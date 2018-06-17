 "Полиция жестоко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, активисты не нападали на полицию и не блокировали движение, поскольку движение на дорогах было перекрыто еще с ночи самой полицией.
"Все улицы в центре были непроходные. Просто полиция избила и арестовала около 50 человек, которые собрались на акцию протеста против гей-парада. Активисты не совершали никаких нарушений и радикальных действий", - написал Карась и опубликовал видео с места событий.
Ранее С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". К 13:00 всех задержанных активистов выпустили на свободу.
Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.
А кажуть , на фронті , людей не вистачає ... ?
Вот ты - ущемляешь круглый год права людей со своими сказками о жестоком существе из "завета". А парад прошел раз в год пару часов, или сколько там. Есть разница? На три-четыре порядка.
веруны - те же совки. Сами в 1000 раз больше напрягают тех кто не из их стада, а верещат что прошел какой-то парад раз в год пару часов.
Двое уроженцев Дагестана атаковали французов-гомосексуалистов, которые приехали в Санкт-Петербург болеть за сборную Франции на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Один из пострадавших был госпитализирован, медики диагностировали у него перелом челюсти и черепно-мозговую травму, сообщает в воскресенье, 17 июня, британское издание Metro. Причиной нападения стала сексуальная ориентация пострадавших.
На прошлой неделе об угрозе со стороны гомофобов предупреждал сограждан и гостей страны журналист Антон Красовский. Казаки Ростова-на-Дону заявили в ответ, что намерены патрулировать прилежащие к стадионам улицы, чтобы не допустить там появления геев.
https://youtu.be/5Bsqbg_U8zI