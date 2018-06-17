 Проект "Стена" в Харьковской области готов на 80 процентов, - Аваков. ВИДЕО

Об этом во время инспекции российско-украинской границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Развитие границы начали в нескольких областях, но только на Харьковщине проект почти реализовали. Чиновники обещают окончательно обустроить 270 километров харьковского участка уже к концу этого года.
Далее работы продолжатся на Сумщине и Луганщине. "То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - пояснил Аваков.
Напомним, "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом Министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.
Присвячується Авакову, Яценюку...
"Проект
СтенаСетка готов на 80%"