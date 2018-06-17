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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16034) марш (468) ЛГБТ-сообщество (190) Карась Евгений (6)

 "Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО

За четыре часа до начала Марша равенства в Киеве полиция окружила и задержала активистов, которые выступали против его проведения.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, активисты не нападали на полицию и не блокировали движение, поскольку движение на дорогах было перекрыто еще с ночи самой полицией.

"Все улицы в центре были непроходные. Просто полиция избила и арестовала около 50 человек, которые собрались на акцию протеста против гей-парада. Активисты не совершали никаких нарушений и радикальных действий", - написал Карась и опубликовал видео с места событий.

Ранее С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". К 13:00 всех задержанных активистов выпустили на свободу.

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.

Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста, - лидер С14 Карась 01
Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста, - лидер С14 Карась 02

Источник: https://censor.net.ua/v3071888
 
   
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а в трусики, к вам бедолагам не залезла, поучить?.... ну, как вы любите?... "Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась - Цензор.НЕТ 3095 "Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась - Цензор.НЕТ 2982
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Ого ментов нагнали, целое море, раз в 10 больше чем протестующих, Украина превращается в полицейское государство.
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для забезпечення порядку на цьому шабаші збоченців, , та підтримки цінностей ЄС,"нова полюція" по любому мала би вийти у новій формі.

"Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась - Цензор.НЕТ 3919
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Большие сомнения, что их избили просто так. Надо было ещё навалять провокаторам.
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У нас немає поліції. У нас є аваківська ОПГ. Подонки, брехливі мусора.
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пока будет такое повышенное внимание эти пида....сы так и будут ходить, включить игнор всему обществу и ни кому не появляться в местах этого блядства, пусть на пустых улицах перед ментами хороводы водят. Хз.
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У нас немає поліції. У нас є аваківська ОПГ. Подонки, брехливі мусора.
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ну, если там были послы - ясно, что центр очистят. всё логично.
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Эти С14 такие же пидорасы, как и менты.
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...Портрет сидел с планшетом в руках и ковырялся пальцем в Facebook'е. На него с разных ракурсов смотрела Юля. Эксперды и активизды изгалялись в остроумии, описывая новую придумку Тимошенко под называнием "Новый курс". В основном, упражнялись в критике.

"Дураки, вы понимаете, что это фуфло?!" - в сердцах бормотал себе под нос Портрет.

Дураки не отвечали и продолжали издеваться над положениями программы.

"Вы не понимаете! Неважно, какие положения! - продолжал Портрет. - Важно, что вы ее обсуждаете!"

Дураки завязывали друг с другом дискуссии и устраивали баттлы. И что самое мерзкое, совершенно бесплатно.

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Портрет раздраженно отбросил планшет. Тот тихо стукнулся о лакированный дубовый стол и ненавязчиво подмигнул экраном.

"Шо, опять?!" - нахмурился президент.

Это был уже третий планшет с начала года. Два предыдущих не выдержали накала эмоций первого пальца страны, и после нескольких энергических бросков об стол отказались работать.

Портрет задумчиво уставился в телевизор, висящий на стене. Там с раскрытым ртом застыла Юля. Перед ней на сцене съезда стоял молодой стриптизер со стрелкой, указывающей куда-то вниз.

Эта картинка неожиданно вернула Портрета в конструктивное русло. Он потянулся за телефоном и набрал своего кума.

"Да, Петр Алексеевич!" - неожиданно бодро ответил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Из трубки явственно доносились солнце, море, лето и нечто вкусное, которое энергично жевал кум.

"Ты где?"

"… В Италии", - нехотя признался Луценко.

На секунду Портрета охватила ностальгия по нормальной жизни. Перед глазами мелькнул дом в Испании, новая мебель, сколько она стоила. Потом мысли почему-то без спросу перебежали к деньгам, от них - к заводу в России, оттуда - к выборам и что их надо выиграть. Такое продолжалось уже четвертый месяц и совершенно измучило президента.

"Не к столу сказано… - раздраженно выдохнул Портрет. - Я тут пытаюсь найти анатомическое соответствие рейтинга и антирейтинга".

Генпрокурор явно не понял, но при виде полета мысли даже перестал жевать. Улучив момент, Портрет продолжил.
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Карасю. Майдан три? Нет?"Полиция жестоко избила...". Участников другой мирной акции избить-это ВАШЕ всё? И не только этой 20-ти минутной. Как здесь любят писать, многие,: а работать не пробывали? Именно работать, ну и учиться, хотя бы в пту.Конечно же это-не ваше, куда как легче за баблос помогать рейдерам и провокаторам. Лидер малолеток, таких, которые бросают камни в бомжей, вешают котов и собак,ещё и деньги получает, типа "варта".
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Так может ты выйдеш на защиту украинцев от вонючих разносчиков болезней воров и наркоторговцев которых по сколькой причине охраняет полиция вместо охраны налогоплательщиков-украинцев? Понимаеш о ком я? Или любиш просто немножко лекать у девушек исходя из твоего ника? А про вешаниекотособак - пруфы предъяви балаболка пустая!
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Судя по ТВОЕМУ нику-ты любитель кокса с утра и до ночи.Прочисти мозги. И да, побеги жаловаться админу.
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тебя глючит поболее чем меня! Не все привыкли бегать так как ты к админам. И у тебя очень хреново с логичными заключениями! Никому не хвастайся своим логическим мышлением - просто опозоришься навсегда!
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Кокс. Я за восемь лет "жизни" на ЦН, на СФ была два раза: 1) раз спросила у админов куда пропал Олег Грин-центровой с рубрики "анекдоты", 2) раз был вопрос к админу по браузеру. Так что-мимо. А за логическое мышление как-то и никогда и не хвасталась. Опозорились-вы, кокс.
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оце дивився б і дивився як оцьому псевдонаціоналістичному бидлу з С14 поліція копанів під сраку давала...
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Эти марши вызывают неприязнь к голубым и розовым.Если раньше я как бы толерантно относился к данной категории людей, то теперь мне они достаточно неприятны, чтобы вызвать к себе неприязнь.Именно потому, что они навязываются, пропагандируют свой образ жизни. У меня нет гарантии , что при встрече с геем , мне не захочется предпринять насильственные действия .Так они себя ведут в моей стране.
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зачем насильственные действия? нужно просто сделать физическое замечание! "Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась - Цензор.НЕТ 9025
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И что теперь то? Ты оригинал что ли? Говна вроде тебя в колониях - полно, еще одно в твоем виде к концу света не приведет. Выйдешь с волчьим билетом и пополнишь армию дворников твоей страны.
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"оці збоченці вважають себе рівними зі мною? зі мною, плановим мурахом???"
ну, якось так...
тоді ви повинні добре розуміти кацапів, яким впадлу рівнятися з якимись хохлами, хачами, нігерами та іншими чучмеками
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Я сегодня в знак солидарности и толерантности-ГЕЙ!
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Сегодня солидарен с геем,
И за него очко болит,
А завтра сообщишь евреям,
Что ты уже антисемит.



Будь же честен всегда пред собой, -
Не стесняйся, что ты голубой.
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Правильно сделали. Дикари и прочие православнутые могут паковаться в Рашку.
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А почему ты гей, принадлежащий к извращенскому меньшинству, должен тут указывать абсолютному большинству людей с нормальной ориентацией?
Это вас, с отклонённой психикой, будем высылать к пуйлу.
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Достали уже этими новостями ! Хотите идите на марш не разделяете их проблему не ходите, нафига идти драться ? Когда одних и других каждый день грабит власть они сидят засунув языки в свои традиционные и нетрадиционные задницы, а тут такой повод разбить друг другу головы! Идиоты недоразвитые ! Езжайте на фронт и там деритесь, хотя наверняка на передовой то же нетрадиционные есть !
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Если бы у этого Карася был мозг, и какое то влияние в среде патриотов, то все могло бы быть иначе. В стороне провести свой митинг, пройтись организованной колонной с флагами, организовать сбор средств помощи тем же детям сиротам АТОшников, или публично взять шефство над детским домом. И не обязательно в этот самый день, такие акции можно проводить в любое время. Поднимать авторитет национал - патриотического движения, готовиться к выборам Президента, Парламента. Такие акции воспринимались бы населением правильно. Но нет, это очень сложно для людей с одной извилиной, мы не ищем простых путей, нужно сцепиться с полицией, разбить кому то морду, самим отгрести в табло, забрызгать все кровавыми соплями, и оказаться в участке. Такое впечатление, что эти люди специально дискредитируют национальное движение, и вреда от них намного больше чем от тех же геев.
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А цыганву с вокзала уже убрала доблестная пол-лиция?
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Якщо сказали А, тоді треба казати вже і Б. Якщо дозволяються такі речі, тоді не треба забороняти і переслідувати так званих бойлаверів і т. п. у випадку, якщо все робиться за взаємною згодою. Інакше виходять подвійні стандарти.
Ось на парад дітей поприводили, наприклад. Тоді нехай в усьому світі робіть рівні права усім. Це прямий шлях до узаконення в майбутньому так званої педофілії, хоча історично цей термін означав зовсім інше, але люди як завжди все перевернуть з ніг на голову.
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Для oles. 20 минут марша данной категории людей и уже не толеранто к ним относитесь?
Они хотя бы не врут. А после четырёх лет"маршей" властьимущих, которые врали, врут и будут врать, вы, очень толерантны? Это риторический вопрос.
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Так пусть не врут друг-дружке прочищая очередной замусоренный дымоход или вылизывая молочницу одна - другой! А когда в воюющей стране они лезут на глаза детям чтоб побольше привлекать к себе нездоровое внимание то проблемы с правительством отходят на второй план.
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Что-то С14 отличаются только в разгонах цыган да геев, нашли герои, блин, главных "врагов" Украины. По факту - больше вреда, чем пользы.
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З маленьких розгонів виростають великі.
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Йозеф так ты же ему заплатил неделю назад неплохо чтоб он в тебя красный паровоз без смазки завел! А он тебя прокинул на лавэ вот с того и живет.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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