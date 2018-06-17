 "Полиция жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста", - лидер С14 Карась. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, активисты не нападали на полицию и не блокировали движение, поскольку движение на дорогах было перекрыто еще с ночи самой полицией.

"Все улицы в центре были непроходные. Просто полиция избила и арестовала около 50 человек, которые собрались на акцию протеста против гей-парада. Активисты не совершали никаких нарушений и радикальных действий", - написал Карась и опубликовал видео с места событий.

Ранее С14 перекрыли дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников "Киевпрайда". К 13:00 всех задержанных активистов выпустили на свободу.

Напомним, утром, 17 июня, перед началом Марша равенства в центре Киева, группа лиц пыталась заблокировать маршрут проведения мероприятия. После того, как указанные лица отказались покинуть территорию, полиция была вынуждена оттеснить их.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений между противниками Марша равенства и правоохранителями пострадали 5 стражей порядка и около 10 активистов.



