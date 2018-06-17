EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Киевские новости
  14706  259
Все про:Киев (16034) марш (468) ЛГБТ-сообщество (190) Карась Евгений (7)

 "Полиция жестоко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО

За четыре часа до начала Марша равенства в Киеве полиция окружила и задержала активистов, которые выступали против его проведения.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, активисты не нападали на полицию и не блокировали движение, поскольку движение на дорогах было перекрыто еще с ночи самой полицией.

"Все улицы в центре были непроходные. Просто полиция избила и арестовала около 50 человек, которые собрались на акцию протеста против гей-парада. Активисты не совершали никаких нарушений и радикальных действий", - написал Карась и опубликовал видео с места событий.

Ранее С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". К 13:00 всех задержанных активистов выпустили на свободу.

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Полиция жестоко избила и залила газом участников мирной акции протеста, - лидер С14 Карась 01
Полиция жестоко избила и залила газом участников мирной акции протеста, - лидер С14 Карась 02

Источник: https://censor.net.ua/v3071888
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
комментарий отмечен как спам  
 
Блин, как четко отработаны действия правоохранителей - отсечение, пропуск через строй, подср@чники для отрезвления. Чуваков в шлемах, как чувачков в черных костюмах из матрицы. Прикольно, Янык отдыхает.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы С14 гоняли всех врагов Украины по типу Шухрыча, Допы и Ко, то другое дело. А так, жалкое зрелище. Тоже мне врагов нашли.
 показать весь комментарий
 
 
Или перекрыли доступ наших ватных туристов, которые беспрепятственно потоком везут оккупантам бабло свое в Крым. Вот это дело! Но задания нет от хозяев. И не будет...
 показать весь комментарий
 
 
помню видео как полиция канады разогнала митинг комуняк когда те поперли на кордон полиции, и все поддерживали.
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь как Азиров прочитал бы твою кликуху? Питр Пидрович. Попробуй теперь похрюкай.
 показать весь комментарий
 
Ай,ай прийшли квіточки понюхати,а тут поліція!!!!Потрібно було б так вломити за самочинство,щоб все життя памятали і дітям заказали.
 показать весь комментарий
 
 
Все що зараз робиться,всі оті паради,обговорення на центральних телеканалах,форумах,сайтах тощо - це суцільна реклама педерастіі і сексуального збочення...Потрібен один коротенький закон,що встановлює кримінальну відповідальність суто за рекламу - і повірте - проблема зникне,так само зникне надумана потреба її обговорювати...Так,геї та лесбійки є,і нехай собі будуть,але суспільство повинно знати,що це явище встидне,неприродне...хоча само по собі і не злочинне...Тобто популяризація цього явища злочинна,а не саме явище...Бо тут б"ють по націі вже не тільки економічно і ідеологічно,а - вибачте за грубість - просто в очко,по геніталіям...
 показать весь комментарий
 
 
скільки ж , в Києві , поліцаїв ... "Поліція жорстоко побила і залила газом учасників мирної акції протесту", - лідер С14 Карась - Цензор.НЕТ 4074 - та ще й чудово екіпірованих !
А кажуть , на фронті , людей не вистачає ... ?
 показать весь комментарий
 
 
Це Ху*ло тобі нашептало чи сайт сруская вісна?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поліція - красавці. Аккуратно оточили і витіснили при цьому я не бачив щоб когось били. МО-ЛОД-ЦІ. А Карасю потрібно звернути увагу не на голубих, а на справжніх підарасів - Мураєв, Бондаренко О., Лещенко, Семенченко, Соболєв Є. ... За циган щиро дякую.
 показать весь комментарий
 
 
цигани геї лесбійки кавказці в пріорітеті у поліції але до чого тут українці нормальні які потерпають від безладу , до якого поліції немає діла
 показать весь комментарий
 
 
умничка....Нигоян Сергей Гагикович по твоему кавказец или нормальный украинец? какого члена ты провоцируешь? думаешь на Донбассе нет кавказцев или геев, или лесбиянок которые твой покой сторожат?
 показать весь комментарий
 
Цигани, геї, кавказці, проститутки годують поліцію, невже вони будуть виступати як бджоли проти меда, а всіх, хто виступають прти циган, геїв, кавказців, проституток, будуть садити. ПОЛІЦІЯ З НАРОДОМ!
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи не ображай невідомих тобі людей, бо можеж сам опинитися в дурнях.
 показать весь комментарий
 
ЛЮДИ не могут писать такие посты в силу своего умственного развития, а животные запросто. так что я людей не обижал)))
 показать весь комментарий
 
Ты смешон в желании меня оскорбить, ты не антиватник, ты ватник черниговский. Хай Бог тебе береже і дасть тобі розуму. Піст, "пане антиватник".
 показать весь комментарий
 
во, уже чучело и набожное стало)))) так и до святых недалеко )))
 показать весь комментарий
 
 
В курсі шо краще сказати - хай тебе береже одноріг розміром з комету. Точнісінько той же ефект буде. Тобто - пшик. Чо ви всюди свого масового ката-вбивцю Яхве пхаєте? Ось це якраз і утиски прав! Причому не якийсь смішний парад у Києві, а 24/7/365!!
 показать весь комментарий
 
только писал о том же, этот карась появился из неоткуда и уйдет в никуда. что то мне подсказывает что гуляет этот карась на раша бабки
 показать весь комментарий
 
 
Хотілось згадати про Коліївщину, коли гайдамаки вирізали всіх панів на Правобережжі, але вона сумно закінчилась - поляки (пани) запросили російські війська для придушення гайдамаччини - Гонта був страчений, сотні повстанців закінчили життя на палі, а Залізняка зіслали в Сибір.
 показать весь комментарий
 
 
Эх,атаковали бы они так красиво и в таком количестве редуты врага на фронте ,а не активистов,которые выразили основной тезис--п*идо.. и....рассия не пройдет. Но нет же ---Россия начала гибридную войну в Украине со своей стороны, а ЕС, если не будет "гибридных парадов" не дадим очередной транш, со своей. Битва на многих фронтах--Дай Бог нам победы! и выдержать все это.
 показать весь комментарий
 
 
Они не активисты, а хулиганы, поскольку действовали без разрешения властей с тем, чтобы пострадали люди. Пусть в данном случае это оказались и менты, а не педики
 показать весь комментарий
 
 
Ну это тоже, что---пид*..р тоже человек. И где написано ,что эти активисты сепары? Для нормальных людей, во всех отношениях--сепар это плохо, как и пи*ор, точно так же, как те и другие могут быть латентные.
 показать весь комментарий
 
Ахаха, так "даст" что не рады будем. Как в голод - миллионы молились о помощи и подыхали. "дал" так что унесли не только лишь все.
Вот ты - ущемляешь круглый год права людей со своими сказками о жестоком существе из "завета". А парад прошел раз в год пару часов, или сколько там. Есть разница? На три-четыре порядка.
 показать весь комментарий
 
Мы вчера с тобой все обговорили и поставили все точки над и...но по всей видимости у тебя маниакально-депрессивный психоз, и сегодня уже депрессивная фаза прошла, а маниакальная опять в фазе обострения, и как оказалось в порыве твоего неистовства оголила твою приверженность к гей-парадам,а значит и латентность.
 показать весь комментарий
 
так вы везде лезете со своими божками. и да, это оскорбляет. что касается "обговорили", это я сыграл в шахматы с голубем - вовремя скрылся за зонтом, но доску и шахматы пришлось выбросить)
веруны - те же совки. Сами в 1000 раз больше напрягают тех кто не из их стада, а верещат что прошел какой-то парад раз в год пару часов.
 показать весь комментарий
 
И о футболе.
Двое уроженцев Дагестана атаковали французов-гомосексуалистов, которые приехали в Санкт-Петербург болеть за сборную Франции на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Один из пострадавших был госпитализирован, медики диагностировали у него перелом челюсти и черепно-мозговую травму, сообщает в воскресенье, 17 июня, британское издание Metro. Причиной нападения стала сексуальная ориентация пострадавших.
На прошлой неделе об угрозе со стороны гомофобов предупреждал сограждан и гостей страны журналист Антон Красовский. Казаки Ростова-на-Дону заявили в ответ, что намерены патрулировать прилежащие к стадионам улицы, чтобы не допустить там появления геев.
 показать весь комментарий
 
 
что на марше делали эти нацыки? почему не тратят силы на блокирование сепаров в киеве , например ленки бондаренко которая каждый день обливает украину и украинцев грязью? да потому что боятся, там реально можно отдачу получить, да и не платит никто за это))))
 показать весь комментарий
 
 
мало били і мало заливали. Хто вони такі щоб комусь щось забороняти чи перекривати? треба було щей сурлом по асфальту повозити..
 показать весь комментарий
 
 
так чого ж ти не вийшов - отримав би це все по повній програмі ... "Поліція жорстоко побила і залила газом учасників мирної акції протесту", - лідер С14 Карась - Цензор.НЕТ 5478
 показать весь комментарий
 
этот карась это очередной фуфел типа парасюка, семенченко, соболева, тягнибока и прочей типа нац. швали
 показать весь комментарий
 
Тягнибок вроде норм. голосовал всегда, но теперь не буду.
 показать весь комментарий
 
Иммунитет: Лейкоцит преследует и пожирает бактерию золотистого стафилококка

https://youtu.be/5Bsqbg_U8zI "Поліція жорстоко побила і залила газом учасників мирної акції протесту", - лідер С14 Карась - Цензор.НЕТ 3860
 показать весь комментарий
 
возле рады тоже нацыки кидали гранаты, кому они сделали лучше?
 показать весь комментарий
 
Тут все зрозуміло ,-корумпована влада чекає черговий транш,який обіцяють,дати, але при умові.., що різні збоченці,будуть вільно ходити і поширювати свої розбещення серед україців..Над цими гейропейськими обіцяльниками стоїть світовий тіньовий уряд масонів -ілюмінатів,який підтримує різних збоченців і розв'язує війни,стимулює таких як путлер , задля скорочення чисельності населення планети та захоплення контролю основних ресурсів життєдіяльності планети(в Україні це родючі грунти) ..Що українцям потрібно робити щоб не стояти на колінах перед нечистими і агресором....Та просто не вестись на ці збоченські гасла і не голосувати за владу запроданців-п-дарасів і офшорних олігархів..Вибирати у владу людей з моральними і духовними цінностями.
 показать весь комментарий
 
Ну хіба можна виносити лайно з хати голими руками ..,коли сам гарант його охороняє ,щей тих хто проти побивати бажає..
 показать весь комментарий
 
Полиция за деньги народные работает против народа, а барыжная власть уже давно продалась, и ей все равно кому или левым или правым.
 показать весь комментарий
 
Та ну ничего не меняется мусора в значительном преимуществе избивают мальнькую группу. Хорошо заметно что каждый мусор хочет ударить и брызнуть балончиком даже если в этом совершенно нет необходимости. Вот когда людей будет больше чем мусоров и они их будут пиздить этих мусоров то мусора начнут рассказывать о том что это из работа и так д.
 показать весь комментарий
 
Каждый имеет право на свою точку зрение это нормально как геи так и антигеи, это и есть равенство.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Полиция жестоко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх