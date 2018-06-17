EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  4971  216
Все про:Геращенко Ирина (1136) Гонгадзе (703) Кучма (1688) минские соглашения (2431)

 Кучма "перешел рубикон 2014 года" и сегодня является важным представителем Минской группы, - Ирина Геращенко о работе с экс-президентом в контексте дела Гонгадзе. ВИДЕО

Бывший президент Украины Леонид Кучма является важным участником группы по мирным переговорам в Минске

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Пукач не дает показаний, которые бы помогли установить заказчиков убийства Гонгадзе, - Луценко

Ведущий программы спросил ее о том, чувствует ли экс-президент Леонид Кучма, с которым она теперь работает в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, свою ответственность за то, что тогда произошло с журналистом Георгием Гонгадзе.

"Мы работаем в Минской группе, там несколько человек нас. И очень важно чтобы эта группа сейчас максимально скоординировано работала на Украину. Поэтому я, с Вашего разрешения, буду делать все, в т.ч. в прямом эфире, чтобы помогать Украине, а не сейчас как-то ставить под сомнение работу нашей группы", - отметила Геращенко.

По ее мнению, Кучма "перешел рубикон 2014 года" и сегодня является "очень важным представителем Минской группы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Российский след" в деле Гонгадзе - это выдумка самого Кучмы и команды Пинчука, - Подольский

"Там есть представители Российской Федерации. И важно чтобы человек, который представляет Украину в ТКГ, умел с ними говорить. Потому что это (представители режима Путина. - Ред.) очень циничные переговорщики, которые всегда умели давить на Украину", - объяснила Геращенко.

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.

Источник: https://censor.net.ua/v3071904
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Что самое обидное для Украинского Народа что эта тварь может умереть спокойно в постели .А украденные металлургические комбинаты перейдут его ублюдочным мажорным внукам и детям .А они должны быть реально уничтожены , украденные активы должны быть национализированы , а вся семья с детьми и внуками как пособники всю жизнь в тюрьме .
 показать весь комментарий
 
 
Алєжа, це все туфта, потрібно заставити працювати ті ресурси на Україну, а "Взять усьо і падєліть!" ми вже проходили - не працює.
Податок прогресивний, пільги за створення робочих місць і інвестиції в економіку України, бізнес відомкремити від політики.
 показать весь комментарий
 
 
Кучма вырастил Ахметова, с которого начался конфликт на Донбассе.
И Гонгадзе приказал убить с подачи Литвина, у которого на Алену Притулу были свои виды..
 показать весь комментарий
 
 
Так что, Ырка Воздухососка Кучке амнистию выписала?
Кто на очереди?
Убийцы Небесной Сотни???
 показать весь комментарий
 
 
Мертвечук на очереди. Очень полезный кадр - кум )(уйла.
 показать весь комментарий
 
 
"Ми працюємо в Мінській групі, там нас кілька людей. І дуже важливо, щоб ця група зараз максимально скоординовано працювала на Україну.Джерело: https://ua.censor.net.ua/v3071904
Щось не бачу,я жодного результату від вашої праці яка відбувається в невідомих умовах і з якимись чмирями,які ці чотири рокі весь час обіцяють припинення бойвих дій.А насправді ніякого припинення не відбувається.А йде цілком спланованна ФСБ операція по духовному знищенню українськіх воїнів.
Кучма "перейшов рубікон 2014 року" і сьогодні є важливим представником Мінської групи, - Ірина Геращенко про роботу з екс-президентом у контексті справи Гонгадзе - Цензор.НЕТ 9875
 показать весь комментарий
 
 
Кучма расхерачил Украину!
Позволил полностью её раздерибанить лично преданным подонкам!
 показать весь комментарий
 
Никакой рубикон Кучма не перешёл, иначе он не стал бы утаивать правду о сбитом над Чёрным морем Ту - 154 "Сибирь". Путин совсем недавно подло обвинил Украину в этой трагедии, хотя она к ней непричастна. В 2001 Кучма помогал молодому коллеге сохранить лицо после "она утонула" про "Курск",теперь помогает Пуйлу выкручиваться из ситуации с Боингом МН - 17 за счёт обвинений Украины?
 показать весь комментарий
 
чмошница херова,бл"дь государственный деятель-вонючка,дешевая журнашлюха, держащая нос по ветру при каждой власти-противно
 показать весь комментарий
 
Кучма - это последний президент, при котором в Украине наблюдался экономический рост, уменьшался госдолг и работала промышленность. какой бы он не был хреновый, но следующие президенты по сравнению с ним явные диверсанты.
 показать весь комментарий
 
ахахаха экономический рост при Кучме говориш а с 1.9 до 5.1 грн вырос это рост куда алеша ? вверх наверно ?
 показать весь комментарий
 
что эта сука шепчет? ебать, когда эта шняга закончится.
 показать весь комментарий
 
Дэн Голд, падение экономики было остановлено в 1999 - 2000 гг, благодаря работе правительства Ющенко, в котором вице - премьер по ТЭК Тимошенко вывела из тени энергетику. Не знал?
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКучма "перешел рубикон 2014 года" и сегодня является важным представителем Минской группы, - Ирина Геращенко о работе с экс-президентом в контексте дела Гонгадзе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх