 Кучма "перешел рубикон 2014 года" и сегодня является важным представителем Минской группы, - Ирина Геращенко о работе с экс-президентом в контексте дела Гонгадзе. ВИДЕО

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ведущий программы спросил ее о том, чувствует ли экс-президент Леонид Кучма, с которым она теперь работает в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, свою ответственность за то, что тогда произошло с журналистом Георгием Гонгадзе.

"Мы работаем в Минской группе, там несколько человек нас. И очень важно чтобы эта группа сейчас максимально скоординировано работала на Украину. Поэтому я, с Вашего разрешения, буду делать все, в т.ч. в прямом эфире, чтобы помогать Украине, а не сейчас как-то ставить под сомнение работу нашей группы", - отметила Геращенко.

По ее мнению, Кучма "перешел рубикон 2014 года" и сегодня является "очень важным представителем Минской группы".

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"Там есть представители Российской Федерации. И важно чтобы человек, который представляет Украину в ТКГ, умел с ними говорить. Потому что это (представители режима Путина. - Ред.) очень циничные переговорщики, которые всегда умели давить на Украину", - объяснила Геращенко.

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.



В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.