг македонских националистов.

Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 8099
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І до них бендерівці добрались. Прівєт распятим мальчікам
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Да нет, этот флаг появился на 50 лет раньше, в 1893-м году в Солониках. Это флаг македонских националистов.
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У нас этот флаг был в XVII-XVIIIст. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану".
"Там за спинами козаків зображені два скручених прапори: синьо-жовтий і червоно-чорний. Консультантом художника під час написання цієї картини був знаний історик українського козацтва Дмитро Яворницький. Саме з автентичних експонатів колекції Яворницького Рєпін змальовував амуніцію, зброю, іншу козацьку атрибутику, зокрема і прапори. "
(Сергій Грабовський Чи були запорозькі козаки бандерівцями?)

Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 1625
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А ты то чего разуешься? Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 1894 Тебе лично плакать надо. Под этим флагом македонцы и болгары турок резали. Это флаг борьбы за освобождение от ига Османской империи.
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Им не нравится как называется другое государство. Дебилы, мля...
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Оу?! Оу?!

Где-то мне попадались уже подобные дебилы, которым не нравится, как называют жители соседнего государства себя самих и своё государство.

Запамятовал, правда, где попадались.
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Греки вважають , що Македонія , то є Греція !
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Грецькі дармоїди бояться вступу ще однієї країни до ЄС. Їм можуть (грекам) зменшити євросубсидії, оскільки треба буде надавати частину бюджету Македонії щоб та досягла стандартів ЄС.
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500 демонстрантов собрались у небольшого села Пізодери Источник: https://censor.net.ua/v3071906

краще б назву села змінили Массовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией - Цензор.НЕТ 1603
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Ага, Північні Пізодери - і це докорінно змінює ситуацію
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може така назва приваблює багато заможних туристок бальзаківського віку... Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 7019
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Главное, чтоб богатые туристки бальзаковского возраста не подхватили заодно и преспес.
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Название македонской столицы Скопье - тоже как-то серпом по яйцам, причём в буквальном смысле
Оскопление


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Хоча б на італійську - село Казанови Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 2060
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Вот поэтому в Греции европейские зарплаты и пенсии, а вся Украина замерла в ожидании того, что Юлька тарифы снизит. Почувствуйте разницу.
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юлька знизить... шо?
це ота юлька, шо підписала газ по 480? я не помиляюсь?
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Напомни какие были тарифы, когда газ был по 480?
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А можно заодно напомнить и на сколько миллиардов ежегодно дотировался убыточный Нафтогаз?
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Лучше напомнить сколько миллиардов Нафтогаз получил от россии за транзит газа по цене 480.
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В контракте четко названа стоимость транзита только на 2009 год - $1,7 за 1000 куб. м.В дальнейшем ставка могла меняться ежегодно - в зависимости от уровня инфляции в ЕС, стоимости российского газа для Украины и тарифа в предыдущем году.
Чтобы поменять ставку, нужно было подписать ежегодное техническое соглашение, в дополнение к основному контракту. Но соглашение ни разу не было подписано, ставка не менялась даже с учетом роста стоимости газа для Украины с $260 в 2009 году до $485 в апреле 2014 года....По новым тарифам "Газпром" должен был бы платить около $42 за 1000 куб. м, но российская компания оказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте от 2009 года.

И объёмы транзита 70-95 миллиардов кубов за год. Посчитаешь огроменные доходы сам? Или это для тьебя сложно?
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такі, що весь держбюджет клався до кишені юлі під видом компенсації різниці між істинною ціною і ціною для населення
але ти під проксями, до тебе це навряд чи дійде, лахта
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Только почему то вы стыдливо умалчиваете, что россия к цене 480 давала скидку в 100 за аренду своего флота в Севастополе. А Нафтогаз всё равно получал за транзит по цене в 480.
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тільки чомусь ви сором'язливо замовчуєте що в результаті говноімперія напала, щоб не платити
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И что, ты лично платил по 480 долларов за тысячу кубов? С этого места поподробнее, расскажи, как это было. Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 5409
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Юля повинна пообіцяти зниження тарифів у три рази і підняття зарплат до рівня Греції.
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Тарифы должны расти, это нормально, а зарплаты и пенсии надо поднимать через забастовки и протесты.
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Ты забыл добавить, сколько десятков миллиардов долларов набрались у Германии, Франции и остальных стран ЕС греческие барИги.
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А что рядовому греку до этих миллиардов, есть какое то дело? Плати мне тысячу евро пенсии в месяц уже сегодня и пусть твои миллиарды долларов Гройсман хоть жопой ест. Мне это будет все равно. Я плакать точно не буду. А ты?
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А как же "набрались кредитів, що ще правнуки отдавать будуть"?

Ай-я-яй, как непоследовательно.
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тобто, цих вбогих більш влаштовувало, коли Північна Македонія називалася просто Македонією?
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Одним словом , як кажуть греки , протестують малакаси 😂
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Афины,-говорили они. Спарта, - вторили им.

А на самом деле:

села Пизодери в регионе Преспес,Источник: https://censor.net.ua/v3071906
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нормальним людям завтра на роботу, а в греків попереду 5 днів вихідних....а енергію дівати нікуди Масові протести та сутички відбулись у Греції після підписання угоди з Македонією - Цензор.НЕТ 7225
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И как они это собираются через парламент проталкивать
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А у нас Русь безспроса перефамилили пришлось Украинить.
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Греки снова делают лицо обиженным, даже после того, как заставили другую страну сменить название. Видимо нужны деньги...снова...большие.
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Конечно,кремляди тут не причём...как ихтамнет в Украине,как не выбрали трампа идиота,как не вмешивались в Брехсит в Англии!
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А грекам какое дело, что переименовали Македонию? Не Грецию ж. Подурели люди.
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Пора Украине вернуть своё древнее и исконное название Русь. Украина-Русь! И нехай козломордые в параше казаться и бьются о землю твёрдую звонкой головой своей, бо пустой, пуще этих греков контуженных.
Македонский был славянином - его корни из Праукраины, а значит Македония как славянская страна имеет полное право на имя Македония. Имя Македония само говорит за себя - маки и дон (река). ДуНай, ДНестр, ДНепр, ДесНа и собственно Дон - великое степное междуречье где в червні (червоный-красный) расцветал до обрию дикий мак. На Кировоградщине да на Одессчене я видел до сих пор мак среди хлебов красуется. Потому у Македонцев красные цвета - маки червоні. Название Македония взято от сюда из нашей земли - стопудово. Да и вообще вся европейская аристократия от сюда - они или арийцы (ари-сто-крат) или сарматы, что опять же это мы - хохлы, вернее наши пращуры. Македонский царь арийско--киммерийско-славянский из краёв здешних - украинских. Мы Країна - от сюда всё пошло.
Нам нужно вернуть себе название Русь, даже хотя бы для того, чтобы козломордых колбасило непереставая на обед и ужин. Позавтракали щами и давай головой об стенку, да обратно об потолок...
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомМассовые протесты и столкновения прошли в Греции после подписания соглашения с Македонией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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