 "Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, активисты не нападали на полицию и не блокировали движение, поскольку движение на дорогах было перекрыто еще с ночи самой полицией.
"Все улицы в центре были непроходные. Просто полиция избила и арестовала около 50 человек, которые собрались на акцию протеста против гей-парада. Активисты не совершали никаких нарушений и радикальных действий", - написал Карась и опубликовал видео с места событий.
Ранее С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". К 13:00 всех задержанных активистов выпустили на свободу.
Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.
"Дураки, вы понимаете, что это фуфло?!" - в сердцах бормотал себе под нос Портрет.
Дураки не отвечали и продолжали издеваться над положениями программы.
"Вы не понимаете! Неважно, какие положения! - продолжал Портрет. - Важно, что вы ее обсуждаете!"
Дураки завязывали друг с другом дискуссии и устраивали баттлы. И что самое мерзкое, совершенно бесплатно.
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Портрет раздраженно отбросил планшет. Тот тихо стукнулся о лакированный дубовый стол и ненавязчиво подмигнул экраном.
"Шо, опять?!" - нахмурился президент.
Это был уже третий планшет с начала года. Два предыдущих не выдержали накала эмоций первого пальца страны, и после нескольких энергических бросков об стол отказались работать.
Портрет задумчиво уставился в телевизор, висящий на стене. Там с раскрытым ртом застыла Юля. Перед ней на сцене съезда стоял молодой стриптизер со стрелкой, указывающей куда-то вниз.
Эта картинка неожиданно вернула Портрета в конструктивное русло. Он потянулся за телефоном и набрал своего кума.
"Да, Петр Алексеевич!" - неожиданно бодро ответил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Из трубки явственно доносились солнце, море, лето и нечто вкусное, которое энергично жевал кум.
"Ты где?"
"… В Италии", - нехотя признался Луценко.
На секунду Портрета охватила ностальгия по нормальной жизни. Перед глазами мелькнул дом в Испании, новая мебель, сколько она стоила. Потом мысли почему-то без спросу перебежали к деньгам, от них - к заводу в России, оттуда - к выборам и что их надо выиграть. Такое продолжалось уже четвертый месяц и совершенно измучило президента.
"Не к столу сказано… - раздраженно выдохнул Портрет. - Я тут пытаюсь найти анатомическое соответствие рейтинга и антирейтинга".
Генпрокурор явно не понял, но при виде полета мысли даже перестал жевать. Улучив момент, Портрет продолжил.
ну, якось так...
тоді ви повинні добре розуміти кацапів, яким впадлу рівнятися з якимись хохлами, хачами, нігерами та іншими чучмеками
И за него очко болит,
А завтра сообщишь евреям,
Что ты уже антисемит.
Будь же честен всегда пред собой, -
Не стесняйся, что ты голубой.
Это вас, с отклонённой психикой, будем высылать к пуйлу.
Ось на парад дітей поприводили, наприклад. Тоді нехай в усьому світі робіть рівні права усім. Це прямий шлях до узаконення в майбутньому так званої педофілії, хоча історично цей термін означав зовсім інше, але люди як завжди все перевернуть з ніг на голову.
Они хотя бы не врут. А после четырёх лет"маршей" властьимущих, которые врали, врут и будут врать, вы, очень толерантны? Это риторический вопрос.