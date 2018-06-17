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Все про:Москва (2512) такси (152) наезд (19)

 Такси давит людей на тратуаре в Москве. ВИДЕО

В сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой таксист сбивает прохожих в центре Москвы 16 июня 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Смотрите также: "По Первому каналу будете показывать? Айн канал? Вы по-русски нихт?", - журналист разговаривает с москвичкой в прямом эфире бразильского ТВ. ВИДЕО

На записи видно, как такси резко сворачивает с проезжей части на тротуар и сбивает несколько человек. Водитель вылезает из машины и убегает; толпа прохожих устремляется за ним. На другом видео также показана попытка водителя сбежать с места происшествия.

ДТП произошло 16 июня на Ильинке в центре Москвы. По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе две гражданки Мексики. По данным департамента здравоохранения Москвы, семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, один человек — в состоянии средней тяжести.

Водитель — гражданин Киргизии Анарбек Чингиз — задержан. Первоначально сообщалось, что он мог быть пьян; сам Чингиз утверждает, что задремал за рулем и "машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо".

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Источник: https://censor.net.ua/v3071865
 
   
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Заголовок коректно має звучати так: "Таксі чавить свинособак на тротуарі в москві"
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Анарбек Чингиз - уважуха киргизу-Бандеровцу ! Таксі давить людей на тротуарі в Москві - Цензор.НЕТ 1629
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"креативный" ты наш, кого конкретно ты имеешь ввиду, мексиканцев, украинца или двух русских теток проходивших мимо?
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Я написав чітко: свинособак.Це аж ніяк не стосується мексіканця.
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Водитель Анарбек Чингиз утверждает, что задремал за рулем и "машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо".Источник: https://censor.net.ua/v3071865
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У харьковской Зайки есть окащуецца есть и младший братишка - в Мацкве грачует
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погибших нет,все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии,водитель хотел убежать,но задержан,какая страна такой и теракт
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Дикуни.
Країна моральних виродків.
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интересно, если бы у росиян заранее спросили что им лучше, Крым или повышение пенсионного возраста до 65 лет? Что бы они выбрали?
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У них выбора нет,потому всегда в дерьме. Такси давит людей на тратуаре в Москве - Цензор.НЕТ 547
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Я никакой не женоненавистник, но твёрдо убеждён, что женщин выгонять на пенсию в 55 лет, это вредительство. После 55-ти она становится бесправной для работодателя, при этом трудового стажа из-за прошлых декретных отпусков у неё мало, а здоровье и нерастраченные ресурсы ещё есть. Так, что я по любому за пенсионную реформу. А как обстоят дела в этом вопросе в Украине?
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Ну извини. Выразился неправильно. Потеря стажа, после отпуска. В связи с увольнениями и уходу за детьми. Это случай моей жены, когда жили и работали по командировкам..
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Крым, однозначно. А что бы ты выбрал, майдан, повышение тарифов ЖКХ в 7 раз, падение уровня жизни в три раза, Или без Майдана? Понятно, что ты за майдан. так и они.
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На Казляндии предлагают строить собор из... собственного прэзыдэнта:
Такси давит людей на тратуаре в Москве - Цензор.НЕТ 1628
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Гомоистерия это спец проект по уничтожению Европы.
Украина должна мыслить стратегичски на десятки-сотни-тысячи лет вперед. Гососеками была развалена римская империя, будет развалена и уничтожена и европа.На их место придет ислам, ну или накрайняк руцкиймир голодоворов и грови с глиной.
ЛГБТ действует принципом "постоянно мало"(как цыгане венгрии со своим уральским недоязыком), дашь палец, питары откусят кисть, дашь руку откусят голову, пока не добьются концтаборов и гозовых камер кто с ними не согласен - у питаров в их мышлении отсудтвуют лимиты-они все епанутые.Вечно будут требовать больше, а до чего это доведет еще никто не знает.Потом, питары в своих питар-играх часто хуже гитлера, пидар пидара даже изза ревности убивает на раз-2. И лучше остановиться на изначальной позиции-тоесть запрет. Они вечно будут заниматься геноцидом посредством обвинения в гомофобии, потому после каждого парада нужно виливать ведро крови по брусчатке, по которой шли гомосеки - и заявлять это кровь нескольких из них, которой смыта брусчатка поскверненная по которой шагали гомоцкие нацисты. А там пусть смотрят сами, если еще пойдут - значит они виновны в убийстве своих же, никто не докажет что там простая кровь, а страх только выростет.Кроме того которым чхать на войны им главное их интересы. Потому ни пяди раздолью питарам, не хотят ночного дозора - получат или ислам с джихадом или руцкий мир до Ламанша.
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Украина должна мыслить стратегичски на десятки-сотни-тысячи лет вперед.\\\\\\\\\\\\\\

Та да, особенно когда выбирает президента Такси давит людей на тратуаре в Москве - Цензор.НЕТ 5309

\\\\\\\\Они вечно будут заниматься геноцидом посредством обвинения в гомофобии, потому после каждого парада нужно виливать ведро крови по брусчатке, по которой шли гомосеки - и заявлять это кровь нескольких из них, которой смыта брусчатка поскверненная по которой шагали гомоцкие нацисты. А там пусть смотрят сами, если еще пойдут - значит они виновны в убийстве своих же, никто не докажет что там простая кровь, а страх только выростет.\\\\\\\


Верун что-ли? Мощи отравленные попались? Попей св. водички, но только осторожно, а то будет так как в Иркутске(вода была немного канализационная и веруны немного обосрались)))
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мимо, на поправь заключение.

Асфальт, где стучали капыта пидарасов, должен быть тщательно вымыт, желательно кровью пидарасов, после чего даже кровь пидара должна быть тщательно смыта хлоркой.
Осквернение пидарасами и ватными киева должно смываться кровью, причем по библии кровь их на них. Асфальт, где стучали капыта пидарасов, должен быть тщательно вымыт, желательно кровью пидарасов, после чего даже кровь пидара должна быть тщательно смыта хлоркой. Оскверненная территория должна быть закрыта на полгода для выветривания от пидарасни дождями, снегом и ветрами. Так что ловим 5 штук самых рекламных(кто больше всего приносит рекламы пидарастии для детей и раскрутки маховика гомосятского геноцида украинцев через обвинения в гомофобии, скопированного с еврейского геноцида всея земли в обвинениях в антисемитизме, изза чего еврейским паспортам предоставляются сверхправа и на убийства тоже, вот соловьев как геббельс сидит плотно под защитой этого геноцида-нацисты теперь нападают и убивают под еврейскими паспортами и под плотной защитой от обвиненийвантимемитизме) и награждаем их вакантными каникулами -
и отправляем на передовую под обстрел ваты с указанием их координат и что за товар выставлен на выставку.
5 лет война, а пидарасам голубоко и нагло пох(за что заслужили каникулы под горловку на свежий воздух), им главное ихняя пропаганда для уничтожения украины.Ночной дозор европы хотят уничтоджить. Пидары кличут руцкий кровавый мир.
Сколько убили и правильных в киеве.А на хоть одного пидараса нет заказа.
Пидар воевать не будет, система ценностей у него ростет с прибора говна. Нет даже медийных,чтобы показать что пидары тоже воюют и даже таких показушных нет(или еще нет, не проплачены потому что нету такого заказа еще), не говоря что пидарасня при первом хлопке тут же снимется, застучит копытами что запылится за ними.
5 штук самых медийных пидаров с самыми медийными епалами, которые кроме пропаганды расскручивают маховик ущемления через обвинения в гомофобии, должны быть преданы руцкому миру.
Украина не в ес чтобы рассплачиваться на хорошую жизнь своим уничтожением и ущемлением через обвинения в гомофобии, как это делает голландия или другая самая запропагандированная гамасятиной страна. Бельгия платит своим уничтожением коренного населения и геноцидом через обвинениявгомофобии за европейскую жизнь. А украина никому не должна, кроме того что отобрали у нее яо и не особо поддерживают как ночной дозор европы от ватных зомбаков замеса крови и земли с голодоморами. Украина платит европе более чем. Нечесность перегнута в сотни раз.
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бред какой-то. аааа, учитывая что упоминается пиплия, в которой миллионы вырезанных, просто так, от нехер делать, то могу посоветовать тебе выпить еще этой гниловатой воды, да лизнуть мощей.
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отъепись со своими щами.мимо.
А вообще религия полезна женщинам, для повышения рождаемости.
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особенно "ведьмам" во времена инквизиции полезна религия была. ну просто рожали как пулемет. ты эти опусы выше сам написал? попроси Наполеона чтобы позвал санитара)
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ты свякие патологии не приписывай за основу.А признай что священнику легче объяснить женщинам
что нужно рожать больше трех при полном засилии зомбоящика и журнашлюх в плане питарофилии и разврата. Или может сам придумаешь как решить проблему рождаемости?
Только о раздаче квартир не рассказывай? В западном ес рождение 2к1.
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Педиков надо уничтожать! Но по тихому,потому что на эту тему сделаны ставки кремлядями.
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Жаль, не показано, как задержали этого абрека, любопытно было бы взглянуть...))
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Вломил один из прохожих, а потом и догнали остальные.
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Руцкая народная потеха - ловить вем миром таксиста-киргиза.
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Тратуар отделен паребриком от проежжей части
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Так в Маскве ж! Потому, видимо, и "тратуар"))) Но с "Масквой" тут недоработка))))
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Таксист-киргиз. Говорит уснул за рулем.


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Ну особого сожаления мацка и мацквичи у меня не вызывают, но парниша вряд ли уснул за кэрмом. скорее,пошел их утюжить осмысленно.
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наш человек. Не любит москалей. Хоть и утверждает, что заснул за рулем. Думаю, скоро появится видео, где, таджики, на асфальтном катке, будут давить кацапов.
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Обратите внимание, какие трУсы мацквичи - как ловили этого кыргызеныша - типа, ой-ой, убежал, а мы так старались. Дешевки.
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Как слышим, так и пишем? Что за трАтуар, грамотеи?
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Что самое интересное даже серьезных травм не было, отделались синяками и царапинами.
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Анарбек ,Анарбек ,...что ж ты бросил коня Таксі давить людей на тротуарі в Москві - Цензор.НЕТ 340
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,, Не было ни царапин ни травм", так кацапы травмированы ещё в утробе матери !
Их давят , а они поймать не могут какого - то пьяного киргиза . Рассеянам остаётся только тихонечко сидеть петь , желательно в домашней ванне в тесном кругу семьи ;
ВИХРИ ВРАЖДЕБННЫЕ ВЕЮТ НАД НАМИ 😂😀
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аха точно - а потом замерзнут трубы - пропал дом)))
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Киргиз увидел мексиканцев на тротуаре и машинально повернул руль вправо.
Или кого он увидел в своем прекрасном сне за рулем ?
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двойной коварный "теракт": один террорист людей давит, другой на censor-е заголовки пишет.
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это у них вариант петросяна - один киргизобандеровец
и один трАтуарщик
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Два вопроса. Что такое "тратуаря"? И откуда в Москве люди?
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Пьяный парень переночевал в царских покоях, поставил на уши полицию города и пошел гулять дальше)

Многие знают, что под Питером есть пригород Павловск, в котором находится одноименный царский дворец. Его реставрировали, восстановили царское убранство, все сейчас дико красиво. Типа вот так

Таксі давить людей на тротуарі в Москві - Цензор.НЕТ 4828Таксі давить людей на тротуарі в Москві - Цензор.НЕТ 5638

Ночью с 14 на 15 июня бухой парень по имени Дима, приехавший в Питер из Сибири, гулял по парку.
Увидел дворец и решил попасть внутрь.

Понятно, что дворец ночью закрыт, поэтому Дима разбил окно, залез и просто ходил и гулял.

Там же камеры везде...так вот, Дима реально гулял по дворцу и бухал прихваченное с собой.

Наслаждался интерьерами)))

Потом отрубился.

За это время успела приехать охрана, но ни разбитого окна, ни спящего любителя царской обстановки Димы они не нашли

Утром Дима проснулся, взял какую-то красивую безделушку и решил двигать в центр Питера, чтобы погулять.

Никаких проблем у него не возникло) Сначала на электричке, потом на метро - и Дима гулял в центре Питера на Сенной площади)))

За это время сотрудники музея стремительно седели, тк маленькая приблуда - пресс-папье, которое Дима взял себе в качестве сувенира, оказалось раритетом старше 200 лет и стоимостью 5 миллионов рублей))))

Ближе к вечеру поднятые на уши менты (а у нас еще и чемпионат мира тут сейчас) нашли Диму на той самой Сенной площади, гуляющего и держащего в руке эту самую безделушку))

Теперь Диму закрыли на 2 месяца, и интерьеры у него будут похуже. Да и с выпивкой там совсем напряг...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТакси давит людей на тратуаре в Москве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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