 Такси давит людей на тратуаре в Москве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
На записи видно, как такси резко сворачивает с проезжей части на тротуар и сбивает несколько человек. Водитель вылезает из машины и убегает; толпа прохожих устремляется за ним. На другом видео также показана попытка водителя сбежать с места происшествия.
ДТП произошло 16 июня на Ильинке в центре Москвы. По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе две гражданки Мексики. По данным департамента здравоохранения Москвы, семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, один человек — в состоянии средней тяжести.
Водитель — гражданин Киргизии Анарбек Чингиз — задержан. Первоначально сообщалось, что он мог быть пьян; сам Чингиз утверждает, что задремал за рулем и "машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо".
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
повільно раздупляєтесь
Країна моральних виродків.
Украина должна мыслить стратегичски на десятки-сотни-тысячи лет вперед. Гососеками была развалена римская империя, будет развалена и уничтожена и европа.На их место придет ислам, ну или накрайняк руцкиймир голодоворов и грови с глиной.
ЛГБТ действует принципом "постоянно мало"(как цыгане венгрии со своим уральским недоязыком), дашь палец, питары откусят кисть, дашь руку откусят голову, пока не добьются концтаборов и гозовых камер кто с ними не согласен - у питаров в их мышлении отсудтвуют лимиты-они все епанутые.Вечно будут требовать больше, а до чего это доведет еще никто не знает.Потом, питары в своих питар-играх часто хуже гитлера, пидар пидара даже изза ревности убивает на раз-2. И лучше остановиться на изначальной позиции-тоесть запрет. Они вечно будут заниматься геноцидом посредством обвинения в гомофобии, потому после каждого парада нужно виливать ведро крови по брусчатке, по которой шли гомосеки - и заявлять это кровь нескольких из них, которой смыта брусчатка поскверненная по которой шагали гомоцкие нацисты. А там пусть смотрят сами, если еще пойдут - значит они виновны в убийстве своих же, никто не докажет что там простая кровь, а страх только выростет.Кроме того которым чхать на войны им главное их интересы. Потому ни пяди раздолью питарам, не хотят ночного дозора - получат или ислам с джихадом или руцкий мир до Ламанша.
Та да, особенно когда выбирает президента
\\\\\\\\Они вечно будут заниматься геноцидом посредством обвинения в гомофобии, потому после каждого парада нужно виливать ведро крови по брусчатке, по которой шли гомосеки - и заявлять это кровь нескольких из них, которой смыта брусчатка поскверненная по которой шагали гомоцкие нацисты. А там пусть смотрят сами, если еще пойдут - значит они виновны в убийстве своих же, никто не докажет что там простая кровь, а страх только выростет.\\\\\\\
Верун что-ли? Мощи отравленные попались? Попей св. водички, но только осторожно, а то будет так как в Иркутске(вода была немного канализационная и веруны немного обосрались)))
Асфальт, где стучали капыта пидарасов, должен быть тщательно вымыт, желательно кровью пидарасов, после чего даже кровь пидара должна быть тщательно смыта хлоркой.
Осквернение пидарасами и ватными киева должно смываться кровью, причем по библии кровь их на них. Асфальт, где стучали капыта пидарасов, должен быть тщательно вымыт, желательно кровью пидарасов, после чего даже кровь пидара должна быть тщательно смыта хлоркой. Оскверненная территория должна быть закрыта на полгода для выветривания от пидарасни дождями, снегом и ветрами. Так что ловим 5 штук самых рекламных(кто больше всего приносит рекламы пидарастии для детей и раскрутки маховика гомосятского геноцида украинцев через обвинения в гомофобии, скопированного с еврейского геноцида всея земли в обвинениях в антисемитизме, изза чего еврейским паспортам предоставляются сверхправа и на убийства тоже, вот соловьев как геббельс сидит плотно под защитой этого геноцида-нацисты теперь нападают и убивают под еврейскими паспортами и под плотной защитой от обвиненийвантимемитизме) и награждаем их вакантными каникулами -
и отправляем на передовую под обстрел ваты с указанием их координат и что за товар выставлен на выставку.
5 лет война, а пидарасам голубоко и нагло пох(за что заслужили каникулы под горловку на свежий воздух), им главное ихняя пропаганда для уничтожения украины.Ночной дозор европы хотят уничтоджить. Пидары кличут руцкий кровавый мир.
Сколько убили и правильных в киеве.А на хоть одного пидараса нет заказа.
Пидар воевать не будет, система ценностей у него ростет с прибора говна. Нет даже медийных,чтобы показать что пидары тоже воюют и даже таких показушных нет(или еще нет, не проплачены потому что нету такого заказа еще), не говоря что пидарасня при первом хлопке тут же снимется, застучит копытами что запылится за ними.
5 штук самых медийных пидаров с самыми медийными епалами, которые кроме пропаганды расскручивают маховик ущемления через обвинения в гомофобии, должны быть преданы руцкому миру.
Украина не в ес чтобы рассплачиваться на хорошую жизнь своим уничтожением и ущемлением через обвинения в гомофобии, как это делает голландия или другая самая запропагандированная гамасятиной страна. Бельгия платит своим уничтожением коренного населения и геноцидом через обвинениявгомофобии за европейскую жизнь. А украина никому не должна, кроме того что отобрали у нее яо и не особо поддерживают как ночной дозор европы от ватных зомбаков замеса крови и земли с голодоморами. Украина платит европе более чем. Нечесность перегнута в сотни раз.
А вообще религия полезна женщинам, для повышения рождаемости.
что нужно рожать больше трех при полном засилии зомбоящика и журнашлюх в плане питарофилии и разврата. Или может сам придумаешь как решить проблему рождаемости?
Только о раздаче квартир не рассказывай? В западном ес рождение 2к1.
Их давят , а они поймать не могут какого - то пьяного киргиза . Рассеянам остаётся только тихонечко сидеть петь , желательно в домашней ванне в тесном кругу семьи ;
ВИХРИ ВРАЖДЕБННЫЕ ВЕЮТ НАД НАМИ 😂😀
Или кого он увидел в своем прекрасном сне за рулем ?
и один трАтуарщик
Многие знают, что под Питером есть пригород Павловск, в котором находится одноименный царский дворец. Его реставрировали, восстановили царское убранство, все сейчас дико красиво. Типа вот так
Ночью с 14 на 15 июня бухой парень по имени Дима, приехавший в Питер из Сибири, гулял по парку.
Увидел дворец и решил попасть внутрь.
Понятно, что дворец ночью закрыт, поэтому Дима разбил окно, залез и просто ходил и гулял.
Там же камеры везде...так вот, Дима реально гулял по дворцу и бухал прихваченное с собой.
Наслаждался интерьерами)))
Потом отрубился.
За это время успела приехать охрана, но ни разбитого окна, ни спящего любителя царской обстановки Димы они не нашли
Утром Дима проснулся, взял какую-то красивую безделушку и решил двигать в центр Питера, чтобы погулять.
Никаких проблем у него не возникло) Сначала на электричке, потом на метро - и Дима гулял в центре Питера на Сенной площади)))
За это время сотрудники музея стремительно седели, тк маленькая приблуда - пресс-папье, которое Дима взял себе в качестве сувенира, оказалось раритетом старше 200 лет и стоимостью 5 миллионов рублей))))
Ближе к вечеру поднятые на уши менты (а у нас еще и чемпионат мира тут сейчас) нашли Диму на той самой Сенной площади, гуляющего и держащего в руке эту самую безделушку))
Теперь Диму закрыли на 2 месяца, и интерьеры у него будут похуже. Да и с выпивкой там совсем напряг...