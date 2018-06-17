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Все про:Аваков (2518) граница (3026) Россия (69663) Харьковщина (1130)

 Проект "Стена" в Харьковской области готов на 80 процентов, - Аваков. ВИДЕО

Проект Европейского вала, тогда еще под названием "Стена", начали реализовывать еще в 2014-м. Он предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля.

Об этом во время инспекции российско-украинской границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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Развитие границы начали в нескольких областях, но только на Харьковщине проект почти реализовали. Чиновники обещают окончательно обустроить 270 километров харьковского участка уже к концу этого года.

Далее работы продолжатся на Сумщине и Луганщине. "То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - пояснил Аваков.

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Напомним, "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом Министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.

Источник: https://censor.net.ua/v3071858
 
 
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Пишите правильно название статьи. Должно быть так:
"Проект Стена Сетка готов на 80%"
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Надеюсь кусачками не испортят. Проволока крепкая.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПроект "Стена" в Харьковской области готов на 80 процентов, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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